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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Карабах
0:1
Первый тайм: 34'
Динамо Загреб
0'
14' Желтая карточка
Медина Кевин
18' Желтая карточка
Ммаэ Сами
30' Желтая карточка
Огивара Такуя
0:1
33' Гол
Пьяца Марко

Ход матча

14'
Медина Кевин
 
18'
 
Ммаэ Сами
30'
 
Огивара Такуя
33'
0:1
Пьяца Марко
(Сучич Петар)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 175
Карабах 66.9% (117)
X 20% (35)
Динамо Загреб 13.1% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Динамо Загреб
4.05
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4.20
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3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кохальски
Матеуш
2
Силва
Матеус
II
13
Мустафазаде
Бахлул
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
6
Ромао
Жулио
66
Андраде
Патрик
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
33
Невистич
Иван
3
Огивара
Такуя
28
Теофил-Катерин
Кевин
13
Ммаэ
Сами
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
27
Мишич
Йосип
20
Пьяца
Марко
10
Батурина
Мартин
25
Сучич
Петар
17
Куленович
Сандро
9
Петкович
Бруно
Карабах
4-2-3-1
Динамо Загреб
4-1-4-1

История личных встреч

Карабах
Динамо Загреб

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 6 1
Бензия Яссин 3 (1) 0.5
Байрамов Турал 2 0.33
Андраде Патрик 2 0.33
Джиджа Редон 1 0.17
Андраде Леандро 1 0.17
Ромао Жулио 0 0
Зубир Абделла 0 0
Янкович Марко 0 0
Мустафазаде Бахлул 0 0
Ахундзаде Нариман 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куленович Сандро 2 1
Пьяца Марко 1 0.5
Кордоба Хуан 0 0
Батурина Мартин 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 3 0
Бензия Яссин 1 0
Зубир Абделла 1 0
Жуниньо VI 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Медина Кевин 1 0
Силва Матеус II 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куленович Сандро 1 0
Сучич Петар 1 0
Сергей Якирович 1 0

Результаты матчей

Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Карабах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
3
Карабах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
4
44%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
4
27%
0
0%
91-120

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0
Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2
Динамо Загреб - Истра 1961 5:0 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Загреб - Вардар 3:0 Динамо Загреб - Кривбасс КР 0:2 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 Динамо Загреб - Рудеш 3:3 Риека - Динамо Загреб 1:3 Славен - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Риека 0:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Сесвете - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Вараждин 2:1

Результаты матчей

Карабах
Динамо Загреб

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Карабах
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    СУЧИЧ!!!
  • 31'
    Патрик Андраде справа навесил на Бензия, который в падении через себя пробил правее ворот.
  • 30'
    Патрик Андраде справа со штрафного навесил к ближней штанге, откуда игроки хорватской команды мяч выбили.
  • Желтая карточка
    30'
    Огивара на фланге сбил Матеуса и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    29'
    Жуниньо оказался в офсайде.
  • 29'
    "Карабах" больше владеет мячом и чаще проводит атаки. Не хватает хозяевам завершения, очень мало ударов по воротам.
  • 28'
    Пас Бензия справа в штрафную площадь на Жуниньо перехватил Ммаэ.
  • 27'
    Прострел Огивары слева в штрафную площадь перехватил Матеус.
  • 26'
    Удар Патрика Андраде с двадцати шести метров заблокировал Мишич.
  • 24'
    "Карабах" подержал мяч у центрального круга.
  • Угловой
    23'
    Батурина от углового флага покатил мяч на Мишича, с которым наладить взаимодействие не удалось. Мяч упущен хорватами за пределы поля.
  • Опасный момент
    22'
    Сучич по центру отправил вперёд Батурину, который с девятнадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.
  • 21'
    Прострел Матеуса справа низом в центр штрафной площади не дошёл до Жуниньо.
  • 20'
    Бензия справа со штрафного навесил к воротам, где Джафаргулиева опередил соперники и выбил мяч из штрафной площади.
  • Желтая карточка
    19'
    Ммаэ на фланге сбил Леандро Андраде и получил жёлтую карточку.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 18'
      Навес Огивары слева в центр штрафной площади соперники перехватили. Продолжения атаки у "Динамо" после подбора не получилось.
    • 16'
      Жуниньо на левом фланге не смог пройти Теофил-Катерина.
    • Желтая карточка
      15'
      Медина грубо ошибся в центре поля. Сучич подхватил мяч и рванул вперёд. Медине пришлось руками останавливать Петара, за что защитник "Карабаха" получил жёлтую карточку.
    • Травма, повреждение
      14'
      Петковичу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 13'
      Заброс Матеуса справа к дальней штанге получился немного сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      12'
      Петкович у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • Опасный момент
      11'
      Матеус справа навесил с рикошетом к дальней штанге. Бензия подставляет грудь, но с метра направляет мяч параллельно линии ворот.
    • Угловой
      10'
      Зубир разыграл угловой удар с Бензия неудачно. Ответный пас на Абделлу соперники перехватили.
    • 9'
      Батурина справа со штрафного навесил к дальней штанге слишком сильно. Партнёрам пришлось бежать за мячом к бровке.
    • Фол, нарушение
      8'
      Медина на фланге сбил Петковича.
    • 7'
      Андраде справа попытался прорваться к воротам, но Мишич поставил корпус Леандро и аккуратно оттёр его от мяча.
    • Угловой
      6'
      Батурина от углового флага навесил на Куленовича, чья скидка в центр получилась на соперника. Хозяева вынесли мяч из штрафной площади.
    • 5'
      Матеус с Андраде вновь активно сыграть на правом фланге, но доставить мяч к воротам на этот раз не смогли.
    • 4'
      После передачи Андраде Матеус справа прострелил к воротам. На перехвате сыграл Невистич, забравший мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      3'
      Бензия в центральном круге подтолкнул в спину Батурину.
    • 2'
      "Карабах" играет в чёрной форме, "Динамо" - в жёлтой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе имени Тофика Бахрамова!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карабах 0:1 Динамо Загреб

    Исход игры
    Карабах
    66.9% (117)
    Ничья
    20% (35)
    Динамо Загреб
    13.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.28% (106)
    Меньше
    30.72% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    57.52% (88)
    Нет
    42.48% (65)
    Популярный счёт
    4:0 Карабах
    25.7% (45)
    2:1 Карабах
    22.9% (40)
    1:1 Ничья
    16% (28)
    1:0 Карабах
    7.4% (13)
    1:2 Динамо Загреб
    5.1% (9)
    2:2 Ничья
    2.3% (4)
    1:3 Динамо Загреб
    1.7% (3)
    2:0 Карабах
    1.1% (2)
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