Первый тайм

18' По флангу забросил Жуниньо на ход Симсиру, но вернулся в оборону вовремя Блэкмэн и перехватил снаряд.

17' Сместился на скорости с правого фланга к линии штрафной Осорио и пробил низом в ближний угол, но гостей выручила на этот раз штанга.

16' С угла поля навесил Симсир к линии штрафной, где пытался пробить Франкулино, но угодил точно в спину защитнику.

15' Убегал в атаку теперь уже Андерссон и прострелил вдоль ворот, но Кашия перехватил сферу в последний момент.

14' Убежал по правому флангу в атаку Барсегян и прострелил в центр штрафной. Здесь пробить Куцке не позволил в подкате Соренсен.

13' Мягко забросил Куцка в штрафную соперника на ход Стрелецу, но того опередил Осман и головой вынес сферу подальше.