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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Тоттенхэм
0:1
Второй тайм: 74'
Арсенал
0'
15' Желтая карточка
Салиба Вильям
27' Желтая карточка
Удоджи Дестини
32' Желтая карточка
Бентанкур Родриго
35' Желтая карточка
Тимбер Юрриен
37' Желтая карточка
Викарио Гульельмо
45' Желтая карточка
Кулушевски Деян
45' Желтая карточка
Ван де Вен Микки
49' Желтая карточка
Жоржиньо
0:1
64' Гол
Габриэль дос Сантос

Ход матча

15'
 
Салиба Вильям
27'
Удоджи Дестини
 
32'
Бентанкур Родриго
 
35'
 
Тимбер Юрриен
37'
Викарио Гульельмо
 
45'
Кулушевски Деян
 
45'
Ван де Вен Микки
 
49'
 
Жоржиньо
64'
0:1
Габриэль дос Сантос
(Сака Букайо)
68'
Сарр Пап Матар
Бентанкур Родриго
 
68'
Одоберт Уилсон
Джонсон Бреннан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 275 Количество передач 132
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 124
Тоттенхэм 6.5% (8)
X 29.8% (37)
Арсенал 63.7% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Арсенал
3.87
4.50
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3.39
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
13
Удоджи
Дестини
21
Кулушевски
Деян
30
Бентанкур
Родриго
10
Мэддисон
Джеймс
22
Джонсон
Бреннан
19
Соланке
Доминик
7
Хын
Мин
Сон
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
12
Тимбер
Юрриен
5
Парти
Томас
20
Жоржиньо
II
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
11
Мартинелли
Габриэл
19
Троссар
Леандро
Тоттенхэм
4-3-3
Арсенал
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Арсенал

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
41.2%
15 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

40 матчей

32.5%
27.5%
40%
13 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

37.5%
30%
32.5%
15 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:3
КC
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
КC
5:1
КC
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.7
1.35

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

46
24

Голов в среднем за матч

2.3
1.2

Среднее время на гол

39
75

Всего голов

80
51

Голов в среднем за матч

2
1.28

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 2 0.5
Биссума Ив 1 0.25
Ромеро Кристиан 1 0.25
Порро Педро 1 0.25
Мэддисон Джеймс 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Ван де Вен Микки 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 2 0.5
Сака Букайо 1 0.25
Троссар Леандро 1 0.25
Парти Томас 1 0.25
Габриэль дос Сантос 1 0.25

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 3 0
Викарио Гульельмо 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Биссума Ив 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Удоджи Дестини 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 2 1
Тимбер Юрриен 2 0
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Парти Томас 1 0
Райя Давид 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Сака Букайо 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Тоттенхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3
Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Арсенал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0
Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Арсенал

