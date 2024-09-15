  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Аугсбург
1:0
Второй тайм: 48'
Санкт-Паули
0'
5' Желтая карточка
Гилавоги Морган
22' Желтая карточка
Рицка Ларс
39' Желтая карточка
Эссанд Самюэль
1:0
47' Гол
Вольф Мариус

Ход матча

5'
 
Гилавоги Морган
22'
 
Рицка Ларс
34'
 
Афолайян Оладапо
Гилавоги Морган
39'
Эссанд Самюэль
 
46'
 
Саад Элиас
Вагнер Роберт
46'
 
Салиакас Манолис
Рицка Ларс
47'
Вольф Мариус
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 216 Количество передач 201
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 112
Аугсбург 83% (93)
X 13.4% (15)
Санкт-Паули 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Санкт-Паули
3.55
Реклама, zenit.win
3.50
Реклама, ligastavok.ru
5.40
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лабрович
Недилько
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
13
Яннулис
Димитрис
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
9
Эссанд
Самюэль
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
23
Треу
Филипп
39
Вагнер
Роберт
7
Ирвайн
Джексон
16
Бухальфа
Карло
21
Рицка
Ларс
11
Эггештайн
Йоханнес
29
Гилавоги
Морган
Аугсбург
3-4-2-1
Санкт-Паули
3-5-2

История личных встреч

Аугсбург
Санкт-Паули

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
3:2
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
2:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Среднее время на гол

38
270

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
108

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реджбекай Элвис 1 0.33
Эссанд Самюэль 1 0.33
Титц Филлип 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 2 0
Эссанд Самюэль 2 0
Реджбекай Элвис 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Энгельс Арне 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 2 0
Ирвайн Джексон 1 0
Рицка Ларс 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санкт-Паули
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4
Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0
Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4

Результаты матчей

Аугсбург
Санкт-Паули

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
13.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Аугсбург
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 6 2
16.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Аугсбург
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Аугсбург
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Келати Анду 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 2
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.14. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.14 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 112
    Аугсбург 83% (93)
    X 13.4% (15)
    Санкт-Паули 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Санкт-Паули
    3.55
    Реклама, zenit.win
    3.50
    Реклама, ligastavok.ru
    5.40
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аугсбург 1:0 Санкт-Паули онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Санкт-Паули

    Исход игры
    Аугсбург
    83% (93)
    Ничья
    13.4% (15)
    Санкт-Паули
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (48)
    Меньше
    55.56% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    53.7% (58)
    Нет
    46.3% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Аугсбург
    33.9% (38)
    2:1 Аугсбург
    32.1% (36)
    1:1 Ничья
    9.8% (11)
    2:0 Аугсбург
    9.8% (11)
    1:2 Санкт-Паули
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    3:2 Аугсбург
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аугсбург
    Санкт-Паули
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный