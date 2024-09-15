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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Каррарезе
0:2
Конец матча
Сассуоло
0'
75' Желтая карточка
Обьянг Педро
0:1
77' Гол
Мулаттьери Самуэле
81' Желтая карточка
Вольпато Кристиан
0:2
90' Гол
Торстведт Кристиан
90'+6

Ход матча

57'
Буа Девид
Simone Zanon
 
57'
Капецци Леонардо
Цуэлли Эмануэле
 
62'
 
Вольпато Кристиан
Лорьенте Арман
64'
Херманнссон Хьёртур
Filippo Oliana
 
73'
 
Обьянг Педро
Болока Даниэль
73'
 
Тольян Йереми
Пас Йеферсон
75'
 
Обьянг Педро
77'
0:1
Мулаттьери Самуэле
(Вольпато Кристиан)
78'
Беллони Никколо
Чиккони Мануэль
 
78'
Панико Джузеппе
Джоване Самуэль
 
81'
 
Вольпато Кристиан
85'
 
Одентал Кас
Пьерини Николас
85'
 
Липани Лука
Ианнони Эдоардо
90'
0:2
Торстведт Кристиан

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 386 Количество передач 553
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Блеве
Марко
6
Filippo
Oliana
21
Копполаро
Мауро
3
Marco
Imperiale
18
Nicolas
Schiavi
20
Джоване
Самуэль
17
Цуэлли
Эмануэле
72
Simone
Zanon
19
Шпенди
Стивен
32
Финотто
Маттиа
11
Чиккони
Мануэль
31
Молдован
Хорациу
17
Пас
Йеферсон
20
Ловато
Маттео
19
Романья
Филиппо
3
Дойг
Джош
40
Ианнони
Эдоардо
11
Болока
Даниэль
42
Торстведт
Кристиан
77
Пьерини
Николас
9
Мулаттьери
Самуэле
45
Лорьенте
Арман
Каррарезе
3-4-3
Сассуоло
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Schiavi 2 (1) 0.4
Финотто Маттиа 1 0.2
Devid Bouah 1 0.2
Капецци Леонардо 0 0
Simone Zanon 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 2 0.4
Торстведт Кристиан 2 0.4
Антист Жанис 1 0.2
Flavio Russo 1 0.2
Моро Лука 1 (1) 0.2
Болока Даниэль 0 0
Вольпато Кристиан 0 0

Карточки

Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Nicolas Schiavi 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Riccardo Palmieri 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романья Филиппо 2 0
Болока Даниэль 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Вольпато Кристиан 1 0

Результаты матчей

Каррарезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Каррарезе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
2
Каррарезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Каррарезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1
Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0 Реканатезе - Каррарезе 4:1 Каррарезе - Перуджа 1:0
Сассуоло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1
Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1

Результаты матчей

Каррарезе
Сассуоло

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Каррарезе
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Брешия
 5 3 0 2 7 - 4 9
3.
Зюйдтироль
 5 3 0 2 9 - 8 9
4.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Козенца
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Сассуоло
 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Кремонезе
 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Чезена
 5 2 1 2 8 - 7 7
11.
Реджана
 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Палермо
 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Салернитана
 5 2 0 3 9 - 10 6
15.
Катанзаро
 5 1 3 1 4 - 4 6
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 4 - 8 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
20.
Сампдория
 5 0 2 3 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Козенца
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Реджана
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Сассуоло
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Зюйдтироль
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
16.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Пиза Трамони Маттео 2 (2)
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Зюйдтироль Молина Сальваторе 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
Весь список
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