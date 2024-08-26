  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Стадион: .
Карабах
 
Позже
Динамо Загреб
Прогнозы 55
Карабах 58.2% (32)
X 25.5% (14)
Динамо Загреб 16.4% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Динамо Загреб
3.85
Реклама, zenit.win
4.10
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Карабах
Динамо Загреб

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 6 1.2
Бензия Яссин 3 (1) 0.6
Байрамов Турал 2 0.4
Андраде Патрик 2 0.4
Джиджа Редон 1 0.2
Андраде Леандро 1 0.2
Ромао Жулио 0 0
Зубир Абделла 0 0
Янкович Марко 0 0
Мустафазаде Бахлул 0 0
Ахундзаде Нариман 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куленович Сандро 2 2
Пьяца Марко 1 1
Кордоба Хуан 0 0
Батурина Мартин 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 3 0
Бензия Яссин 1 0
Зубир Абделла 1 0
Жуниньо VI 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Силва Матеус II 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куленович Сандро 1 0
Сучич Петар 1 0
Сергей Якирович 1 0

Результаты матчей

Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Карабах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
3
Карабах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
4
44%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
4
27%
0
0%
91-120

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0
Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2
Динамо Загреб - Истра 1961 5:0 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Загреб - Вардар 3:0 Динамо Загреб - Кривбасс КР 0:2 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 Динамо Загреб - Рудеш 3:3 Риека - Динамо Загреб 1:3 Славен - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Риека 0:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Сесвете - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Вараждин 2:1

Результаты матчей

Карабах
Динамо Загреб

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Карабах
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 55
    Карабах 58.2% (32)
    X 25.5% (14)
    Динамо Загреб 16.4% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Динамо Загреб
    3.85
    Реклама, zenit.win
    4.10
    Реклама, fon.bet
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Карабах - Динамо Загреб онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Карабах - Динамо Загреб

    Исход игры
    Карабах
    58.2% (32)
    Ничья
    25.5% (14)
    Динамо Загреб
    16.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.35% (33)
    Меньше
    32.65% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    61.22% (30)
    Нет
    38.78% (19)
    Популярный счёт
    4:0 Карабах
    21.8% (12)
    2:1 Карабах
    18.2% (10)
    1:1 Ничья
    16.4% (9)
    1:2 Динамо Загреб
    7.3% (4)
    1:0 Карабах
    7.3% (4)
    2:2 Ничья
    5.5% (3)
    1:3 Динамо Загреб
    3.6% (2)
    3:1 Карабах
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Карабах
    Динамо Загреб
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный