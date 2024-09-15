Тур: 5. Стадион: Драгау. Зрители: 47013 Главный судья: Алмейда Нуно
0'
45' Желтая карточкаЖорж Артур
1:0
48' ПенальтиГалено Вандерсон
1:1
51' ГолТомане Антониу
2:1
75' ГолОмородион Сэмюэль
82' Желтая карточкаРаул Силва
89' Желтая карточкаГалено Вандерсон
90' Желтая карточкаНико Гонсалес
90' Желтая карточкаНето Анжело
90'+7
Ход матча
45'
48'
1:0
51'
1:1
75'
82'
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
24
Перес
Неуэн
22
Варела
Алан
17
Хайме
Иван
11
Пепе
Акино
19
Лодер
Дэнни
34
Раул
Силва
28
Пастор
31
Полони
Дерик
79
Мергем
Мехди
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
24 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бруно Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
28 ПасторЗащитник
-
31 Полони ДерикЗащитник
-
79 Мергем МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Африко ЛукасЗащитник
-
70 РивальдоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Поведа ДариоНападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Фаренсе
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|4 (3)
|0.8
|Хайме Иван
|2
|0.4
|Нико Гонсалес
|1
|0.2
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.2
|Лодер Дэнни
|1 (1)
|0.2
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томане Антониу
|1
|0.2
|Бермехо Алекс
|1
|0.2
|Ривальдо
|0
|0
|Полони Дерик
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нико Гонсалес
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Эуштакиу Стивен
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жорж Артур
|2
|0
|Нето Анжело
|2
|0
|Фалькао Клаудио
|2
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|Раул Силва
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Африко Лукас
|1
|0
|Марко Морено
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фаренсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Порту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фаренсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
2
0
Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фаренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0
Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1
Фаренсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2
Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1
Результаты матчей
Порту
Фаренсе
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Порту
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|11.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 2:1 Фаренсе
Исход игры
Порту
99.1% (105)
Ничья
0% (0)
Фаренсе
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (54)
Меньше
48.57% (51)
Обе команды забьют
Да
11.43% (12)
Нет
88.57% (93)
Популярный счёт
2:0 Порту
41.5% (44)
3:0 Порту
34% (36)
2:1 Порту
6.6% (7)
1:0 Порту
6.6% (7)
4:0 Порту
5.7% (6)
3:1 Порту
2.8% (3)
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