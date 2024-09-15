Тур: 4. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Джиллетт Джаред
0'
15' Желтая карточкаСалиба Вильям
27' Желтая карточкаУдоджи Дестини
32' Желтая карточкаБентанкур Родриго
35' Желтая карточкаТимбер Юрриен
37' Желтая карточкаВикарио Гульельмо
45' Желтая карточкаКулушевски Деян
45' Желтая карточкаВан де Вен Микки
49' Желтая карточкаЖоржиньо
0:1
64' ГолГабриэль дос Сантос
Ход матча
15'
27'
35'
45'
45'
49'
64'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
275 Количество передач 132
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Порро
Педро
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
20
Жоржиньо
II
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
-
24 Спенс ДжедПолузащитник
-
14 Грэй АрчиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нето МурараВратарь
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
-
76 Хевен ЭйденЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
46 Исмил КабияНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тоттенхэм
Арсенал
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
41.2%
15 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
40 матчей
32.5%
27.5%
40%
13 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
37.5%
30%
32.5%
15 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.7
1.35
Среднее время на гол
52
66
Всего голов
46
24
Голов в среднем за матч
2.3
1.2
Среднее время на гол
39
75
Всего голов
80
51
Голов в среднем за матч
2
1.28
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|2
|0.5
|Биссума Ив
|1
|0.25
|Ромеро Кристиан
|1
|0.25
|Порро Педро
|1
|0.25
|Мэддисон Джеймс
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Ван де Вен Микки
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|2
|0.5
|Сака Букайо
|1
|0.25
|Троссар Леандро
|1
|0.25
|Парти Томас
|1
|0.25
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.25
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Удоджи Дестини
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|2
|1
|Тимбер Юрриен
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Парти Томас
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Тоттенхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3
Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Арсенал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0
Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0
Результаты матчей
Тоттенхэм
Арсенал
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3 (3)
|Брентфорд
|Висса Йоан
|3 (1)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|3 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Тоттенхэм
|Бентанкур Родриго
|3
|Манчестер Юнайтед
|Майну Кобби
|3
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Арсенал
Исход игры
Тоттенхэм
6.5% (8)
Ничья
29.8% (37)
Арсенал
63.7% (79)
Тотал 2.5
Больше
68.87% (73)
Меньше
31.13% (33)
Обе команды забьют
Да
93.4% (99)
Нет
6.6% (7)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
41.1% (51)
1:1 Ничья
21% (26)
2:2 Ничья
5.6% (7)
2:3 Арсенал
5.6% (7)
2:1 Тоттенхэм
4% (5)
0:1 Арсенал
3.2% (4)
1:3 Арсенал
2.4% (3)
1:0 Тоттенхэм
1.6% (2)
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