Стадион: Эледа. Главный судья: Хиль Хесус
0:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
20
Лячи
Казим
32
Рынеш
Матей
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лячи КазимПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Рынеш МатейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Защитник
-
21 Пешек ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Виснер ТомашПолузащитник
-
9 Кухта ЯнНападающий
-
11 Туци ИндритНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фриис Ларс
История личных встреч
Мальмё
Спарта Прага
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
0.67
Среднее время на гол
22
135
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанаси Себастьян
|3
|0.6
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.4
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.4
|Болин Уго
|2
|0.4
|Янссон Понтус
|1
|0.2
|Рикс Сёрен
|1
|0.2
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.2
|Пенья Серхио
|0
|0
|Телин Исаак
|0
|0
|Ботхейм Эрик
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирманчевич Велько
|3 (1)
|0.6
|Олатунджи Виктор
|2
|0.4
|Гараслин Лукаш
|1
|0.2
|Сёренсен Асгер
|1
|0.2
|Виснер Томаш
|1
|0.2
|Росс Матиас
|1
|0.2
|Туци Индрит
|1
|0.2
|Лячи Казим
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
|Данек Крыштоф
|0
|0
|Гарсия Иманол
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Понтус
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Фридрих Рикардо
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Садилек Лукаш
|1
|0
|Лячи Казим
|1
|0
|Кухта Ян
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Данек Крыштоф
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
Мальмё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
5
Мальмё
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спарта Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2
Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0
Спарта Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1
Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Словацко - Спарта Прага 2:4 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 1:4
Результаты матчей
Мальмё
Спарта Прага
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Спарта Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальмё 0:0 Спарта Прага
Исход игры
Мальмё
57.7% (71)
Ничья
28.5% (35)
Спарта Прага
13.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
56.88% (62)
Меньше
43.12% (47)
Обе команды забьют
Да
81.65% (89)
Нет
18.35% (20)
Популярный счёт
2:1 Мальмё
35% (43)
1:1 Ничья
22% (27)
1:2 Спарта Прага
9.8% (12)
1:0 Мальмё
9.8% (12)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:0 Мальмё
3.3% (4)
3:2 Мальмё
1.6% (2)
0:1 Спарта Прага
1.6% (2)
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