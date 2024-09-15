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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Пяст
0:0
Перерыв
Пуща Неполомице
0'
2' Желтая карточка
Ли Чжин-Хен
10' Желтая карточка
Piotr Mrozinski

Ход матча

2'
 
Ли Чжин-Хен
10'
 
Piotr Mrozinski
41'
 
Стемпень Матеуш
Радецки Матеуш
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Пуща Неполомице
2.03
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Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
29
Драпински
Игорь
10
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
39
Росолек
Мацей
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
18
Сиплак
Михал
14
Jacub
Serafin
5
Konrad
Stepien
17
Радецки
Матеуш
6
Ли
Чжин-Хен
33
Абрамович
Давид
35
Косидис
Михаил
Пяст
4-2-3-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Пуща Неполомице

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Ameyaw 3 0.38
Храпек Михал 2 0.25
Кадзиор Дамиан 1 0.13
Пырка Аркадиуш 1 0.13
Феликс Хорхе 1 0.13
Костадинов Тихомир 1 0.13
Червински Якуб 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Росолек Мацей 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якуба Роман 2 0.25
Косидис Михаил 2 0.25
Konrad Stepien 1 0.13
Jacub Serafin 1 0.13
Благаич Яков 1 0.13
Крачун Артур 1 (1) 0.13
Абрамович Давид 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 3 0
Дзичек Патрик 3 0
Костадинов Тихомир 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Храпек Михал 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Росолек Мацей 1 0
Драпински Игорь 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Благаич Яков 3 0
Konrad Stepien 2 0
Абрамович Давид 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Piotr Mrozinski 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Сиплак Михал 1 0
Шимонович Давид 1 0
Jacub Serafin 1 0
Крачун Артур 1 0
Якуба Роман 1 0

Результаты матчей

Пяст
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
8
Пяст
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
20%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2
Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1
Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1

Результаты матчей

Пяст
Пуща Неполомице

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Пяст
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 6 1 1 16 - 3 19
2.
Краковия
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
Пяст
 0:0 8 4 3 1 9 - 6 15
4.
Легия
 7 4 2 1 16 - 8 14
5.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 14 - 10 13
6.
Ягеллония Белосток
 7 4 0 3 11 - 14 12
7.
Видзев Лодзь
 8 3 3 2 11 - 10 12
8.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
11.
Заглембе Любин
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Лехия Гданьск
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Пуща Неполомице
 0:0 8 1 5 2 8 - 8 8
15.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 10 - 15 6
16.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Погонь Щецин
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Легия
 4 3 0 1 12 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Пяст
 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Пуща Неполомице
 0:0 4 1 3 0 8 - 5 6
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
11.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
15.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Пуща Неполомице
 0:0 4 0 2 2 0 - 3 2
15.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Видзев Лодзь Козловский Самуэл 1 2
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 3
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