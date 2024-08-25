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Стадион: .
Слован Братислава
 
Позже
Мидтьюлланн
Прогнозы 40
Слован Братислава 72.5% (29)
X 25% (10)
Мидтьюлланн 2.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Мидтьюлланн
3.45
3.65
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2.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Слован Братислава
Мидтьюлланн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 0.43
Мак Роберт 3 0.43
Вайсс Владимир 2 0.29
Куцка Юрай 2 0.29
Толич Марко 1 0.14
Барсегян Тигран 1 0.14
Блэкмэн Сезар 1 0.14
Марчелли Нино 0 0
Шарани Зуберу 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 2 0.4
Чилуфя Эдвард 1 0.2
Серенсен Оливер 1 0.2
Симсир Араль 1 0.2
Осорио Дарио 1 0.2
Букса Адам 1 0.2
Осман Диао 1 0.2
Бак Виктор 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Кашия Гурам 2 0
Байрич Кенан 2 0
Толич Марко 2 0
Такач Доминик 2 0
Саввидис Кириакос 0 1
Мак Роберт 1 0
Виммер Кевин 1 0
Стрелец Давид 1 0
Шарани Зуберу 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Йоэль 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Габриэль Адам 1 0
Осорио Дарио 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0
Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1
Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2

Результаты матчей

Слован Братислава
Мидтьюлланн

Точный счет

2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
3
2
5
2.5
1
4
2
5
3.5
1
6
4.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Слован Братислава - Мидтьюлланн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Мидтьюлланн.
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    • Прогнозы 40
    Слован Братислава 72.5% (29)
    X 25% (10)
    Мидтьюлланн 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Слован Братислава
    Ничья
    Мидтьюлланн
    3.45
    3.65
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    2.40
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    Прогнозы на матч Слован Братислава - Мидтьюлланн

    Исход игры
    Слован Братислава
    72.5% (29)
    Ничья
    25% (10)
    Мидтьюлланн
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (15)
    Меньше
    58.33% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (22)
    Нет
    38.89% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Слован Братислава
    32.5% (13)
    1:0 Слован Братислава
    22.5% (9)
    1:1 Ничья
    17.5% (7)
    2:0 Слован Братислава
    10% (4)
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    Слован Братислава
    Мидтьюлланн
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