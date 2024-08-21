Первый тайм

9' Перехватили киевляне мяч на чужой половине поля, после чего Шапаренко выполнил пас к штрафной на Ваната, а тот проиграл силовую борьбу защитнику "Зальцбурга".

8' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Динамо". Шапаренко выполнил острый навес в центр вратарской, но австрийцы с этой угрозой уверенно сумели справиться.

7' Ванат из центрального круга выполнил перспективный пас на левый фланг, Шапаренко на скорости пытался прорваться вперёд, однако его остановил Пёнтковски, выбивший снаряд за боковую.

6' Бидструп вступил в активный прессинг в чужой штрафной и нарушил правила против Дубинчака. Швейцарский рефери находился рядом с моментом и сразу же дал свисток.

5' Дедич пробежался вперёд по правому флангу и от лицевой выполнил сильный кросс в дальнюю часть штрафной, Дубинчак внимательно сыграл в этом эпизоде и головой вынес мяч.

4' Довольно сильный дождь прошёл перед матчем. Поле очень сырое, поэтому дальние удары могут стать серьёзным оружием. Думаю, таких попыток мы сегодня увидим немало.