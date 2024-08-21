  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Хиль Хесус
Мальмё
0:0
Первый тайм: 15'
Спарта Прага
0'
11' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло

Ход матча

11'
Габриэль Даль Тое Бусанелло
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 121
Мальмё 57% (69)
X 28.9% (35)
Спарта Прага 14% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Спарта Прага
2.39
3.55
Реклама, ligastavok.ru
3.30
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
35
Зеттерстрем
Нильс
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
38
Болин
Уго
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
25
Сёренсен
Асгер
17
Пресиадо
Анхело
20
Лячи
Казим
6
Кайринен
Каан
32
Рынеш
Матей
14
Бирманчевич
Велько
7
Олатунджи
Виктор
22
Гараслин
Лукаш
Мальмё
4-4-2
Спарта Прага
3-4-3

История личных встреч

Мальмё
Спарта Прага

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
2:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
4:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
0.67

Среднее время на гол

22
135

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанаси Себастьян 3 0.6
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.4
Йонсен Лассер Берг 2 0.4
Болин Уго 2 0.4
Янссон Понтус 1 0.2
Рикс Сёрен 1 0.2
Зеттерстрем Нильс 1 0.2
Пенья Серхио 0 0
Телин Исаак 0 0
Ботхейм Эрик 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 3 (1) 0.6
Олатунджи Виктор 2 0.4
Гараслин Лукаш 1 0.2
Сёренсен Асгер 1 0.2
Виснер Томаш 1 0.2
Росс Матиас 1 0.2
Туци Индрит 1 0.2
Лячи Казим 0 0
Кухта Ян 0 0
Данек Крыштоф 0 0
Гарсия Иманол 0 0
Красники Эрмал 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Понтус 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Фридрих Рикардо 1 0
Болин Уго 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёренсен Асгер 1 0
Садилек Лукаш 1 0
Лячи Казим 1 0
Кухта Ян 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Данек Крыштоф 1 0
Витик Мартин 1 0
Красники Эрмал 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0
Мальмё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
5
Мальмё
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спарта Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2
Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0
Спарта Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1
Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Словацко - Спарта Прага 2:4 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 1:4

Результаты матчей

Мальмё
Спарта Прага

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Спарта Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
2
2
3.5
1
3

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Пресиадо справа у чужой штрафной площади сыграл на подборе, но мяч себе грудью на ход удачно прокинуть не смог.
  • 15'
    Стартовый отрезок встречи проходит с небольшим преимуществом "Спарты". Нужно отметить, что команды опасных моментов не создавали.
  • Угловой
    14'
    Кайринен от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Янссон.
  • Желтая карточка
    13'
    Бусанелло на фланге ударил по ногам Пресиадо и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    12'
    Йонсен в центральном круге придержал руками Олатунджи.
  • 11'
    Пенья от центрального круга со штрафного зачем-то решил пробить по воротам. Виндаль-Йенсен спокойно сделал несколько шагов назад и поймал мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Лячи в центре поля врезался в Янссона.
  • 9'
    Йонсен слева не отважился на рейд вперёд и откатил мяч на свою половину поля.
  • Угловой
    8'
    Подача от углового флага последовала на Янссона, который в верховой борьбе нарушил правила по мнению испанского арбитра.
  • 7'
    Болин слева прорвался к воротам и заработал угловой удар.
  • 6'
    Слева мяч отскочил к Гараслину, который с семнадцати метров сразу пробил по воротам. Далин оказался в нужном месте и сферу уверенно поймал.
  • 5'
    Дым постепенно рассеивается. Уже можно разобрать игроков и у дальней бровки. Шведы стараются перейти в атаку.
  • Угловой
    4'
    Гараслин исполнил первый угловой удар в матче. Перебить первого защитника у ближней штанги Лукашу не удалось.
  • 3'
    Болельщики перед матчем переборщили с пиротехникой. Пока дым не рассеялся, картина на поле проглядывается плохо.
  • 2'
    "Мальмё" играет в голубых футболках и белых трусах, "Спарта" - в бордовых футболках и чёрных трусах.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Эледе"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Мальмё 0:0 Спарта Прага онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальмё 0:0 Спарта Прага

    Исход игры
    Мальмё
    57.7% (71)
    Ничья
    28.5% (35)
    Спарта Прага
    13.8% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.88% (62)
    Меньше
    43.12% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    81.65% (89)
    Нет
    18.35% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Мальмё
    35% (43)
    1:1 Ничья
    22% (27)
    1:2 Спарта Прага
    9.8% (12)
    1:0 Мальмё
    9.8% (12)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:0 Мальмё
    3.3% (4)
    3:2 Мальмё
    1.6% (2)
    0:1 Спарта Прага
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Мальмё
    Спарта Прага
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный