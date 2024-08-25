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Стадион: .
Славия Прага
 
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Лилль
Прогнозы 38
Славия Прага 13.2% (5)
X 28.9% (11)
Лилль 57.9% (22)
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Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Лилль
2.50
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3.55
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3.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Славия Прага
Лилль

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЕ
3:1
ЛЕ
1:5

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
5

Среднее время на гол

36
18

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хори Томаш 2 0.67
Юречка Вацлав 1 0.33
Дорли Оскар 1 0.33
Провод Лукаш 0 0
Зафеирис Христос 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 (1) 0.67
Жегрова Эдон 2 0.67
Сантос Тиаго 1 0.33
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорли Оскар 2 0
Масопуст Лукаш 1 0
Провод Лукаш 1 0
Зима Давид 1 0
Диуф Малик 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 2 0
Манди Аисса 0 1
Сантос Тиаго 1 0
Мёнье Тома 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Диаките Бафоде 1 0
Илич Андрей 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0

Результаты матчей

Славия Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Славия Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Славия Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Лилль - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0
Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Словацко - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Жилина 5:1 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 СК Рапид - Славия Прага 0:3 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Славия Прага - Пардубице 1:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Словацко - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:2
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1
Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1

Результаты матчей

Славия Прага
Лилль

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Славия Прага
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Славия Прага - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 38
    Славия Прага 13.2% (5)
    X 28.9% (11)
    Лилль 57.9% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Славия Прага
    Ничья
    Лилль
    2.50
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    3.55
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    3.00
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    Прогнозы на матч Славия Прага - Лилль

    Исход игры
    Славия Прага
    13.2% (5)
    Ничья
    28.9% (11)
    Лилль
    57.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (28)
    Нет
    20% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    42.1% (16)
    1:1 Ничья
    21.1% (8)
    0:1 Лилль
    10.5% (4)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
    1:0 Славия Прага
    5.3% (2)
    2:1 Славия Прага
    5.3% (2)
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    Славия Прага
    Лилль
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