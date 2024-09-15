Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Матч возобновлен

91' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

90' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

90' Рефери не любит споров - именно за это Александр Блессин сейчас получил желтую

88' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Удар от ворот произведет Аугсбург

85' Хорошую попытку сделал Саад Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Бухальфа Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Лабрович Недилько взял и забрал мяч на выходе

79' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

78' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

77' Смит Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Ирвайн Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Василь Никола взял и забрал мяч на выходе

70' Оооо... вот это был удар! Реджбекай Элвис должен был забить с этой позиции.

70' Хорошую попытку сделал Реджбекай Элвис . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Педерсен Мадс из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Г О О О О Л - Титц Филлип левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

66' Ониика Фрэнк из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Смит Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Матч возобновлен

64' Ониика Фрэнк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Яннулис Димитрис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Реджбекай Элвис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Удар от ворот произведет Аугсбург

56' Саад Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Аугсбург

54' Смит Эрик не смог попасть в створ ударом издали

54' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Бауэр Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

52' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Валь Хауке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Треу Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аугсбург будет все-таки засчитан.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аугсбург

47' Г О О О О Л - Вольф Мариус первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

47' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника