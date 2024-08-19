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Стадион: .
Динамо Киев
 
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Ред Булл Зальцбург
Прогнозы 44
Динамо Киев 59.1% (26)
X 20.5% (9)
Ред Булл Зальцбург 20.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Ред Булл Зальцбург
2.75
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3.60
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3.55
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярмоленко Андрей 2 0.5
Караваев Александр 2 0.5
Пихалёнок Александр 2 0.5
Волошин Назар 1 0.25
Ванат Владислав 1 (1) 0.25
Кабаев Владислав 1 0.25
Шапаренко Николай 1 0.25
Попов Денис II 1 0.25
Бражко Владимир 1 0.25
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьергаард Мауриц 3 1.5
Доргелес Нене 1 0.5
Йео Кунфоло Мусса 1 0.5
Дедич Амар 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Глух Оскар 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бражко Владимир 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 2 0
Бласвих Янис 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Динамо Киев
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Динамо Киев
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1
Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1
Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4

Результаты матчей

Динамо Киев
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
1
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 44
    Динамо Киев 59.1% (26)
    X 20.5% (9)
    Ред Булл Зальцбург 20.5% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    2.75
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    3.60
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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Динамо Киев
    57.8% (26)
    Ничья
    22.2% (10)
    Ред Булл Зальцбург
    20% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (28)
    Меньше
    34.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Киев
    35.6% (16)
    1:1 Ничья
    20% (9)
    1:2 Ред Булл Зальцбург
    17.8% (8)
    1:0 Динамо Киев
    11.1% (5)
    3:2 Динамо Киев
    4.4% (2)
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    Динамо Киев
    Ред Булл Зальцбург
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