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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Легия
0:1
Конец матча
Ракув
0'
21' Желтая карточка
Goncalo Feio
31' Желтая карточка
Альфарела Мигуэль
0:1
41' Гол
Салес Жеан Карлос
61' Желтая карточка
Куцяк Душан
69' Желтая карточка
Капустка Бартош
88' Желтая карточка
Челхака Юрген
90' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
90' Желтая карточка
Браут-Брюнес Джонатан
90' Желтая карточка
Капюади Стив
90' Желтая карточка
Берггрен Густав
90'+7
1
Тобиаш
Кацпер
8
Августиняк
Рафал
55
Енджейчик
Артур
42
Барсия
Серхио
5
Гонсалвеш
Клод
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
82
Лима
Лукас
II
19
Винагре
Рубен
17
Альфарела
Мигуэль
77
Нсаме
Жан-Пьер
1
Треловски
Кацпер
4
Сварнас
Стратос
88
Родин
Матай
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
20
Салес
Жеан
Карлос
97
Лампру
Лазарос
9
Patryk
Makuch
19
Michael
Ameyaw
Легия
3-1-4-2
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Легия
Ракув

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:2
С
0:0
К
0:0
Э
3:1
Э
4:0
К
1:0
Э
1:1
Э
2:3
С
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
0.88

Среднее время на гол

52
102

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 4 0.5
Крамер Блаж 3 (1) 0.38
Лима Лукас II 2 0.25
Альфарела Мигуэль 1 0.13
Вшолек Павел 1 (1) 0.13
Морисита Рёя 1 0.13
Нсаме Жан-Пьер 1 0.13
Августиняк Рафал 1 0.13
Wojciech Urbanski 1 0.13
Гуаль Марк 1 (1) 0.13
Винагре Рубен 0 0
Челхака Юрген 0 0
Jan Ziolkowski 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салес Жеан Карлос 2 0.25
Црнац Анте 1 0.13
Драчал Давид 1 0.13
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.13
Patryk Makuch 1 0.13
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0
Кочергин Владислав 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Jan Ziolkowski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Капустка Бартош 1 0
Лима Лукас II 1 0
Гуаль Марк 1 0
Винагре Рубен 1 0
Капюади Стив 1 0
Челхака Юрген 1 0
Альфарела Мигуэль 1 0
Wojciech Urbanski 1 0
Goncalo Feio 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Берггрен Густав 2 0
Пестка Камил 2 0
Адриано Рибейро 1 0
Куцяк Душан 1 0
Рундич Милан 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Тудор Фран 1 0
Оума Эрик 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0

Результаты матчей

Легия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ракув
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Легия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ракув
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
33%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
3
50%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
50%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0
Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1
Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0
ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1

Результаты матчей

Легия
Ракув

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Легия
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 6 1 1 16 - 3 19
2.
Краковия
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
Пяст
 8 4 3 1 10 - 7 15
4.
Легия
 8 4 2 2 16 - 9 14
5.
Ракув
 8 4 2 2 6 - 3 14
6.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 14 - 10 13
7.
Ягеллония Белосток
 7 4 0 3 11 - 14 12
8.
Видзев Лодзь
 8 3 3 2 11 - 10 12
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
11.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Заглембе Любин
 8 2 2 4 5 - 9 8
14.
Лехия Гданьск
 8 2 2 4 9 - 15 8
15.
Пуща Неполомице
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 10 - 15 6
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Погонь Щецин
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
5.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
11.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Заглембе Любин
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Видзев Лодзь Козловский Самуэл 1 2
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 3
Весь список
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      Барсия Серхио уходит с поля. Капюади Стив выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Кочергин Владислав сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Жан Карлос бьет в цель!
    • 31'
      Альфарела Мигуэль получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Goncalo Feio получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Легия 0:1 Ракув онлайн

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