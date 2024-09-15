Тур: 8. Стадион: Пяст. Главный судья: Квятковски Томаш
1:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаЛи Чжин-Хен
10' Желтая карточкаPiotr Mrozinski
50' Желтая карточкаКадзиор Дамиан
0:1
66' ГолPiotr Mrozinski
1:1
71' ПенальтиХрапек Михал
90'+6
Ход матча
2'
10'
50'
66'
71'
1:1
22
Крачун
Артур
18
Сиплак
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
18 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Пяст
Пуща Неполомице
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Ameyaw
|3
|0.38
|Храпек Михал
|3 (1)
|0.38
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.13
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.13
|Феликс Хорхе
|1
|0.13
|Костадинов Тихомир
|1
|0.13
|Червински Якуб
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|2
|0.25
|Якуба Роман
|2
|0.25
|Konrad Stepien
|1
|0.13
|Piotr Mrozinski
|1
|0.13
|Jacub Serafin
|1
|0.13
|Благаич Яков
|1
|0.13
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.13
|Абрамович Давид
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Червински Якуб
|3
|0
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Храпек Михал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Драпински Игорь
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Благаич Яков
|3
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Абрамович Давид
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Piotr Mrozinski
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Jacub Serafin
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
|Якуба Роман
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
8
Пяст
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
20%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2
Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1
Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1
Результаты матчей
Пяст
Пуща Неполомице
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Пяст
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|5 - 3
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|11.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|16.
|7
|2
|0
|5
|10 - 15
|6
|17.
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|2:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|2:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Видзев Лодзь
|Козловский Самуэл
|1 2
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|3