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
5.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Брентфорд
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Борнмут
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
14.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Лестер
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
18.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Челси
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Брентфорд
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Брентфорд Висса Йоан 3 (1)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ипсвич Морси Сэм 3
Тоттенхэм Бентанкур Родриго 3
Манчестер Юнайтед Майну Кобби 3
Эвертон Янг Эшли 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 73'
    Сарр попытался пробить низом с дальней дистанции, однако мяч становится легкой добычей Райи.
  • 72'
    Одоберт ворвался в штрафную гостей с правого края, однако попытка дриблинга оказалась неудачной - слишком много соперников было перед Уилсоном.
  • Фол, нарушение
    70'
    Ромеро жестковато встретил на фланге Троссара, однако желтой карточки избежал.
  • Замена
    68'
    Пап Матар Сарр и Уилсон Одоберт появляются на поле вместо Родриго Бентанкура и Бреннана Джонсона.
  • 66'
    Ну что, сдвигается у нас дело с мертвой точки, посмотрим, чем ответит команда Постекоглу на пропущенный гол.
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ГАБРИЭЛЬ ДОС САНТОС!
    Сака навесил с углового с правого фланга точно во вратарскую, а Габриэль без проблем расстрелял ворота Викарио головой!
  • 63'
    После прострела Порро мяч неожиданно дошел до Соланке, удар которого был заблокирован. Быстрый ответ "Арсенала" завершает Сака - и эта попытка заблокирована.
  • 61'
    Час игры позади в дерби Северного Лондона, пока градус игры высочайший, но эффектных моментов совсем немного.
  • Угловой
    59'
    Угловой на правом фланге хозяева поля разыграли, однако ничего опасного "шпорам" создать не удается.
  • 58'
    Прострел Джонсона с правого фланга прерывается обороной "Арсенала", очередной угловой зарабатывает "Тоттенхэм".
  • 57'
    Хаверц катит мяч в штрафную хозяев в расчёте на рывок Мартинелли, однако Ван Де Вен опережает бразильца.
  • Травма, повреждение
    55'
    Ромеро получает мышечное повреждение, однако поднимается на ноги самостоятельно, пока аргентинец в игре.
  • 54'
    "Арсенал" пока не особо отмечается в атаке после перерыва, сохраняется преимущество "Тоттенхэма" в этой встрече.
  • Угловой
    52'
    Мэддисон с углового исполнил подачу во вратарскую, однако верховая борьба остается за игроками "Арсенала".
  • 51'
    Кулушевски с правого угла штрафной вырезает подачу на дальнюю штангу - Уайт выбивает мяч за лицевую линию.
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    • Желтая карточка
      50'
      Очередная желтая карточка - Жоржиньо предупрежден за фол против Мэддисона в центре поля.
    • Угловой
      49'
      После розыгрыша углового последовала подача в штрафную и удар головой от Ван Де Вена - Райя справляется с угрозой.
    • 48'
      Джонсон с правого фланга исполняет подачу с правого фланга, Соланке попытался пробить головой в падении, но мяч после касания защитника прошел мимо створа.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Подача со штрафного в исполнении Троссара не привела ни к чему серьезному, легко отбивается "Тоттенхэм".
    • Желтая карточка
      45'
      Ван Де Вен получает желтую карточку за грубый фол против соперника, а Кулушевски в этом же эпизоде также получил предупреждение за захват оппонента.
    • 45'
      Джонсон получил мяч на правом краю штрафной и пальнул в касание, однако снаряд пролетел немного выше створа.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет Джаред Джиллетт к основному времени первого тайма.
    • Угловой
      44'
      Угловой с правого фланга исполнил Мэддисон, однако Хаверц помогает своим в обороне.
    • 43'
      Джонсон врывается в штрафную гостей с правого края, однако удар валлийца блокирует Тимбер.
    • Угловой
      41'
      После навеса с угла поля Мартинелли попытался обыграть сразу нескольких соперников, но защитники "шпор" всё-таки лишили мяча бразильца.
    • 40'
      Некоторое затишье у нас на поле после выброса адреналина, посмотрим, случится ли что-то интересное в концовке встречи.
    • Желтая карточка
      38'
      Викарио получил желтую за наиболее активное участие в потасовке, уже пятая карточка по ходу первого тайма.
    • Травма, повреждение
