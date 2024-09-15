Тур: 8. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0'
21' Желтая карточкаGoncalo Feio
31' Желтая карточкаАльфарела Мигуэль
0:1
41' ГолСалес Жеан Карлос
61' Желтая карточкаКуцяк Душан
69' Желтая карточкаКапустка Бартош
88' Желтая карточкаЧелхака Юрген
90' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
90' Желтая карточкаБраут-Брюнес Джонатан
90' Желтая карточкаКапюади Стив
90' Желтая карточкаБерггрен Густав
90'+7
Ход матча
21'
41'
61'
69'
88'
90'
90'
13
Вшолек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
-
15 Jesus Diaz
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Легия
Ракув
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
0.88
Среднее время на гол
52
102
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|4
|0.5
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.38
|Лима Лукас II
|2
|0.25
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.13
|Вшолек Павел
|1 (1)
|0.13
|Морисита Рёя
|1
|0.13
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.13
|Августиняк Рафал
|1
|0.13
|Wojciech Urbanski
|1
|0.13
|Гуаль Марк
|1 (1)
|0.13
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Jan Ziolkowski
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.25
|Црнац Анте
|1
|0.13
|Драчал Давид
|1
|0.13
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.13
|Patryk Makuch
|1
|0.13
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Кочергин Владислав
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Jan Ziolkowski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Wojciech Urbanski
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Адриано Рибейро
|1
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Результаты матчей
Легия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ракув
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Легия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ракув
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
33%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
3
50%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
50%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0
Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1
Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0
ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1
Результаты матчей
Легия
Ракув
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Легия
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
26
26
26
17
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Видзев Лодзь
|Козловский Самуэл
|1 2
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|3