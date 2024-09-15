После прострела Порро мяч неожиданно дошел до Соланке, удар которого был заблокирован. Быстрый ответ "Арсенала" завершает Сака - и эта попытка заблокирована.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ГАБРИЭЛЬ ДОС САНТОС! Сака навесил с углового с правого фланга точно во вратарскую, а Габриэль без проблем расстрелял ворота Викарио головой!

Ну что, сдвигается у нас дело с мертвой точки, посмотрим, чем ответит команда Постекоглу на пропущенный гол.

Пап Матар Сарр и Уилсон Одоберт появляются на поле вместо Родриго Бентанкура и Бреннана Джонсона.

Ромеро жестковато встретил на фланге Троссара, однако желтой карточки избежал.

Одоберт ворвался в штрафную гостей с правого края, однако попытка дриблинга оказалась неудачной - слишком много соперников было перед Уилсоном.

Сарр попытался пробить низом с дальней дистанции, однако мяч становится легкой добычей Райи.

Кулушевски с правого угла штрафной вырезает подачу на дальнюю штангу - Уайт выбивает мяч за лицевую линию.

Мэддисон с углового исполнил подачу во вратарскую, однако верховая борьба остается за игроками "Арсенала".

"Арсенал" пока не особо отмечается в атаке после перерыва, сохраняется преимущество "Тоттенхэма" в этой встрече.

Ромеро получает мышечное повреждение, однако поднимается на ноги самостоятельно, пока аргентинец в игре.

Хаверц катит мяч в штрафную хозяев в расчёте на рывок Мартинелли, однако Ван Де Вен опережает бразильца.

Угловой на правом фланге хозяева поля разыграли, однако ничего опасного "шпорам" создать не удается.

Час игры позади в дерби Северного Лондона, пока градус игры высочайший, но эффектных моментов совсем немного.

Джонсон с правого фланга исполняет подачу с правого фланга, Соланке попытался пробить головой в падении, но мяч после касания защитника прошел мимо створа.

После розыгрыша углового последовала подача в штрафную и удар головой от Ван Де Вена - Райя справляется с угрозой.

Очередная желтая карточка - Жоржиньо предупрежден за фол против Мэддисона в центре поля.

Угловой с правого фланга исполнил Мэддисон, однако Хаверц помогает своим в обороне.

3 минуты добавляет Джаред Джиллетт к основному времени первого тайма.

Джонсон получил мяч на правом краю штрафной и пальнул в касание, однако снаряд пролетел немного выше створа.

Ван Де Вен получает желтую карточку за грубый фол против соперника, а Кулушевски в этом же эпизоде также получил предупреждение за захват оппонента.

Подача со штрафного в исполнении Троссара не привела ни к чему серьезному, легко отбивается "Тоттенхэм".

43' Джонсон врывается в штрафную гостей с правого края, однако удар валлийца блокирует Тимбер.

41' После навеса с угла поля Мартинелли попытался обыграть сразу нескольких соперников, но защитники "шпор" всё-таки лишили мяча бразильца.

40' Некоторое затишье у нас на поле после выброса адреналина, посмотрим, случится ли что-то интересное в концовке встречи.

38' Викарио получил желтую за наиболее активное участие в потасовке, уже пятая карточка по ходу первого тайма.

36' Порро требуется помощь врачей, пока арбитр слушает подсказки от помощников, кому еще надо выписать карточки.

35' Тимбер получает желтую карточку за жесткий фол против Порро, команды едва не сошлись стенка на стенку, но в итоге страсти успокаиваются.

34' Угловой с левого фланга получился довольно неприятным, Викарио на выходе по мячу как следует не попал, но на дальней штанге никто не подправил снаряд.

33' Взаимодействие Мартинелли и Тимбера на левом фланге приводит к угловому, Ван Де Вен опередил соотечественника.

32' Бентанкур получает предупреждение за срыв атаки, которую разгонял Хаверц.

31' Сон с левого фланга исполняет навес на дальнюю штангу, однако мяч покидает пределы поля.

30' Джонсон с правого фланга исполнил подачу в центр штрафной, однако Соланке до мяча не добрался.

28' Мэддисон с левого фланга исполнил подачу на дальнюю штангу, Соланке пробил головой в противоход Райе, но совсем немного не попал в створ!

27' Удоджи получает желтую карточку за фол против Сака на чужой половине поля.

26' Порро включился по правому флангу и сильно прострелил практически в створ ворот, но Райя мяч забрал.

25' Снова "Тоттенхэм" надолго забирает мяч под свой контроль, но добраться до штрафной "Арсенала" никак не удается.

23' После подачи углового Викарио отбил мяч прямо на ногу Троссару, удар которого заблокировали защитники, вторым темпом следует навес и удар Хаверца головой - Викарио поймал снаряд.

22' Уайт исполняет аут с правого фланга на Сака, который зарабатывает угловой в непростой ситуации.

21' Затяжная атака "Тоттенхэма" завершается навесом Мэддисона, мяч после рикошета летит в руки Райе, в которого воткнулся Соланке.

19' Мартинелли врывается в штрафную хозяев с левого края и пробивает в ближний угол - Викарио намертво ловит мяч!

18' Хаверц после навеса с левого фланга от Мартинелли опасно пробивает в противоход Викарио, однако голкипер парирует угрозу!

17' Тимбер получил мяч на левом краю штрафной от Мартинелли, однако удар голландца заблокировали "шпоры".

15' А вот теперь Салиба в центре поля грубо атакует сзади Соланке и получает первую желтую карточку в матче.

14' Грубая ошибка гостей перед своей штрафной приводит к моменту у Соланке, однако Салиба успел накрыть новичка "Тоттенхэма".

13' Пока многовато пауз на старте этого матча, командам разогнаться никак не удается.

11' Неудачной получается подача Мэддисона со штрафного, легко выбивает мяч оборона "Арсенала".

10' Уайт фолит на фланге против Сона, штрафной будут подавать "шпоры".

8' Сака промчался по правому флангу и исполнил прострел в чужую штрафную, однако оборона "Тоттенхэма" не допустила удара.

6' Мэддисон с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, где Райя спокойно забирает мяч на выходе.

5' Первая атака хозяев завершается ударом Кулушевски с угла вратарской после прострела Сона - Райя спасает свои ворота!

4' У "Тоттенхэма" в активе 4 очка, успела команда Анге Постекоглу по разу отметиться каждым из возможных исходов.

3' Напомним, что "Арсенал" в прошлом матче не смог обыграть "Брайтон" после того, как красную карточку получил Райс. До этого было две победы.

2' Угловой на правом фланге атаки заработали "канониры", однако с подачей от Сака на ближнюю штангу оборона "Тоттенхэма" справилась.