      36'
      Порро требуется помощь врачей, пока арбитр слушает подсказки от помощников, кому еще надо выписать карточки.
    • Желтая карточка
      35'
      Тимбер получает желтую карточку за жесткий фол против Порро, команды едва не сошлись стенка на стенку, но в итоге страсти успокаиваются.
    • Угловой
      34'
      Угловой с левого фланга получился довольно неприятным, Викарио на выходе по мячу как следует не попал, но на дальней штанге никто не подправил снаряд.
    • 33'
      Взаимодействие Мартинелли и Тимбера на левом фланге приводит к угловому, Ван Де Вен опередил соотечественника.
    • Желтая карточка
      32'
      Бентанкур получает предупреждение за срыв атаки, которую разгонял Хаверц.
    • 31'
      Сон с левого фланга исполняет навес на дальнюю штангу, однако мяч покидает пределы поля.
    • 30'
      Джонсон с правого фланга исполнил подачу в центр штрафной, однако Соланке до мяча не добрался.
    • Опасный момент
      28'
      Мэддисон с левого фланга исполнил подачу на дальнюю штангу, Соланке пробил головой в противоход Райе, но совсем немного не попал в створ!
    • Желтая карточка
      27'
      Удоджи получает желтую карточку за фол против Сака на чужой половине поля.
    • 26'
      Порро включился по правому флангу и сильно прострелил практически в створ ворот, но Райя мяч забрал.
    • 25'
      Снова "Тоттенхэм" надолго забирает мяч под свой контроль, но добраться до штрафной "Арсенала" никак не удается.
    • Угловой
      23'
      После подачи углового Викарио отбил мяч прямо на ногу Троссару, удар которого заблокировали защитники, вторым темпом следует навес и удар Хаверца головой - Викарио поймал снаряд.
    • 22'
      Уайт исполняет аут с правого фланга на Сака, который зарабатывает угловой в непростой ситуации.
    • Фол, нарушение
      21'
      Затяжная атака "Тоттенхэма" завершается навесом Мэддисона, мяч после рикошета летит в руки Райе, в которого воткнулся Соланке.
    • Опасный момент
      19'
      Мартинелли врывается в штрафную хозяев с левого края и пробивает в ближний угол - Викарио намертво ловит мяч!
    • Опасный момент
      18'
      Хаверц после навеса с левого фланга от Мартинелли опасно пробивает в противоход Викарио, однако голкипер парирует угрозу!
    • 17'
      Тимбер получил мяч на левом краю штрафной от Мартинелли, однако удар голландца заблокировали "шпоры".
    • Желтая карточка
      15'
      А вот теперь Салиба в центре поля грубо атакует сзади Соланке и получает первую желтую карточку в матче.
    • 14'
      Грубая ошибка гостей перед своей штрафной приводит к моменту у Соланке, однако Салиба успел накрыть новичка "Тоттенхэма".
    • 13'
      Пока многовато пауз на старте этого матча, командам разогнаться никак не удается.
    • 11'
      Неудачной получается подача Мэддисона со штрафного, легко выбивает мяч оборона "Арсенала".
    • Фол, нарушение
      10'
      Уайт фолит на фланге против Сона, штрафной будут подавать "шпоры".
    • 8'
      Сака промчался по правому флангу и исполнил прострел в чужую штрафную, однако оборона "Тоттенхэма" не допустила удара.
    • Угловой
      6'
      Мэддисон с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, где Райя спокойно забирает мяч на выходе.
    • Опасный момент
      5'
      Первая атака хозяев завершается ударом Кулушевски с угла вратарской после прострела Сона - Райя спасает свои ворота!
    • 4'
      У "Тоттенхэма" в активе 4 очка, успела команда Анге Постекоглу по разу отметиться каждым из возможных исходов.
    • 3'
      Напомним, что "Арсенал" в прошлом матче не смог обыграть "Брайтон" после того, как красную карточку получил Райс. До этого было две победы.
    • Угловой
      2'
      Угловой на правом фланге атаки заработали "канониры", однако с подачей от Сака на ближнюю штангу оборона "Тоттенхэма" справилась.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Арсенал

    Исход игры
    Тоттенхэм
    6.5% (8)
    Ничья
    29.8% (37)
    Арсенал
    63.7% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.87% (73)
    Меньше
    31.13% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    93.4% (99)
    Нет
    6.6% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    41.1% (51)
    1:1 Ничья
    21% (26)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    2:3 Арсенал
    5.6% (7)
    2:1 Тоттенхэм
    4% (5)
    0:1 Арсенал
    3.2% (4)
    1:3 Арсенал
    2.4% (3)
    1:0 Тоттенхэм
    1.6% (2)
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