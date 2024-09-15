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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Реджана
1:3
Конец матча
Зюйдтироль
0'
0:1
7' Гол
Молина Сальваторе
1:1
31' Гол
Портанова Маноло
1:2
40' Гол
Арригони Томмазо
45' Желтая карточка
Джорджини Андреа
1:3
78' Гол
Прашелик Матеуш
88' Желтая карточка
Jacopo Martini
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Молина Сальваторе
(Тайт Фабиан)
21'
 
Ровер Маттео
Simone Davi
31'
Портанова Маноло
(Штулац Лео)
1:1
40'
1:2
Арригони Томмазо
(Молина Сальваторе)
45'
 
Джорджини Андреа
46'
Фьямоцци Риккардо
Сампиризи Марио
 
56'
Оквонкво Орджи
Видо Лука
 
66'
 
Silvio Merkaj
Одогву Рафаэль
66'
 
Jacopo Martini
Тайт Фабиан
66'
 
Прашелик Матеуш
Казираги Даниэль
69'
Чигарини Лука
Штулац Лео
 
69'
Matteo Maggio
Портанова Маноло
 
78'
1:3
Прашелик Матеуш
(Silvio Merkaj)
79'
Giacomo Cavallini
Фонтанаросса Алессандро
 
83'
 
Nicola Pietrangeli
Raphael Kofler
88'
 
Jacopo Martini

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 494 Количество передач 339
  • 59 Владение мячом, % 41
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
13
Мерони
Андреа
4
Родзио
Паоло
24
Фонтанаросса
Алессандро
5
Серсанти
Алессандро
6
Штулац
Лео
90
Портанова
Маноло
10
Видо
Лука
30
Вергара
Антонио
11
Гондо
Седрик
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
23
Чеппители
Лука
30
Джорджини
Андреа
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
Реджана
4-3-2-1
Зюйдтироль
3-4-3

История личных встреч

Реджана
Зюйдтироль

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:3
СC
1:0
СC
0:3
СC
2:1
СC
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ППД
1:2
ППД
1:1
ППД
3:0
ППД
2:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Среднее время на гол

78
70

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Среднее время на гол

78
105

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.14
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
84

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 2 0.4
Портанова Маноло 2 0.4
Matteo Maggio 1 0.2
Рейнхарт Тобиас 1 0.2
Серсанти Алессандро 1 0.2
Штулац Лео 0 0
Видо Лука 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молина Сальваторе 2 0.4
Ровер Маттео 2 0.4
Казираги Даниэль 1 (1) 0.2
Арригони Томмазо 1 0.2
Малламо Алессандро 1 0.2
Прашелик Матеуш 1 0.2
Одогву Рафаэль 1 (1) 0.2
Тайт Фабиан 0 0
Silvio Merkaj 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 2 0
Родзио Паоло 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Портанова Маноло 2 0
Matteo Maggio 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Гондо Седрик 1 0
Рейнхарт Тобиас 1 0
Lorenzo Ignacchiti 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджини Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Чеппители Лука 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Ровер Маттео 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Jacopo Martini 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
5
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
4
44%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2
Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1
Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0

Результаты матчей

Реджана
Зюйдтироль

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Реджана
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Брешия
 5 3 0 2 7 - 4 9
3.
Зюйдтироль
 5 3 0 2 9 - 8 9
4.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Козенца
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Сассуоло
 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Кремонезе
 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Чезена
 5 2 1 2 8 - 7 7
11.
Реджана
 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Палермо
 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Салернитана
 5 2 0 3 9 - 10 6
15.
Катанзаро
 5 1 3 1 4 - 4 6
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 4 - 8 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
20.
Сампдория
 5 0 2 3 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Козенца
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Реджана
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Сассуоло
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Зюйдтироль
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
16.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Пиза Трамони Маттео 2 (2)
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Зюйдтироль Молина Сальваторе 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Джорджини Андреа получил желтую карточку от судьи
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