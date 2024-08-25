Стадион: Народны (Тегельне Поле).
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История личных встреч
Слован Братислава
Мидтьюлланн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрелец Давид
|3
|0.43
|Мак Роберт
|3
|0.43
|Вайсс Владимир
|2
|0.29
|Куцка Юрай
|2
|0.29
|Толич Марко
|1
|0.14
|Барсегян Тигран
|1
|0.14
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.14
|Марчелли Нино
|0
|0
|Шарани Зуберу
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|2
|0.4
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.2
|Серенсен Оливер
|1
|0.2
|Симсир Араль
|1
|0.2
|Осорио Дарио
|1
|0.2
|Букса Адам
|1
|0.2
|Осман Диао
|1
|0.2
|Бак Виктор
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Толич Марко
|2
|0
|Такач Доминик
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|0
|1
|Мак Роберт
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Габриэль Адам
|1
|0
|Осорио Дарио
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0
Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1
Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2
Результаты матчей
Слован Братислава
Мидтьюлланн
Точный счет
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
23
25
14
25
16
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Кьергаард Мауриц
|4
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогнозы на матч Слован Братислава - Мидтьюлланн
Исход игры
Слован Братислава
72.5% (29)
Ничья
25% (10)
Мидтьюлланн
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (15)
Меньше
58.33% (21)
Обе команды забьют
Да
61.11% (22)
Нет
38.89% (14)
Популярный счёт
2:1 Слован Братислава
32.5% (13)
1:0 Слован Братислава
22.5% (9)
1:1 Ничья
17.5% (7)
2:0 Слован Братислава
10% (4)
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