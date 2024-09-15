Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Вердер

87' Онисиво Карим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Удар от ворот произведет Вердер

86' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Стаге Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Стаге Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Вердер

84' Небель Пауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Вердер

81' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Вердер

76' Каси Антони из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

75' Шмид Романо завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

75' Удар от ворот произведет Вердер

74' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

73' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

70' Команда Вердер забила решающий гол в последние минуты игры!

69' Г О О О О Л - Кён Деррик забивает с левой ноги!

69' Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

66' Мвене Филлипп получил желтую карточку от судьи

66' Удар от ворот произведет Майнц

65' Дукш Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Амири Надим пробил со штрафного прямо в стенку

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

61' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Вердер

60' Цеттерер Михаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

60' УДАЛЕНИЕ! - Фридль Марко увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

60' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Каси Антони нанес удар головой, но Михаэль Цеттерер спокойно отбил мяч.

58' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Вердер

55' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Майнц

54' Грюлль Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хорошую попытку сделал Хон Хён-Сок . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Дженц Мориц нанес удар головой, но Михаэль Цеттерер спокойно отбил мяч.

48' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

47' Дукш Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника