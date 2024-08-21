Стадион: Арена Люблин. Главный судья: Шерер Сандро
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
Прогноз на матч от Liveresult
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Глух ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
28 Дагим АдамНападающий
-
25 Oliver Lukic
-
-
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярмоленко Андрей
|2
|0.5
|Караваев Александр
|2
|0.5
|Пихалёнок Александр
|2
|0.5
|Волошин Назар
|1
|0.25
|Ванат Владислав
|1 (1)
|0.25
|Кабаев Владислав
|1
|0.25
|Шапаренко Николай
|1
|0.25
|Попов Денис II
|1
|0.25
|Бражко Владимир
|1
|0.25
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьергаард Мауриц
|3
|1.5
|Доргелес Нене
|1
|0.5
|Йео Кунфоло Мусса
|1
|0.5
|Дедич Амар
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
|Глух Оскар
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бражко Владимир
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Динамо Киев
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Динамо Киев
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1
Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1
Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4
Результаты матчей
Динамо Киев
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
11
13
13
13
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Динамо Киев
44.9% (71)
Ничья
29.7% (47)
Ред Булл Зальцбург
25.3% (40)
Тотал 2.5
Больше
61.06% (69)
Меньше
38.94% (44)
Обе команды забьют
Да
88.5% (100)
Нет
11.5% (13)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
22.8% (36)
1:1 Ничья
19.6% (31)
1:2 Ред Булл Зальцбург
12% (19)
2:2 Ничья
5.1% (8)
1:0 Динамо Киев
3.8% (6)
2:0 Динамо Киев
2.5% (4)
3:1 Динамо Киев
1.9% (3)
2:3 Ред Булл Зальцбург
1.3% (2)
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