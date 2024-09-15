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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Салернитана
2:3
Конец матча
Пиза
0'
0:1
2' Гол
Бонфанти Николас
1:1
15' Гол
Тонгья Франко
33' Желтая карточка
Джованни Бонфанти
43' Желтая карточка
Стоянович Петар
45' Желтая карточка
Верде Даниэле
1:2
45' Пенальти
Бонфанти Николас
47' Желтая карточка
Абильдгор Оливер
1:3
62' Гол
Трамони Маттео
90' Желтая карточка
Дальмонте Никола
90' Желтая карточка
Шемпер Адриан
2:3
90' Пенальти
Сими Нванкво
90'+7
55
Сепе
Луиджи
30
Стоянович
Петар
15
Бронн
Дилан
33
Феррари
Джанмарко
17
Lilian
Njoh
8
Хрустич
Айдин
73
Аматуччи
Лоренцо
70
Тельо
Андрес
31
Верде
Даниэле
20
Влодарчик
Шимон
7
Тонгья
Франко
47
Шемпер
Адриан
5
Канестрелли
Симоне
4
Караччоло
Антонио
94
Джованни
Бонфанти
15
Туре
Идрисса
20
Беруатто
Пьетро
6
Марин
Мариус
28
Абильдгор
Оливер
32
Морео
Стефано
11
Трамони
Маттео
9
Бонфанти
Николас
Салернитана
4-3-3
Пиза
3-4-2-1

История личных встреч

Салернитана
Пиза

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
2:2
СB
4:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
0:0
К
1:1
К
1:0
ППД
1:0
ППД
0:0
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.8

Среднее время на гол

70
112

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.57

Среднее время на гол

112
157

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.67

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
135

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сими Нванкво 2 (1) 0.4
Браф Джейден 2 0.4
Тонгья Франко 2 0.4
Валенсия Диего 1 0.2
Данилюк Флавиус 1 0.2
Верде Даниэле 0 0
Влодарчик Шимон 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонфанти Николас 3 (1) 0.6
Трамони Маттео 2 0.4
Джованни Бонфанти 1 0.2
Туре Идрисса 1 0.2
Канестрелли Симоне 1 0.2
Alesandro Arena 1 0.2
Калабрези Артуро 0 0
Марин Мариус 0 0
Пиччинини Габриэле 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллон Яя 2 1
Велтхёйс Тейс 2 0
Стоянович Петар 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Тельо Андрес 1 0
Хрустич Айдин 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джованни Бонфанти 2 0
Морео Стефано 1 0
Туре Идрисса 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Марин Мариус 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Евшенак Жан 1 0

Результаты матчей

Салернитана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пиза
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
1
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
43%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
27%
2
29%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1
Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2
Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2

Результаты матчей

Салернитана
Пиза

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Брешия
 5 3 0 2 7 - 4 9
3.
Зюйдтироль
 5 3 0 2 9 - 8 9
4.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Козенца
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Сассуоло
 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Кремонезе
 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Чезена
 5 2 1 2 8 - 7 7
11.
Реджана
 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Палермо
 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Салернитана
 5 2 0 3 9 - 10 6
15.
Катанзаро
 5 1 3 1 4 - 4 6
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 4 - 8 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
20.
Сампдория
 5 0 2 3 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Козенца
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Реджана
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Сассуоло
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Зюйдтироль
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
16.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Пиза Трамони Маттео 2 (2)
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Зюйдтироль Молина Сальваторе 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
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