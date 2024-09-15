  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Козенца
2:1
Второй тайм: 68'
Сампдория
0'
6' Желтая карточка
Маццокки Симоне
1:0
8' Гол
Д'Орацио Томмазо
23' Желтая карточка
Виейра Ронни
1:1
48' Гол
Иоанну Николас
2:1
51' Гол
Стриццоло Лука

Ход матча

6'
Маццокки Симоне
 
8'
Д'Орацио Томмазо
1:0
23'
 
Виейра Ронни
46'
 
Иоанну Николас
Баррека Антонио
46'
 
Бенедетти Леонардо
Акинсанмиро Эбенезер
46'
 
Йепес Жерар
Виейра Ронни
46'
Стриццоло Лука
Tommaso Fumagalli
 
48'
1:1
Иоанну Николас
(Венути Лоренцо)
51'
Стриццоло Лука
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Сампдория
3.20
Реклама, fon.bet
4.10
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
55
Христов
Андреа
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
19
Киерво
Риккардо
28
Куан
Кристиан
34
Флоренци
Альдо
6
Матеус
Чарлис
11
Д'Орацио
Томмазо
30
Маццокки
Симоне
10
Tommaso
Fumagalli
33
Сильвестри
Марко
24
Берешиньски
Бартош
5
Риччо
Алессандро
18
Венути
Лоренцо
23
Депаоли
Фабио
3
Баррека
Антонио
4
Виейра
Ронни
7
Беллемо
Алессандро
15
Акинсанмиро
Эбенезер
84
Секулов
Никола
9
Кода
Массимо
Козенца
3-5-2
Сампдория
3-4-1-2

История личных встреч

Козенца
Сампдория

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 2 0.4
Д'Орацио Томмазо 2 0.4
Стриццоло Лука 1 0.2
Andrea Rizzo Pinna 1 0.2
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 0.4
Тутино Дженнаро 1 0.2
Венути Лоренцо 1 0.2
Иоанну Николас 1 0.2
Депаоли Фабио 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маури Хосе 2 0
Христов Андреа 2 0
Матеус Чарлис 2 0
Микай Алессандро 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Флоренци Альдо 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Stipe Vulikic 1 1
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Виейра Ронни 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0

Результаты матчей

Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
0
Козенца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0
Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2
Сампдория
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2
Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1

Результаты матчей

Козенца
Сампдория

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Козенца
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 5 3 0 2 7 - 4 9
2.
Зюйдтироль
 2:1 5 3 0 2 8 - 8 9
3.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Козенца
 2:1 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Кремонезе
 5 2 1 2 6 - 4 7
9.
Реджана
 1:2 5 2 1 2 7 - 6 7
10.
Чезена
 5 2 1 2 8 - 7 7
11.
Палермо
 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
14.
Катанзаро
 5 1 3 1 4 - 4 6
15.
Сассуоло
 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Каррарезе
 0:0 5 1 1 3 4 - 6 4
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
20.
Сампдория
 1:2 5 0 2 3 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Козенца
 2:1 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Зюйдтироль
 2:1 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Каррарезе
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
Реджана
 1:2 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Сассуоло
 0:0 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сампдория
 1:2 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Реджана
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Зюйдтироль
 2:1 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Сассуоло
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
9.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
10.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Козенца
 2:1 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Сампдория
 1:2 3 0 1 2 5 - 7 1
16.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 0:0 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 3
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Зюйдтироль Молина Сальваторе 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Виейра Ронни получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Г О О О О Л - Д'Орацио Томмазо бьет в цель!
  • 6'
    Маццокки Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.60. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.60 ПОСТАВИТЬ
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Козенца
    Ничья
    Сампдория
    3.20
    Реклама, fon.bet
    4.10
    9.92
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Козенца 2:1 Сампдория онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Козенца
    Сампдория
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный