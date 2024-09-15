  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Майнц
1:2
Конец матча
Вердер
0'
0:1
8' Пенальти
Дукш Марвин
1:1
27' Гол
Ли Чхэ-Сон
45' Желтая карточка
Каси Антони
45' Желтая карточка
Кор Доминик
60' Красная карточка
Фридль Марко
60' Желтая карточка
Цеттерер Михаэль
66' Желтая карточка
Мвене Филлипп
1:2
69' Гол
Кён Деррик
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Дукш Марвин
12'
 
Грюлль Марко
Нжинма Джастин
27'
Ли Чхэ-Сон
1:1
45'
Каси Антони
 
45'
Кор Доминик
 
60'
 
Фридль Марко
60'
 
Цеттерер Михаэль
65'
Зиб Арминдо
Хон Хён-Сок
 
66'
Мвене Филлипп
 
67'
 
Малатини Хулиан
Дукш Марвин
67'
 
Кён Деррик
Агу Феликс
69'
1:2
Кён Деррик
(Шмид Романо)
79'
Небель Пауль
Каси Антони
 
79'
Онисиво Карим
Сано Каису
 
79'
Видмер Сильван
Мвене Филлипп
 
90'
Баркок Аймен
Кор Доминик
 
90'
 
Альверо Скелли
Линен Сенне
90'
 
Keke Topp
Грюлль Марко

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 481 Количество передач 342
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Майнц 41.1% (46)
X 45.5% (51)
Вердер 13.4% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Дженц
Мориц
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
14
Хон
Хён-Сок
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
1
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
11
Нжинма
Джастин
Майнц
3-4-2-1
Вердер
3-4-3

История личных встреч

Майнц
Вердер

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

28 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:5
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.21
1.64

Среднее время на гол

74
54

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

35
45

Голов в среднем за матч

1.25
1.61

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

72
56

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амири Надим 2 (1) 0.67
Чхэ-Сон Ли II 1 0.33
Лайч Максим 1 0.33
Буркардт Джонатан 1 0.33
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кён Деррик 1 0.33
Агу Феликс 1 0.33
Нжинма Джастин 1 0.33
Дукш Марвин 1 (1) 0.33
Вайзер Митчелл 0 0
Шмид Романо 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 2 0
Видмер Сильван 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Каси Антони 1 0
Рисс Лассе 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 1 1
Вайзер Митчелл 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Грюлль Марко 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3
Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1
Вердер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3
Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2

Результаты матчей

Майнц
Вердер

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Майнц
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Вердер
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
11.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
12.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
15.
Майнц
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Аугсбург
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Вердер Фридль Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Келати Анду 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вердер заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Майнц: 55%, Вердер: 45%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 96'
    Чхэ-Сон Ли II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Контроль мяча: Майнц: 55%, Вердер: 45%.
  • 95'
    Кеке Топп из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Зиб Арминдо. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Центнер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Вердер начинает контратаку
  • 94'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 93'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 89'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 87'
      Шанс! Зиб Арминдо из команды Майнц пробил головой, но мимо
    • 87'
      Онисиво Карим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 86'
      Стаге Йенс возвращается на поле.
    • 86'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Матч возобновлен
    • 85'
      Ох, нехорошо это выглядит. Стаге Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 85'
      Контроль мяча: Майнц: 53%, Вердер: 47%.
    • 85'
      Стаге Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 84'
      Небель Пауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 84'
      Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 82'
      Амири Надим из команды Майнц разыграл угловой с левого угла.
    • 82'
      Вайзер Митчелл из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 81'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 80'
      Судья сигнализирует, что Видмер Сильван из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Грюлль Марко
    • 80'
      Контроль мяча: Майнц: 52%, Вердер: 48%.
    • 80'
      Зиб Арминдо из команды Майнц разыграл угловой с правого угла.
    • 79'
      Тактическая замена. Мвене Филлипп уходит с поля и его заменяет Видмер Сильван
    • 79'
      Тактическая замена. Сано Каису уходит с поля и его заменяет Онисиво Карим
    • 79'
      Тактическая замена. Каси Антони уходит с поля и его заменяет Небель Пауль
    • 78'
      Кён Деррик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 78'
      Судья сигнализирует, что Малатини Хулиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Чхэ-Сон Ли II
    • 77'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 76'
      Каси Антони из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 75'
      Контроль мяча: Майнц: 52%, Вердер: 48%.
    • 75'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 75'
      Шмид Романо завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 75'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 74'
      Стаге Йенс из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Чхэ-Сон Ли II пострадал.
    • 74'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 73'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 73'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Судья сигнализирует, что Лайч Максим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Стаге Йенс
    • 72'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 70'
      Контроль мяча: Майнц: 50%, Вердер: 50%.
    • 70'
      Команда Вердер забила решающий гол в последние минуты игры!
    • 69'
      Шмид Романо сделал результативную передачу.
    • 69'
      Г О О О О Л - Кён Деррик забивает с левой ноги!
    • 69'
      Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 69'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
    • 68'
      Майнц контролирует мяч.
    • 67'
      Тактическая замена. Агу Феликс уходит с поля и его заменяет Кён Деррик
    • 67'
      Тактическая замена. Дукш Марвин уходит с поля и его заменяет Малатини Хулиан
    • 66'
      Мвене Филлипп получил желтую карточку от судьи
    • 66'
      Безумный фол. Мвене Филлипп грубо играет против соперника. Пострадал Вайзер Митчелл
    • 66'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 65'
      Тактическая замена. Хон Хён-Сок уходит с поля и его заменяет Зиб Арминдо
    • 65'
      Дукш Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 65'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Контроль мяча: Майнц: 49%, Вердер: 51%.
    • 64'
      Мвене Филлипп нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Дукш Марвин из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 64'
      Амири Надим пробил со штрафного прямо в стенку
    • 63'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 61'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Вердер.
    • 60'
      Цеттерер Михаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 60'
      УДАЛЕНИЕ! - Фридль Марко увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 60'
      Безумный фол. Фридль Марко грубо играет против соперника. Пострадал Буркардт Джонатан
    • 60'
      Контроль мяча: Майнц: 49%, Вердер: 51%.
    • 60'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Дженц Мориц из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 59'
      Мвене Филлипп из команды Майнц подал угловой слева.
    • 59'
      Каси Антони нанес удар головой, но Михаэль Цеттерер спокойно отбил мяч.
    • 58'
      Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Фридль Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Юнг Антони из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 57'
      Хон Хён-Сок из команды Майнц в офсайде
    • 56'
      Стаге Йенс наказан за толчок Мвене Филлипп
    • 56'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 55'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 55'
      Юнг Антони из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Майнц: 48%, Вердер: 52%.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 54'
      Грюлль Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 54'
      Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Центнер Робин из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Вердер начинает контратаку
    • 53'
      Цеттерер Михаэль из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Агу Феликс из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Юнг Антони из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Амири Надим из команды Майнц разыграл угловой с правого угла.
    • 52'
      Линен Сенне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Вердер контролирует мяч.
    • 51'
      Амири Надим из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Дукш Марвин пострадал.
    • 50'
      Штарк Никлас из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Майнц: 48%, Вердер: 52%.
    • 50'
      Дукш Марвин из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Хон Хён-Сок. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Дженц Мориц нанес удар головой, но Михаэль Цеттерер спокойно отбил мяч.
    • 49'
      Амири Надим из команды Майнц подал угловой слева.
    • 49'
      Фридль Марко из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Амири Надим из команды Майнц разыграл угловой с левого угла.
    • 48'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Каси Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 48'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Дукш Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Стаге Йенс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 46'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Майнц: 48%, Вердер: 52%.
