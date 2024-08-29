Стадион: Джи Эс Пи.
0'
23' Желтая карточкаAdam Markhiev
0:1
40' ГолИкауниекс Янис
44' Желтая карточкаШебаке Иссам
52' Желтая карточкаИкауниекс Янис
56' Желтая карточкаПренга Херди
60' Желтая карточкаОдишариа Лаша
67' Желтая карточкаКуадьо Седрик
67' Желтая карточкаБелек Вид
1:1
75' ГолСушич Матео
90' Желтая карточкаПетрович Радосав
2:1
90' ГолДонис Анастасиос
94' Желтая карточкаЛипушчек Жига
98' Желтая карточкаДонис Анастасиос
108' Желтая карточкаКигурс Мартиньш
2 4
2:2
3:2
3:3
3:3
3:4
4:4
4:5
4:5
Ход матча
23'
40'
44'
52'
56'
60'
67'
67'
75'
1:1
90'
90'
90'
2:1
90'
94'
98'
106'
108'
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
4:5
Пен
2:4
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 27
-
4 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
29
Шебаке
Иссам
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
26
Панич
Стефан
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ЧиприаноЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Мороз Виктор
История личных встреч
АПОЭЛ
РФШ Рига
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сушич Матео
|1
|0.5
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.5
|Донис Анастасиос
|1
|0.5
|Ндонгаля Дьемерси
|0
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|6 (1)
|1.5
|Victor Osuagwu
|2
|0.5
|Куадьо Седрик
|1
|0.25
|Кигурс Мартиньш
|1
|0.25
|Липушчек Жига
|1
|0.25
|Мареш Петер
|1 (1)
|0.25
|Диоманде Исмаэль
|0
|0
|Савалниекс Робертс
|0
|0
|Adam Markhiev
|0
|0
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Дражич Стефан
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Кинтилья Хави
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пренга Херди
|2
|0
|Victor Osuagwu
|2
|0
|Савалниекс Робертс
|1
|0
|Куадьо Седрик
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Панич Стефан
|1
|0
|Кигурс Мартиньш
|1
|0
|Липушчек Жига
|1
|0
|Одишариа Лаша
|1
|0
|Adam Markhiev
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РФШ Рига
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
9
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
РФШ Рига
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
12
0 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
1
8%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1
РФШ Рига
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Рига - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0
УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
РФШ Рига
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
РФШ Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|6 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Маккаби Тель-Авив
|Тургеман Дор
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|4
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 2
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига
Исход игры
АПОЭЛ
89.6% (103)
Ничья
7% (8)
РФШ Рига
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.12% (47)
Меньше
56.88% (62)
Обе команды забьют
Да
46.79% (51)
Нет
53.21% (58)
Популярный счёт
2:1 АПОЭЛ
33.9% (39)
2:0 АПОЭЛ
27% (31)
1:0 АПОЭЛ
20.9% (24)
1:1 Ничья
5.2% (6)
3:1 АПОЭЛ
2.6% (3)
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