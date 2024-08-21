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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Мидтьюлланн
0:0
Первый тайм: 16'
Слован Братислава
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 122
Мидтьюлланн 75.4% (92)
X 17.2% (21)
Слован Братислава 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Слован Братислава
1.61
6.05
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6.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
7
Франкулино
18
Букса
Адам
71
Такач
Доминик
28
Блэкмэн
Сезар
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
23
Шарани
Зуберу
12
Байрич
Кенан
33
Куцка
Юрай
11
Барсегян
Тигран
10
Толич
Марко
7
Вайсс
Владимир
13
Стрелец
Давид
Мидтьюлланн
4-4-2
Слован Братислава
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 2 0.4
Симсир Араль 1 0.2
Осорио Дарио 1 0.2
Букса Адам 1 0.2
Серенсен Оливер 1 0.2
Осман Диао 1 0.2
Чилуфя Эдвард 0 0
Бак Виктор 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 0.43
Мак Роберт 3 0.43
Вайсс Владимир 2 0.29
Куцка Юрай 2 0.29
Толич Марко 1 0.14
Барсегян Тигран 1 0.14
Марчелли Нино 0 0
Блэкмэн Сезар 0 0
Шарани Зуберу 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Йоэль 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Габриэль Адам 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Кашия Гурам 2 0
Байрич Кенан 2 0
Толич Марко 2 0
Такач Доминик 2 0
Саввидис Кириакос 0 1
Мак Роберт 1 0
Виммер Кевин 1 0
Стрелец Давид 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
10
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
14%
2
17%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0
Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0
Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Слован Братислава

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
2
1
3
2.5
2
4

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    По флангу забросил Жуниньо на ход Симсиру, но вернулся в оборону вовремя Блэкмэн и перехватил снаряд.
  • Штанга
    17'
    Сместился на скорости с правого фланга к линии штрафной Осорио и пробил низом в ближний угол, но гостей выручила на этот раз штанга.
  • 16'
    С угла поля навесил Симсир к линии штрафной, где пытался пробить Франкулино, но угодил точно в спину защитнику.
  • 15'
    Убегал в атаку теперь уже Андерссон и прострелил вдоль ворот, но Кашия перехватил сферу в последний момент.
  • 14'
    Убежал по правому флангу в атаку Барсегян и прострелил в центр штрафной. Здесь пробить Куцке не позволил в подкате Соренсен.
  • 13'
    Мягко забросил Куцка в штрафную соперника на ход Стрелецу, но того опередил Осман и головой вынес сферу подальше.
  • Опасный момент
    12'
    Перехватил снаряд на чужой половине поля Осорио и тут же отдал в штрафную на Симсира, который уложил на газон Кашию, но с убойной позиции пробил рядом с ближней штангой.
  • 11'
    С угла поля навесил Андерссон на дальнюю штангу, но здесь нарушил правила Жуниньо в борьбе против Шарани.
  • Угловой
    10'
    Накрутил соперника на фланге Андерссон и навесил в центр штрафной, но здесь Кашия вынес сферу головой на угловой.
  • 9'
    Отдавал пас Мартинес в штрафную на Осорио, но тот в силовой борьбе против Блэкмэна нарушил правила.
  • 8'
    Ушел от соперника по флангу Осорио и навесил на дальнюю штангу, но головой не смог дотянуться до мяча Букса.
  • 7'
    С левого фланга навесил Симсир в центр штрафной, но мяч на выходе забрал в свои руки Такач.
  • 6'
    Пауза в матче. В прошлом поединке получил повреждение Симсир. Потребуется ему помощь медиков.
  • 5'
    В центре поля Симсир получил по ногам в борьбе против Байрича. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 4'
    Убегал в контратаку по флангу Толич и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      По флангу забросил Осорио на ход Франкулино, но того опередил Шарани и вынес сферу в подкате за пределы поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мидтьюлланн 0:0 Слован Братислава

    Исход игры
    Мидтьюлланн
    76% (92)
    Ничья
    16.5% (20)
    Слован Братислава
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    63.3% (69)
    Нет
    36.7% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Мидтьюлланн
    35.5% (43)
    2:0 Мидтьюлланн
    15.7% (19)
    1:0 Мидтьюлланн
    14.9% (18)
    1:1 Ничья
    11.6% (14)
    1:2 Слован Братислава
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Мидтьюлланн
    Слован Братислава
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