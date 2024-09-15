Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томас Дойл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

49' Команда Вулверхэмптон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Исак Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Ньюкасл

42' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Валентино Ливраменто ослабляет давление, выбив мяч.

41' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Жоэлинтон получил желтую карточку от судьи

38' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Команда Вулверхэмптон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

36' Г О О О О Л - Лемина Марио забивает с правой ноги!

36' Ларсен Йорген из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Холл Льюис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Ларсен Йорген наказан за толчок Валентино Ливраменто

33' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Ньюкасл

28' Удар от ворот произведет Ньюкасл

28' Беллегард Жан-Рикнер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Семеду Нелсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Жоэлинтон из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

23' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гордон Энтони нанес удар в каркас ворот!

19' Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе

18' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Судья свистит. Валентино Ливраменто атаковал сзади соперника. Это Беллегард Жан-Рикнер заработал своей команде штрафной

13' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

13' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Аит-Нури Раян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Семеду Нелсон пробует нанести удар издали, но Ник Поуп держит все под контролем

11' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

8' Мёрфи Джейкоб пробует нанести удар издали, но Сэм Джонстон держит все под контролем

8' Исак Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

7' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гордон Энтони из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Жоэлинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

2' Кунья Матеус наказан за толчок Валентино Ливраменто

2' Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ньюкасл начинает с центра поля