Тур: 3. Стадион: ВВК Арена. Главный судья: Цвайер Феликс
3:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаГилавоги Морган
22' Желтая карточкаРицка Ларс
39' Желтая карточкаЭссанд Самюэль
1:0
47' ГолВольф Мариус
58' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
62' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
2:0
67' ГолТитц Филлип
2:1
75' ГолБухальфа Карло
90' Желтая карточкаАлександр Блессин
90' Желтая карточкаТитц Филлип
90' Желтая карточкаМетс Кароль
3:1
90' ГолYusuf Kabadayi
90'+7
Ход матча
22'
39'
47'
1:0
58'
62'
67'
2:0
75'
2:1
90'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
346 Количество передач 456
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
16
Варгас
Рубен
23
Треу
Филипп
21
Рицка
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кудосу ХенриПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Волл БенВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
-
18 Бэнкс СкоттНападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Санкт-Паули
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Среднее время на гол
38
270
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.17
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
108
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|1
|0.33
|Вольф Мариус
|1
|0.33
|Реджбекай Элвис
|1
|0.33
|Эссанд Самюэль
|1
|0.33
|Yusuf Kabadayi
|1
|0.33
|Якич Кристиян
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бухальфа Карло
|1
|0.33
|Саад Элиас
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Эссанд Самюэль
|2
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Энгельс Арне
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилавоги Морган
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
0
Аугсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4
Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0
Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4
Результаты матчей
Аугсбург
Санкт-Паули
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|4 (2)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|3
|РБ Лейпциг
|Розе Марко
|1 1
|Вердер
|Фридль Марко
|1 1
|Боруссия Д
|Шлоттербек Нико
|1 1
|Хольштайн Киль
|Келати Анду
|1 1
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 3:1 Санкт-Паули
Исход игры
Аугсбург
83% (93)
Ничья
13.4% (15)
Санкт-Паули
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (48)
Меньше
55.56% (60)
Обе команды забьют
Да
53.7% (58)
Нет
46.3% (50)
Популярный счёт
1:0 Аугсбург
33.9% (38)
2:1 Аугсбург
32.1% (36)
1:1 Ничья
9.8% (11)
2:0 Аугсбург
9.8% (11)
1:2 Санкт-Паули
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:2 Аугсбург
1.8% (2)
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