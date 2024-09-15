Тур: 5. Стадион: Деи Марми.
0'
75' Желтая карточкаОбьянг Педро
0:1
77' ГолМулаттьери Самуэле
81' Желтая карточкаВольпато Кристиан
0:2
90' ГолТорстведт Кристиан
90'+6
Ход матча
75'
77'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
386 Количество передач 553
-
41 Владение мячом, % 59
72
Simone
Zanon
17
Пас
Йеферсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Simone ZanonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
91 Flavio Russo
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
Бомбардиры внутри турнира
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Schiavi
|2 (1)
|0.4
|Финотто Маттиа
|1
|0.2
|Devid Bouah
|1
|0.2
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0.4
|Торстведт Кристиан
|2
|0.4
|Антист Жанис
|1
|0.2
|Flavio Russo
|1
|0.2
|Моро Лука
|1 (1)
|0.2
|Болока Даниэль
|0
|0
|Вольпато Кристиан
|0
|0
Карточки
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Nicolas Schiavi
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Riccardo Palmieri
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романья Филиппо
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Каррарезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Каррарезе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
2
Каррарезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Каррарезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1
Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0 Реканатезе - Каррарезе 4:1 Каррарезе - Перуджа 1:0
Сассуоло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1
Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1
Результаты матчей
Каррарезе
Сассуоло
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Каррарезе
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Пиза
|Трамони Маттео
|2 (2)
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Молина Сальваторе
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Модена
|Палумбо Антонио
|3