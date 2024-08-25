Стадион: Райко Митич.
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История личных встреч
Црвена Звезда
Будё-Глимт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мимович Огнен
|1
|1
|Ин-Бом Хван
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салтнес Ульрик
|2
|0.4
|Фет Сондре
|2
|0.4
|Хог Каспер Ваарст
|2
|0.4
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.4
|Дубвик Исак
|2
|0.4
|Хёуге Йенс
|1 (1)
|0.2
|Капскармо Оскар
|1
|0.2
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.2
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванич Мирко
|1
|0
|Олайинка Питер
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мо Бреде
|1
|0
|Хельмерсен Андреас
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
Результаты матчей
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
11
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
11
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
100%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
14
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
100%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4
Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1
Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4
Результаты матчей
Црвена Звезда
Будё-Глимт
Точный счет
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Црвена Звезда
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Кьергаард Мауриц
|4
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Будё-Глимт
Исход игры
Црвена Звезда
83.8% (31)
Ничья
10.8% (4)
Будё-Глимт
5.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (20)
Меньше
41.18% (14)
Обе команды забьют
Да
67.65% (23)
Нет
32.35% (11)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
51.4% (19)
2:0 Црвена Звезда
16.2% (6)
1:0 Црвена Звезда
10.8% (4)
1:1 Ничья
8.1% (3)
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