  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 47013 Главный судья: Алмейда Нуно
Порту
2:1
Конец матча
Фаренсе
0'
45' Желтая карточка
Жорж Артур
1:0
48' Пенальти
Галено Вандерсон
1:1
51' Гол
Томане Антониу
2:1
75' Гол
Омородион Сэмюэль
82' Желтая карточка
Раул Силва
89' Желтая карточка
Галено Вандерсон
90' Желтая карточка
Нико Гонсалес
90' Желтая карточка
Нето Анжело
90'+7

Ход матча

45'
 
Жорж Артур
48'
Галено Вандерсон
1:0
51'
1:1
Томане Антониу
(Полони Дерик)
64'
Омородион Сэмюэль
Хайме Иван
 
64'
Франко Андре
Лодер Дэнни
 
67'
 
Бермехо Алекс
Барбоза Рафаэл
75'
Фернандеш Мартим
Мариу Жоау
 
75'
Боржеш Гонсалу
Моура Франсишку
 
75'
Омородион Сэмюэль
2:1
79'
 
Миллан Алехандро
Мергем Мехди
80'
 
Нето Анжело
Менинью Мигель
82'
 
Раул Силва
84'
 
Поведа Дарио
Раул Силва
84'
 
Виктор Пауло
Полони Дерик
89'
Галено Вандерсон
 
90'
Нико Гонсалес
 
90'
 
Нето Анжело
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 106
Порту 99.1% (105)
X 0% (0)
Фаренсе 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
24
Перес
Неуэн
4
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
17
Хайме
Иван
11
Пепе
Акино
13
Галено
Вандерсон
19
Лодер
Дэнни
33
Вельо
Рикардо
4
Жорж
Артур
3
Марко
Морено
34
Раул
Силва
28
Пастор
31
Полони
Дерик
79
Мергем
Мехди
93
Менинью
Мигель
29
Фалькао
Клаудио
8
Барбоза
Рафаэл
II
9
Томане
Антониу
Порту
4-2-3-1
Фаренсе
5-4-1

История личных встреч

Порту
Фаренсе

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 4 (3) 0.8
Хайме Иван 2 0.4
Нико Гонсалес 1 0.2
Омородион Сэмюэль 1 0.2
Лодер Дэнни 1 (1) 0.2
Боржеш Гонсалу 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томане Антониу 1 0.2
Бермехо Алекс 1 0.2
Ривальдо 0 0
Полони Дерик 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Гонсалес 3 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Зе Педро 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Варела Алан 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жорж Артур 2 0
Нето Анжело 2 0
Фалькао Клаудио 2 0
Томане Антониу 1 0
Раул Силва 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Африко Лукас 1 0
Марко Морено 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фаренсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Порту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фаренсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
0
Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фаренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0
Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1
Фаренсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2
Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1

Результаты матчей

Порту
Фаренсе

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Порту
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
1
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
6.
Санта-Клара
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Брага
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Риу Аве
 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Эшторил
 1:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
14.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
15.
Насьонал Мадейра
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Эшторил
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Насьонал Мадейра
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Эшторил
 1:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Полони Дерик сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Томане Антониу забивает с правой ноги!
    • 48'
      'Г О О О О О Л - Галено Вандерсон из команды Порту забивает с пенальти! Он пробил правой. Рикарду Велью был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Жорж Артур получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 106
    Порту 99.1% (105)
    X 0% (0)
    Фаренсе 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Порту 2:1 Фаренсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 2:1 Фаренсе

    Исход игры
    Порту
    99.1% (105)
    Ничья
    0% (0)
    Фаренсе
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.43% (54)
    Меньше
    48.57% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    11.43% (12)
    Нет
    88.57% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    41.5% (44)
    3:0 Порту
    34% (36)
    2:1 Порту
    6.6% (7)
    1:0 Порту
    6.6% (7)
    4:0 Порту
    5.7% (6)
    3:1 Порту
    2.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный