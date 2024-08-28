Стадион: Имени Тофика Бахрамова. Главный судья: Оливер Майкл
0:1
Первый тайм: 34'
0'
14' Желтая карточкаМедина Кевин
18' Желтая карточкаМмаэ Сами
30' Желтая карточкаОгивара Такуя
0:1
33' ГолПьяца Марко
Ход матча
14'
18'
30'
33'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
81
Медина
Кевин
18
Жуниньо
VI
13
Ммаэ
Сами
27
Мишич
Йосип
20
Пьяца
Марко
25
Сучич
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЖуниньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кейта АмидуНападающий
-
19 Джиджа РедонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ммаэ СамиЗащитник
- Защитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
20 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сучич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ходжа АрберПолузащитник
-
30 Рог МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
-
19 Кордоба ХуанНападающий
-
66 Branko Pavic
-
Главный тренер: Якирович Сергей
История личных встреч
Карабах
Динамо Загреб
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|6
|1
|Бензия Яссин
|3 (1)
|0.5
|Байрамов Турал
|2
|0.33
|Андраде Патрик
|2
|0.33
|Джиджа Редон
|1
|0.17
|Андраде Леандро
|1
|0.17
|Ромао Жулио
|0
|0
|Зубир Абделла
|0
|0
|Янкович Марко
|0
|0
|Мустафазаде Бахлул
|0
|0
|Ахундзаде Нариман
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куленович Сандро
|2
|1
|Пьяца Марко
|1
|0.5
|Кордоба Хуан
|0
|0
|Батурина Мартин
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Жулио
|3
|0
|Бензия Яссин
|1
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0
|Медина Кевин
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куленович Сандро
|1
|0
|Сучич Петар
|1
|0
|Сергей Якирович
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Карабах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
3
Карабах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
10
3
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
4
44%
0
0%
91-120
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
15
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
4
27%
0
0%
91-120
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0
Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2
Динамо Загреб - Истра 1961 5:0 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Загреб - Вардар 3:0 Динамо Загреб - Кривбасс КР 0:2 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 Динамо Загреб - Рудеш 3:3 Риека - Динамо Загреб 1:3 Славен - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Риека 0:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Сесвете - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Вараждин 2:1
Результаты матчей
Карабах
Динамо Загреб
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Карабах
Динамо Загреб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
23
14
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Кьергаард Мауриц
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Карабах 0:1 Динамо Загреб
Исход игры
Карабах
66.9% (117)
Ничья
20% (35)
Динамо Загреб
13.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
69.28% (106)
Меньше
30.72% (47)
Обе команды забьют
Да
57.52% (88)
Нет
42.48% (65)
Популярный счёт
4:0 Карабах
25.7% (45)
2:1 Карабах
22.9% (40)
1:1 Ничья
16% (28)
1:0 Карабах
7.4% (13)
1:2 Динамо Загреб
5.1% (9)
2:2 Ничья
2.3% (4)
1:3 Динамо Загреб
1.7% (3)
2:0 Карабах
1.1% (2)
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