    • 48'
      Сано Каису из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 48'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 47'
      Сано Каису ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Кор Доминик получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Безумный фол. Кор Доминик грубо играет против соперника. Пострадал Грюлль Марко
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Стаге Йенс из команды Вердер в офсайде
    • 46'
      Центнер Робин из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Каси Антони получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Каси Антони из команды Майнц заходит слишком далеко, он валит Грюлль Марко.
    • 45'
      Контроль мяча: Майнц: 48%, Вердер: 52%.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 43'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Кор Доминик наказан за толчок Стаге Йенс
    • 43'
      Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Агу Феликс из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Амири Надим пострадал.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 40'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Центнер Робин из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Майнц: 51%, Вердер: 49%.
    • 40'
      Дженц Мориц из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 38'
      Агу Феликс из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 37'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Вердер контролирует мяч.
    • 36'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Стаге Йенс из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 35'
      Шанс! Вайзер Митчелл из команды Вердер пробил головой, но мимо
    • 35'
      Агу Феликс из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Лайч Максим из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Вердер начинает контратаку
    • 35'
      Контроль мяча: Майнц: 53%, Вердер: 47%.
    • 34'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 34'
      Агу Феликс из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Фридль Марко из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 32'
      Фридль Марко из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 32'
      Дженц Мориц из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Сано Каису из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Дженц Мориц успешно блокирует удар.
    • 31'
      Стаге Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Агу Феликс из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 31'
      Вердер контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Майнц: 50%, Вердер: 50%.
    • 30'
      Чхэ-Сон Ли II из команды Майнц в офсайде
    • 30'
      Штарк Никлас из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 29'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Команда Майнц сравняла счет! Игра продолжается!
    • 28'
      Цеттерер Михаэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 28'
      Чхэ-Сон Ли II удалось забить из легкой позиции.
    • 27'
      Г О О О О Л - Чхэ-Сон Ли II первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 27'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Каси Антони из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Агу Феликс
    • 26'
      Грюлль Марко задерживает мяч рукой
    • 26'
      Шанс! Стаге Йенс из команды Вердер пробил головой, но мимо
    • 26'
      Вайзер Митчелл из команды Вердер подал угловой справа.
    • 26'
      Дженц Мориц успешно блокирует удар.
    • 25'
      Шмид Романо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Дженц Мориц из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Линен Сенне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Майнц: 48%, Вердер: 52%.
    • 24'
      Дженц Мориц из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 24'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 24'
      Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Чхэ-Сон Ли II из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Шмид Романо
    • 22'
      Фридль Марко успешно блокирует удар.
    • 22'
      Буркардт Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Амири Надим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Буркардт Джонатан из команды Майнц в офсайде
    • 21'
      Чхэ-Сон Ли II выиграл воздушное противоборство у Штарк Никлас.
    • 20'
      Штарк Никлас из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Майнц: 45%, Вердер: 55%.
    • 20'
      Юнг Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 17'
      Штарк Никлас из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Стаге Йенс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 16'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Дженц Мориц наказан за толчок Шмид Романо
    • 15'
      Шмид Романо выиграл воздушное противоборство у Дженц Мориц.
    • 15'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Майнц: 56%, Вердер: 44%.
    • 14'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Кор Доминик из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Грюлль Марко пострадал.
    • 13'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 12'
      Нжинма Джастин получил легкую травму, и его заменил Грюлль Марко.
    • 12'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Амири Надим!
    • 11'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Фридль Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Майнц: 42%, Вердер: 58%.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Чхэ-Сон Ли II
    • 8'
      Команда Вердер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 8'
      'Г О О О О О Л - Дукш Марвин из команды Вердер забивает с пенальти! Он пробил правой. Робин Центнер был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 7'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Нжинма Джастин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      ПЕНАЛЬТИ - Кор Доминик из команды Майнц привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Нжинма Джастин.
    • 6'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Агу Феликс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Линен Сенне. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Стаге Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Вайзер Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Вердер контролирует мяч.
    • 4'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 3'
      Хон Хён-Сок не смог попасть в створ ударом издали
    • 3'
      Юнг Антони из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 3'
      Штарк Никлас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Дукш Марвин из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Чхэ-Сон Ли II нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Буркардт Джонатан из команды Майнц в офсайде
    • 1'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Майнц начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Майнц 41.1% (46)
    X 45.5% (51)
    Вердер 13.4% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Майнц 1:2 Вердер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:2 Вердер

    Исход игры
    Майнц
    41.1% (46)
    Ничья
    45.5% (51)
    Вердер
    13.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.53% (53)
    Меньше
    50.47% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    87.85% (94)
    Нет
    12.15% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (41)
    2:1 Майнц
    29.5% (33)
    1:2 Вердер
    9.8% (11)
    2:2 Ничья
    6.3% (7)
    1:0 Майнц
    5.4% (6)
    0:1 Вердер
    2.7% (3)
    2:0 Майнц
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный