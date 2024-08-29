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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
АПОЭЛ
2:1
Итог после пенальти
2
4
РФШ Рига
0'
23' Желтая карточка
Adam Markhiev
0:1
40' Гол
Икауниекс Янис
44' Желтая карточка
Шебаке Иссам
52' Желтая карточка
Икауниекс Янис
56' Желтая карточка
Пренга Херди
60' Желтая карточка
Одишариа Лаша
67' Желтая карточка
Куадьо Седрик
67' Желтая карточка
Белек Вид
1:1
75' Гол
Сушич Матео
90' Желтая карточка
Петрович Радосав
2:1
90' Гол
Донис Анастасиос
94' Желтая карточка
Липушчек Жига
98' Желтая карточка
Донис Анастасиос
108' Желтая карточка
Кигурс Мартиньш
2 4
2:2
Икауниекс Янис
Эль-Араби Юссеф
3:2
3:3
Липушчек Жига
Сарфо Кингсли
3:3
3:4
Пренга Херди
Кинтилья Хави
4:4
4:5
Панич Стефан
Двали Лаша
4:5

Ход матча

20'
 
Rostand Ndjiki
Диоманде Исмаэль
23'
 
Adam Markhiev
40'
0:1
Икауниекс Янис
(Савалниекс Робертс)
44'
Шебаке Иссам
 
52'
 
Икауниекс Янис
53'
Донис Анастасиос
Маркиньос XXIII
 
53'
Сушич Матео
Шебаке Иссам
 
56'
 
Пренга Херди
60'
 
Одишариа Лаша
65'
Дражич Стефан
Майер Макс
 
67'
 
Куадьо Седрик
67'
Белек Вид
 
68'
 
Victor Osuagwu
Куадьо Седрик
68'
 
Сантана Эмерсон
Rostand Ndjiki
75'
Сушич Матео
(Ндонгаля Дьемерси)
1:1
80'
Костадинов Георги
Техера Серхио
 
90'
Петрович Радосав
 
90'
 
Victor Osuagwu
90'
Донис Анастасиос
(Сушич Матео)
2:1
90'
 
Кигурс Мартиньш
94'
 
Липушчек Жига
98'
Донис Анастасиос
 
106'
Чиприано
Петрович Радосав
 
108'
 
Кигурс Мартиньш
110'
 
Стуглис Элвис
Одишариа Лаша
110'
 
Силагадзе Лука
Сантана Эмерсон
113'
Корбу Мариус
Ндонгаля Дьемерси
 
121'
2:2
Икауниекс Янис
121'
Эль-Араби Юссеф
3:2
121'
3:3
Липушчек Жига
121'
Сарфо Кингсли
3:3
121'
3:4
Пренга Херди
121'
Кинтилья Хави
4:4
121'
4:5
Панич Стефан
121'
Двали Лаша
4:5
Пен
2:4

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 27
  • 4 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 115
АПОЭЛ 89.6% (103)
X 7% (8)
РФШ Рига 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Белек
Вид
29
Шебаке
Иссам
3
Петрович
Радосав
5
Двали
Лаша
19
Кинтилья
Хави
8
Техера
Серхио
44
Сарфо
Кингсли
7
Майер
Макс
10
Маркиньос
XXIII
77
Ндонгаля
Дьемерси
9
Эль-Араби
Юссеф
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
2
Балодис
Даниэль
43
Липушчек
Жига
11
Савалниекс
Робертс
8
Одишариа
Лаша
27
Adam
Markhiev
26
Панич
Стефан
9
Икауниекс
Янис
7
Диоманде
Исмаэль
17
Куадьо
Седрик
АПОЭЛ
4-2-3-1
РФШ Рига
3-4-1-2

История личных встреч

АПОЭЛ
РФШ Рига

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сушич Матео 1 0.5
Эль-Араби Юссеф 1 0.5
Донис Анастасиос 1 0.5
Ндонгаля Дьемерси 0 0
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 6 (1) 1.5
Victor Osuagwu 2 0.5
Куадьо Седрик 1 0.25
Кигурс Мартиньш 1 0.25
Липушчек Жига 1 0.25
Мареш Петер 1 (1) 0.25
Диоманде Исмаэль 0 0
Савалниекс Робертс 0 0
Adam Markhiev 0 0

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 1 0
Белек Вид 1 0
Дражич Стефан 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Кинтилья Хави 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пренга Херди 2 0
Victor Osuagwu 2 0
Савалниекс Робертс 1 0
Куадьо Седрик 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Панич Стефан 1 0
Кигурс Мартиньш 1 0
Липушчек Жига 1 0
Одишариа Лаша 1 0
Adam Markhiev 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РФШ Рига
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
9
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
РФШ Рига
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
1
8%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1
РФШ Рига
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Рига - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0
УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
РФШ Рига

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
РФШ Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 6 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Маккаби Тель-Авив Тургеман Дор 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 3
Эльфсборг Оума Тимоти 4
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 2
Лугано Валенсуэла Мильтон 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 106'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Петрович Радосав уходит с поля. Чиприано выходит вместо него
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 98'
      Донис Анастасиос получил желтую карточку от судьи
    • 94'
      Липушчек Жига получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    АПОЭЛ 89.6% (103)
    X 7% (8)
    РФШ Рига 3.5% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига

    Исход игры
    АПОЭЛ
    89.6% (103)
    Ничья
    7% (8)
    РФШ Рига
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.12% (47)
    Меньше
    56.88% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    46.79% (51)
    Нет
    53.21% (58)
    Популярный счёт
    2:1 АПОЭЛ
    33.9% (39)
    2:0 АПОЭЛ
    27% (31)
    1:0 АПОЭЛ
    20.9% (24)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    3:1 АПОЭЛ
    2.6% (3)
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