Тур: 8. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Lukasz Kuzma
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
8' ГолРеста По
12' Желтая карточкаMartin Remacle
27' Желтая карточкаМата Луиш
33' Желтая карточкаСейк Вацлав
2:0
34' ГолДалмау Адриан
58' Желтая карточкаДабровски Дамьян
72' Желтая карточкаHubert Zwozny
Ход матча
8'
1:0
12'
27'
33'
34'
2:0
58'
72'
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
27
Нуну
Педру
55
Мата
Луиш
77
Шмыт
Каетан
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Daniel Trejo
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Шмыт КаетанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Корона Кельце
Заглембе Любин
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед
34 матча
23.5%
32.4%
44.1%
8 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.06
0.71
Среднее время на гол
85
127
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.41
1.41
Среднее время на гол
63
63
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.24
1.06
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
72
85
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3
|0.38
|Dawid Blanik
|1
|0.13
|Реста По
|1
|0.13
|Нуну Педру
|1 (1)
|0.13
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Шикавка Евгений
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамчик Хуберт
|1
|0.13
|Сейк Вацлав
|1
|0.13
|Пьенько Томаш
|1
|0.13
|Igor Orlikowski
|1
|0.13
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.13
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Milos Trojak
|2
|0
|Хофмейстер Йоав
|2
|0
|Hubert Zwozny
|2
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Реста По
|1
|0
|Дзеконски Ксавье
|1
|0
|Shuma Nagamatsu
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Adam Radwanski
|2
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Налепа Михал
|0
|1
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Корона Кельце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Заглембе Любин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
4
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1
Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1
Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1
Результаты матчей
Корона Кельце
Заглембе Любин
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|5 - 3
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|11.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|16.
|7
|2
|0
|5
|10 - 15
|6
|17.
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|2:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|2:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Видзев Лодзь
|Козловский Самуэл
|1 2
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|3