Тур: 5. Стадион: Аречи.
2:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолБонфанти Николас
1:1
15' ГолТонгья Франко
33' Желтая карточкаДжованни Бонфанти
43' Желтая карточкаСтоянович Петар
45' Желтая карточкаВерде Даниэле
1:2
45' ПенальтиБонфанти Николас
47' Желтая карточкаАбильдгор Оливер
1:3
62' ГолТрамони Маттео
90' Желтая карточкаДальмонте Никола
90' Желтая карточкаШемпер Адриан
2:3
90' ПенальтиСими Нванкво
90'+7
Ход матча
2'
15'
1:1
43'
45'
45'
1:2
47'
62'
90'
90'
90'
2:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 0
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
665 Количество передач 280
-
70 Владение мячом, % 30
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
17
Lilian
Njoh
70
Тельо
Андрес
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
-
17 Lilian NjohЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Салернитана
Пиза
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.8
Среднее время на гол
70
112
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.57
Среднее время на гол
112
157
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.67
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
135
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сими Нванкво
|2 (1)
|0.4
|Браф Джейден
|2
|0.4
|Тонгья Франко
|2
|0.4
|Валенсия Диего
|1
|0.2
|Данилюк Флавиус
|1
|0.2
|Верде Даниэле
|0
|0
|Влодарчик Шимон
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.6
|Трамони Маттео
|2
|0.4
|Джованни Бонфанти
|1
|0.2
|Туре Идрисса
|1
|0.2
|Канестрелли Симоне
|1
|0.2
|Alesandro Arena
|1
|0.2
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Марин Мариус
|0
|0
|Пиччинини Габриэле
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллон Яя
|2
|1
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Тельо Андрес
|1
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пиза
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
1
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
43%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
27%
2
29%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1
Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2
Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2
Результаты матчей
Салернитана
Пиза
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
14
14
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Пиза
|Трамони Маттео
|2 (2)
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Молина Сальваторе
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Модена
|Палумбо Антонио
|3