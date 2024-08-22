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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
РФШ Рига
2:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
3' Желтая карточка
Пренга Херди
1:0
31' Гол
Куадьо Седрик
2:0
45' Пенальти
Икауниекс Янис
2:1
52' Гол
Эль-Араби Юссеф
71' Желтая карточка
Кинтилья Хави
90' Желтая карточка
Дражич Стефан
90'+5

Ход матча

3'
Пренга Херди
 
31'
Куадьо Седрик
(Икауниекс Янис)
1:0
45'
Икауниекс Янис
2:0
52'
2:1
Эль-Араби Юссеф
58'
Victor Osuagwu
Диоманде Исмаэль
 
71'
 
Кинтилья Хави
73'
Одишариа Лаша
Савалниекс Робертс
 
74'
Кигурс Мартиньш
Куадьо Седрик
 
80'
 
Дражич Стефан
Маркиньос XXIII
84'
Сантана Эмерсон
Adam Markhiev
 
90'
 
Дражич Стефан
90'
 
Каттиртзис Панайотис
Техера Серхио

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 106
РФШ Рига 25.5% (27)
X 40.6% (43)
АПОЭЛ 34% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
2
Балодис
Даниэль
43
Липушчек
Жига
11
Савалниекс
Робертс
25
Мареш
Петер
27
Adam
Markhiev
26
Панич
Стефан
9
Икауниекс
Янис
7
Диоманде
Исмаэль
17
Куадьо
Седрик
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
70
Костадинов
Георги
5
Двали
Лаша
19
Кинтилья
Хави
29
Шебаке
Иссам
8
Техера
Серхио
10
Маркиньос
XXIII
7
Майер
Макс
9
Эль-Араби
Юссеф
11
Донис
Анастасиос
РФШ Рига
3-4-1-2
АПОЭЛ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 5 (1) 1.67
Victor Osuagwu 2 0.67
Куадьо Седрик 1 0.33
Кигурс Мартиньш 1 0.33
Липушчек Жига 1 0.33
Мареш Петер 1 (1) 0.33
Диоманде Исмаэль 0 0
Савалниекс Робертс 0 0
Adam Markhiev 0 0
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 1 1

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Osuagwu 2 0
Савалниекс Робертс 1 0
Пренга Херди 1 0
Панич Стефан 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дражич Стефан 1 0
Кинтилья Хави 1 0

Результаты матчей

РФШ Рига
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
РФШ Рига
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

9
1
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
1
9 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1
РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0

Результаты матчей

РФШ Рига
АПОЭЛ

Точный счет

2:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
7
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

РФШ Рига
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 5 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Аякс Тейлор Кеннет 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Икауниекс Янис из команды РФШ Рига забивает с точки!
  • 31'
    Икауниекс Янис сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Cedric Kouadio бьет в цель!
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    • 3'
      Пренга Херди получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LNK Sporta Parks. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    РФШ Рига 25.5% (27)
    X 40.6% (43)
    АПОЭЛ 34% (36)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РФШ Рига 2:1 АПОЭЛ

    Исход игры
    РФШ Рига
    25.5% (27)
    Ничья
    40.6% (43)
    АПОЭЛ
    34% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.67% (33)
    Меньше
    67.33% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    70.3% (71)
    Нет
    29.7% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.7% (40)
    1:2 АПОЭЛ
    16% (17)
    1:0 РФШ Рига
    12.3% (13)
    2:1 РФШ Рига
    10.4% (11)
    0:1 АПОЭЛ
    8.5% (9)
    0:2 АПОЭЛ
    5.7% (6)
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