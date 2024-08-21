Лячи в центре поля врезался в Янссона.

Пенья от центрального круга со штрафного зачем-то решил пробить по воротам. Виндаль-Йенсен спокойно сделал несколько шагов назад и поймал мяч.

Бусанелло на фланге ударил по ногам Пресиадо и получил жёлтую карточку.

Кайринен от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Янссон.

Стартовый отрезок встречи проходит с небольшим преимуществом "Спарты". Нужно отметить, что команды опасных моментов не создавали.

Пресиадо справа у чужой штрафной площади сыграл на подборе, но мяч себе грудью на ход удачно прокинуть не смог.

9' Йонсен слева не отважился на рейд вперёд и откатил мяч на свою половину поля.

8' Подача от углового флага последовала на Янссона, который в верховой борьбе нарушил правила по мнению испанского арбитра.

7' Болин слева прорвался к воротам и заработал угловой удар.

6' Слева мяч отскочил к Гараслину, который с семнадцати метров сразу пробил по воротам. Далин оказался в нужном месте и сферу уверенно поймал.

5' Дым постепенно рассеивается. Уже можно разобрать игроков и у дальней бровки. Шведы стараются перейти в атаку.

4' Гараслин исполнил первый угловой удар в матче. Перебить первого защитника у ближней штанги Лукашу не удалось.

3' Болельщики перед матчем переборщили с пиротехникой. Пока дым не рассеялся, картина на поле проглядывается плохо.