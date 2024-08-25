Стадион: Фортуна Арена.
Позже
История личных встреч
Славия Прага
Лилль
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
5
Среднее время на гол
36
18
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хори Томаш
|2
|0.67
|Юречка Вацлав
|1
|0.33
|Дорли Оскар
|1
|0.33
|Провод Лукаш
|0
|0
|Зафеирис Христос
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|2 (1)
|0.67
|Жегрова Эдон
|2
|0.67
|Сантос Тиаго
|1
|0.33
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорли Оскар
|2
|0
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|Провод Лукаш
|1
|0
|Зима Давид
|1
|0
|Диуф Малик
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|2
|0
|Манди Аисса
|0
|1
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Диаките Бафоде
|1
|0
|Илич Андрей
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
Результаты матчей
Славия Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Славия Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Славия Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Лилль - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0
Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Словацко - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Жилина 5:1 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 СК Рапид - Славия Прага 0:3 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Славия Прага - Пардубице 1:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Словацко - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:2
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1
Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1
Результаты матчей
Славия Прага
Лилль
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Славия Прага
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Кьергаард Мауриц
|4
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогнозы на матч Славия Прага - Лилль
Исход игры
Славия Прага
13.2% (5)
Ничья
28.9% (11)
Лилль
57.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (20)
Меньше
42.86% (15)
Обе команды забьют
Да
80% (28)
Нет
20% (7)
Популярный счёт
1:2 Лилль
42.1% (16)
1:1 Ничья
21.1% (8)
0:1 Лилль
10.5% (4)
2:2 Ничья
5.3% (2)
1:0 Славия Прага
5.3% (2)
2:1 Славия Прага
5.3% (2)
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