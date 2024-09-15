Тур: 3. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Бранд Бенжамин
0'
0:1
8' ПенальтиДукш Марвин
1:1
27' ГолЛи Чхэ-Сон
45' Желтая карточкаКаси Антони
45' Желтая карточкаКор Доминик
60' Красная карточкаФридль Марко
60' Желтая карточкаЦеттерер Михаэль
66' Желтая карточкаМвене Филлипп
1:2
69' ГолКён Деррик
90'+7
Ход матча
8'
0:1
27'
1:1
45'
45'
60'
60'
66'
67'
69'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
481 Количество передач 342
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
14
Хон
Хён-Сок
32
Фридль
Марко
14
Линен
Сенне
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зиб АрминдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
20 Шмид РоманоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мио БакхаусВратарь
- Защитник
-
19 Кён ДеррикЗащитник
- Защитник
-
18 Кейта НабиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Вердер
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
28 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.21
1.64
Среднее время на гол
74
54
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
35
45
Голов в среднем за матч
1.25
1.61
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
72
56
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амири Надим
|2 (1)
|0.67
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.33
|Лайч Максим
|1
|0.33
|Буркардт Джонатан
|1
|0.33
|Видмер Сильван
|0
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кён Деррик
|1
|0.33
|Агу Феликс
|1
|0.33
|Нжинма Джастин
|1
|0.33
|Дукш Марвин
|1 (1)
|0.33
|Вайзер Митчелл
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|2
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
|Рисс Лассе
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|1
|1
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3
Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1
Вердер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3
Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2
Результаты матчей
Майнц
Вердер
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Майнц
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|4 (2)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|3
|РБ Лейпциг
|Розе Марко
|1 1
|Вердер
|Фридль Марко
|1 1
|Боруссия Д
|Шлоттербек Нико
|1 1
|Хольштайн Киль
|Келати Анду
|1 1
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 1:2 Вердер
Исход игры
Майнц
41.1% (46)
Ничья
45.5% (51)
Вердер
13.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
49.53% (53)
Меньше
50.47% (54)
Обе команды забьют
Да
87.85% (94)
Нет
12.15% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (41)
2:1 Майнц
29.5% (33)
1:2 Вердер
9.8% (11)
2:2 Ничья
6.3% (7)
1:0 Майнц
5.4% (6)
0:1 Вердер
2.7% (3)
2:0 Майнц
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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