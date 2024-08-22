Стадион: LNK Sporta Parks.
0'
3' Желтая карточкаПренга Херди
1:0
31' ГолКуадьо Седрик
2:0
45' ПенальтиИкауниекс Янис
2:1
52' ГолЭль-Араби Юссеф
71' Желтая карточкаКинтилья Хави
90' Желтая карточкаДражич Стефан
90'+5
Ход матча
3'
31'
1:0
45'
2:0
52'
2:1
71'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
25
Мареш
Петер
26
Панич
Стефан
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
29
Шебаке
Иссам
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Мороз Виктор
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Шебаке ИссамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЧиприаноЗащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|5 (1)
|1.67
|Victor Osuagwu
|2
|0.67
|Куадьо Седрик
|1
|0.33
|Кигурс Мартиньш
|1
|0.33
|Липушчек Жига
|1
|0.33
|Мареш Петер
|1 (1)
|0.33
|Диоманде Исмаэль
|0
|0
|Савалниекс Робертс
|0
|0
|Adam Markhiev
|0
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|1
|1
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Osuagwu
|2
|0
|Савалниекс Робертс
|1
|0
|Пренга Херди
|1
|0
|Панич Стефан
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дражич Стефан
|1
|0
|Кинтилья Хави
|1
|0
Результаты матчей
РФШ Рига
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
РФШ Рига
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
9
1
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
1
9 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1
РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0
Результаты матчей
РФШ Рига
АПОЭЛ
Точный счет
2:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
7
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
РФШ Рига
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|5 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РФШ Рига 2:1 АПОЭЛ
Исход игры
РФШ Рига
25.5% (27)
Ничья
40.6% (43)
АПОЭЛ
34% (36)
Тотал 2.5
Больше
32.67% (33)
Меньше
67.33% (68)
Обе команды забьют
Да
70.3% (71)
Нет
29.7% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (40)
1:2 АПОЭЛ
16% (17)
1:0 РФШ Рига
12.3% (13)
2:1 РФШ Рига
10.4% (11)
0:1 АПОЭЛ
8.5% (9)
0:2 АПОЭЛ
5.7% (6)
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