  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 10642 Главный судья: Lukasz Kuzma
Корона Кельце
2:0
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
8' Гол
Реста По
12' Желтая карточка
Martin Remacle
27' Желтая карточка
Мата Луиш
33' Желтая карточка
Сейк Вацлав
2:0
34' Гол
Далмау Адриан
58' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
72' Желтая карточка
Hubert Zwozny
90'+9
1
Дзеконски
Ксавье
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
6
Marcel
Pieczek
37
Hubert
Zwozny
27
Нуну
Педру
18
Хофмейстер
Йоав
3
Konrad
Matuszewski
9
Шикавка
Евгений
20
Далмау
Адриан
8
Martin
Remacle
30
Хладун
Доминик
13
Mateusz
Grzybek
31
Igor
Orlikowski
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
18
Adam
Radwanski
21
Пьенько
Томаш
7
Marek
Mroz
77
Шмыт
Каетан
9
Сейк
Вацлав
Корона Кельце
3-4-3
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Корона Кельце
Заглембе Любин

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед

34 матча

23.5%
32.4%
44.1%
8 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
2:1
Э
1:1
Э
1:0
К
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:2
К
2:0
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:3
ПЛ
4:0
ВД
2:2
OE
1:0
OE
1:4

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.06
0.71

Среднее время на гол

85
127

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.41
1.41

Среднее время на гол

63
63

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.24
1.06

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

72
85

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 0.38
Dawid Blanik 1 0.13
Реста По 1 0.13
Нуну Педру 1 (1) 0.13
Marcel Pieczek 0 0
Длугош Виктор 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамчик Хуберт 1 0.13
Сейк Вацлав 1 0.13
Пьенько Томаш 1 0.13
Igor Orlikowski 1 0.13
Курминовски Давид 1 (1) 0.13
Дабровски Дамьян 0 0
Вдовяк Матеуш 0 0
Adam Radwanski 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнальчик Мариуш 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Milos Trojak 2 0
Хофмейстер Йоав 2 0
Hubert Zwozny 2 0
Martin Remacle 1 0
Длугош Виктор 1 0
Реста По 1 0
Дзеконски Ксавье 1 0
Shuma Nagamatsu 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 2 0
Adam Radwanski 2 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Налепа Михал 0 1
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Корона Кельце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Заглембе Любин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
4
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Заглембе Любин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1
Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1
Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1

Результаты матчей

Корона Кельце
Заглембе Любин

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 6 1 1 16 - 3 19
2.
Краковия
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
Пяст
 8 4 3 1 10 - 7 15
4.
Легия
 8 4 2 2 16 - 9 14
5.
Ракув
 8 4 2 2 6 - 3 14
6.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 14 - 10 13
7.
Ягеллония Белосток
 7 4 0 3 11 - 14 12
8.
Видзев Лодзь
 8 3 3 2 11 - 10 12
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
11.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Заглембе Любин
 8 2 2 4 5 - 9 8
14.
Лехия Гданьск
 8 2 2 4 9 - 15 8
15.
Пуща Неполомице
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 10 - 15 6
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Погонь Щецин
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
5.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
11.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Заглембе Любин
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Видзев Лодзь Козловский Самуэл 1 2
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Шмыт Каетан уходит с поля. Вдовяк Матеуш выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный