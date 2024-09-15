Тур: 5. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
1:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолМолина Сальваторе
1:1
31' ГолПортанова Маноло
1:2
40' ГолАрригони Томмазо
45' Желтая карточкаДжорджини Андреа
1:3
78' ГолПрашелик Матеуш
88' Желтая карточкаJacopo Martini
90'+5
Ход матча
7'
0:1
31'
1:1
40'
45'
78'
1:3
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
494 Количество передач 339
-
59 Владение мячом, % 41
10
Видо
Лука
11
Гондо
Седрик
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Alex Sposito
-
29 Oliver Urso
-
-
-
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
-
21 Тайт ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Реджана
Зюйдтироль
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.29
Среднее время на гол
78
70
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Среднее время на гол
78
105
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.14
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
78
84
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергара Антонио
|2
|0.4
|Портанова Маноло
|2
|0.4
|Matteo Maggio
|1
|0.2
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.2
|Серсанти Алессандро
|1
|0.2
|Штулац Лео
|0
|0
|Видо Лука
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молина Сальваторе
|2
|0.4
|Ровер Маттео
|2
|0.4
|Казираги Даниэль
|1 (1)
|0.2
|Арригони Томмазо
|1
|0.2
|Малламо Алессандро
|1
|0.2
|Прашелик Матеуш
|1
|0.2
|Одогву Рафаэль
|1 (1)
|0.2
|Тайт Фабиан
|0
|0
|Silvio Merkaj
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джорджини Андреа
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Jacopo Martini
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
0
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
5
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
4
44%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2
Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1
Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0
Результаты матчей
Реджана
Зюйдтироль
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Реджана
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Пиза
|Трамони Маттео
|2 (2)
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Молина Сальваторе
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Модена
|Палумбо Антонио
|3