Пас Бензия справа в штрафную площадь на Жуниньо перехватил Ммаэ.

"Карабах" больше владеет мячом и чаще проводит атаки. Не хватает хозяевам завершения, очень мало ударов по воротам.

Огивара на фланге сбил Матеуса и получил жёлтую карточку.

Патрик Андраде справа со штрафного навесил к ближней штанге, откуда игроки хорватской команды мяч выбили.

Патрик Андраде справа навесил на Бензия, который в падении через себя пробил правее ворот.

Ммаэ на фланге сбил Леандро Андраде и получил жёлтую карточку.

Бензия справа со штрафного навесил к воротам, где Джафаргулиева опередил соперники и выбил мяч из штрафной площади.

Прострел Матеуса справа низом в центр штрафной площади не дошёл до Жуниньо.

Сучич по центру отправил вперёд Батурину, который с девятнадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.

Батурина от углового флага покатил мяч на Мишича, с которым наладить взаимодействие не удалось. Мяч упущен хорватами за пределы поля.

Батурина справа со штрафного навесил к дальней штанге слишком сильно. Партнёрам пришлось бежать за мячом к бровке.

Зубир разыграл угловой удар с Бензия неудачно. Ответный пас на Абделлу соперники перехватили.

Матеус справа навесил с рикошетом к дальней штанге. Бензия подставляет грудь, но с метра направляет мяч параллельно линии ворот.

Заброс Матеуса справа к дальней штанге получился немного сильным. Мяч улетел за пределы поля.

Медина грубо ошибся в центре поля. Сучич подхватил мяч и рванул вперёд. Медине пришлось руками останавливать Петара, за что защитник "Карабаха" получил жёлтую карточку.

Жуниньо на левом фланге не смог пройти Теофил-Катерина.

Навес Огивары слева в центр штрафной площади соперники перехватили. Продолжения атаки у "Динамо" после подбора не получилось.

7' Андраде справа попытался прорваться к воротам, но Мишич поставил корпус Леандро и аккуратно оттёр его от мяча.

6' Батурина от углового флага навесил на Куленовича, чья скидка в центр получилась на соперника. Хозяева вынесли мяч из штрафной площади.

5' Матеус с Андраде вновь активно сыграть на правом фланге, но доставить мяч к воротам на этот раз не смогли.

4' После передачи Андраде Матеус справа прострелил к воротам. На перехвате сыграл Невистич, забравший мяч в руки.

3' Бензия в центральном круге подтолкнул в спину Батурину.

2' "Карабах" играет в чёрной форме, "Динамо" - в жёлтой.