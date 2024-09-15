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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Вулверхэмптон
1:2
Второй тайм: 90'
Ньюкасл
0'
1:0
36' Гол
Лемина Марио
38' Желтая карточка
Жоэлинтон
52' Желтая карточка
Бёрн Дэн
63' Желтая карточка
Аит-Нури Раян
70' Желтая карточка
Семеду Нелсон
73' Желтая карточка
Андре
1:1
75' Гол
Шёр Фабиан
1:2
80' Гол
Барнс Харви

Ход матча

36'
Лемина Марио
(Ларсен Йорген)
1:0
38'
 
Жоэлинтон
46'
 
Уиллок Джо
Жоэлинтон
46'
 
Тонали Сандро
Лонгстафф Шон
46'
 
Барнс Харви
Исак Александр
52'
 
Бёрн Дэн
63'
Аит-Нури Раян
 
64'
 
Триппьер Киран
Ливраменто Валентино
70'
Семеду Нелсон
 
71'
Хи-Чан Хван
Беллегард Жан-Рикнер
 
73'
Андре
 
75'
1:1
Шёр Фабиан
(Гимараэс Бруно)
77'
Доэрти Мэтт
Семеду Нелсон
 
77'
Дойл Томми
Андре
 
80'
1:2
Барнс Харви
(Уиллок Джо)
86'
Боргес Карлос
Аит-Нури Раян
 
86'
Гуэдеш Гонсалу
Ларсен Йорген
 
87'
 
Келли Ллойд
Гимараэс Бруно

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 171 Количество передач 304
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 111
Вулверхэмптон 7.2% (8)
X 28.8% (32)
Ньюкасл 64% (71)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Джонстон
Сэм
22
Семеду
Нелсон
14
Москера
Йерсон
15
Доусон
Крэйг
3
Аит-Нури
Раян
5
Лемина
Марио
7
Андре
27
Беллегард
Жан-Рикнер
8
Гомес
Жоао
10
Кунья
Матеус
9
Ларсен
Йорген
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
Вулверхэмптон
4-4-1-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Ньюкасл

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Ч
0:1
КЛ
2:0
Ч
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.27

Среднее время на гол

81
70

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1.22

Среднее время на гол

58
73

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.35
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лемина Марио 1 0.25
Ларсен Йорген 1 0.25
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.25
Кунья Матеус 1 0.25
Аит-Нури Раян 0 0
Гомеш Тоти 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 1 0.25
Барнс Харви 1 0.25
Жоэлинтон 1 0.25
Гордон Энтони 1 0.25
Мёрфи Джейкоб 0 0
Келли Ллойд 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Гари 2 0
Гомес Жоао 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Лемина Марио 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Москера Йерсон 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрн Дэн 3 0
Жоэлинтон 3 0
Шёр Фабиан 0 1
Холл Льюис 1 0
Келли Ллойд 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Вулверхэмптон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0
Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0
Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Ньюкасл

Точный счет

2:6
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Ньюкасл
 2:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
5.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
8.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Брентфорд
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Борнмут
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
14.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Лестер
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Вулверхэмптон
 1:2 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ньюкасл
 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Вулверхэмптон
 1:2 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Челси
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ньюкасл
 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Вулверхэмптон
 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Брентфорд
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Брентфорд Висса Йоан 3 (1)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Ньюкасл Жоэлинтон 3
Тоттенхэм Бентанкур Родриго 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Джонстон Сэм делает важнейший сейв!
  • 90'
    Хорошую попытку сделал Тонали Сандро. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 89'
    Барнс Харви создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 89'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 89'
    Триппьер Киран ослабляет давление, выбив мяч.
  • 89'
    Игрок из команды Вулверхэмптон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 89'
    Бёрн Дэн из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Ньюкасл.
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    Прогнозы 111
    Вулверхэмптон 7.2% (8)
    X 28.8% (32)
    Ньюкасл 64% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Ньюкасл
    50.00
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    6.20
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    2.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:2 Ньюкасл

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    7.2% (8)
    Ничья
    28.8% (32)
    Ньюкасл
    64% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.95% (64)
    Меньше
    39.05% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    84.76% (89)
    Нет
    15.24% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    45% (50)
    1:1 Ничья
    22.5% (25)
    0:1 Ньюкасл
    10.8% (12)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    2:1 Вулверхэмптон
    3.6% (4)
    2:3 Ньюкасл
    1.8% (2)
    0:2 Ньюкасл
    1.8% (2)
    1:0 Вулверхэмптон
    1.8% (2)
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