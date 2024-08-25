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Стадион: .
Црвена Звезда
 
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Будё-Глимт
Прогнозы 37
Црвена Звезда 83.8% (31)
X 10.8% (4)
Будё-Глимт 5.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Будё-Глимт
2.00
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3.90
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3.63
Все Коэффициенты

История личных встреч

Црвена Звезда
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мимович Огнен 1 1
Ин-Бом Хван 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтнес Ульрик 2 0.4
Фет Сондре 2 0.4
Хог Каспер Ваарст 2 0.4
Миккельсен Эугуст 2 0.4
Дубвик Исак 2 0.4
Хёуге Йенс 1 (1) 0.2
Капскармо Оскар 1 0.2
Бьортуфт Один Лурас 1 0.2
Эвьен Хэкон 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванич Мирко 1 0
Олайинка Питер 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мо Бреде 1 0
Хельмерсен Андреас 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
11
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
100%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
14
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
100%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4
Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1
Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4

Результаты матчей

Црвена Звезда
Будё-Глимт

Точный счет

2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Будё-Глимт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 37
    Црвена Звезда 83.8% (31)
    X 10.8% (4)
    Будё-Глимт 5.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Будё-Глимт
    2.00
    Реклама, betcity.ru
    3.90
    Реклама, ligastavok.ru
    3.63
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Црвена Звезда - Будё-Глимт онлайн

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    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Будё-Глимт

    Исход игры
    Црвена Звезда
    83.8% (31)
    Ничья
    10.8% (4)
    Будё-Глимт
    5.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (20)
    Меньше
    41.18% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    67.65% (23)
    Нет
    32.35% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Црвена Звезда
    51.4% (19)
    2:0 Црвена Звезда
    16.2% (6)
    1:0 Црвена Звезда
    10.8% (4)
    1:1 Ничья
    8.1% (3)
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    Црвена Звезда
    Будё-Глимт
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