Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

93' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Хорошую попытку сделал Кунья Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

93' Игрок из команды Вулверхэмптон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

92' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

91' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Хорошую попытку сделал Тонали Сандро . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Барнс Харви создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Игрок из команды Вулверхэмптон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Аит-Нури Раян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Г О О О О Л - Барнс Харви из команды Ньюкасл правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

80' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Томас Дойл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Томас Дойл ослабляет давление, выбив мяч.

78' Матч возобновлен

77' Андре получил легкую травму, и его заменил Томас Дойл.

77' Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Г О О О О Л - Шёр Фабиан наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

75' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Андре получил желтую карточку от судьи

73' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Триппьер Киран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Судье надоело, что Семеду Нелсон тянет время и он наказал его горчичником

69' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Хорошую попытку сделал Кунья Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе

66' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

65' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

65' Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Тактическая замена. Валентино Ливраменто уходит с поля и его заменяет Триппьер Киран

62' Удар от ворот произведет Ньюкасл

62' Кунья Матеус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ларсен Йорген нанес удар головой, но Ник Поуп спокойно отбил мяч.

61' Лемина Марио из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Хорошую попытку сделал Тонали Сандро . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Холл Льюис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Удар от ворот произведет Ньюкасл

54' Судья свистит. Валентино Ливраменто атаковал сзади соперника. Это Беллегард Жан-Рикнер заработал своей команде штрафной

53' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

53' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ларсен Йорген нанес удар в каркас ворот!

53' Лемина Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Рефери не любит споров - именно за это Бёрн Дэн сейчас получил желтую

51' Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

48' Шёр Фабиан не смог попасть в створ ударом издали

47' Гимараэс Бруно пробует нанести удар издали, но Сэм Джонстон держит все под контролем

46' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля