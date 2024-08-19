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Стадион: .
Мидтьюлланн
 
Позже
Слован Братислава
Прогнозы 46
Мидтьюлланн 73.9% (34)
X 13% (6)
Слован Братислава 13% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Слован Братислава
1.65
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5.20
5.20
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 2 0.5
Симсир Араль 1 0.25
Осорио Дарио 1 0.25
Букса Адам 1 0.25
Серенсен Оливер 1 0.25
Осман Диао 1 0.25
Чилуфя Эдвард 0 0
Бак Виктор 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 0.5
Мак Роберт 3 0.5
Вайсс Владимир 2 0.33
Куцка Юрай 2 0.33
Толич Марко 1 0.17
Барсегян Тигран 1 0.17
Марчелли Нино 0 0
Блэкмэн Сезар 0 0
Шарани Зуберу 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Йоэль 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Габриэль Адам 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Кашия Гурам 2 0
Байрич Кенан 2 0
Толич Марко 2 0
Такач Доминик 2 0
Саввидис Кириакос 0 1
Мак Роберт 1 0
Виммер Кевин 1 0
Стрелец Давид 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
10
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
14%
2
17%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0
Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0
Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Слован Братислава

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
2
1
3
2.5
2
4

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мидтьюлланн - Слован Братислава от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 46
    Мидтьюлланн 73.9% (34)
    X 13% (6)
    Слован Братислава 13% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мидтьюлланн
    Ничья
    Слован Братислава
    1.65
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    5.20
    5.20
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    Прогнозы на матч Мидтьюлланн - Слован Братислава

    Исход игры
    Мидтьюлланн
    73.9% (34)
    Ничья
    13% (6)
    Слован Братислава
    13% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Мидтьюлланн
    34.8% (16)
    2:0 Мидтьюлланн
    17.4% (8)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    1:0 Мидтьюлланн
    10.9% (5)
    1:2 Слован Братислава
    8.7% (4)
    3:2 Мидтьюлланн
    4.3% (2)
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    Мидтьюлланн
    Слован Братислава
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