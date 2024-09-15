Тур: 5. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
6' Желтая карточкаМаццокки Симоне
1:0
8' ГолД'Орацио Томмазо
23' Желтая карточкаВиейра Ронни
1:1
48' ГолИоанну Николас
2:1
51' ГолСтриццоло Лука
Ход матча
8'
1:0
23'
48'
1:1
51'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
История личных встреч
Козенца
Сампдория
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|2
|0.4
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.4
|Стриццоло Лука
|1
|0.2
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.2
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|2
|0.4
|Тутино Дженнаро
|1
|0.2
|Венути Лоренцо
|1
|0.2
|Иоанну Николас
|1
|0.2
|Депаоли Фабио
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маури Хосе
|2
|0
|Христов Андреа
|2
|0
|Матеус Чарлис
|2
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Флоренци Альдо
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|1
|1
|Stipe Vulikic
|1
|1
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
0
Козенца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0
Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2
Сампдория
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2
Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1
Результаты матчей
Козенца
Сампдория
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Козенца
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|2.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|2:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|1:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|15.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|18.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|19.
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|20.
|1:2
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|11.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|17.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|18.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Молина Сальваторе
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Модена
|Палумбо Антонио
|3