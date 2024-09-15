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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Касымпаша
0:1
Первый тайм: 35'
Фенербахче
0'
8' Желтая карточка
Фалл Мамаду
0:1
22' Гол
Сен-Максимен Аллан

Ход матча

8'
Фалл Мамаду
 
22'
0:1
Сен-Максимен Аллан
(Тадич Душан)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Фенербахче
6.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янниотис
Андреас
58
Озчан
Ясин
20
Опоку
Николас
26
Садику
Лорет
2
Винк
Клаудио
12
Бен
Уаннес
Мортада
7
Фалл
Мамаду
6
Гюл
Гёкхан
10
Хайрадинович
Харис
9
Брекало
Йосип
18
Да
Кошта
Нуну
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
50
Бекао
Родриго
4
Сёюнджю
Чаглар
24
Остерволде
Джейден
13
Фред
Сантос
5
Юксек
Исмаил
10
Тадич
Душан
53
Шиманьски
Себастьян
97
Сен-Максимен
Аллан
19
Эн-Несири
Юссеф
Касымпаша
5-3-2
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Фенербахче

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
133.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

29 матчей

6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 19 побед

32 матча

9.4%
6.3%
84.3%
3 победы 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

6.3%
37.5%
56.2%
2 победы 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.8%
21.9%
59.3%
6 побед 7 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
5:1
С
0:6
С
1:2
С
2:1
ТМК
4:1
С
3:2
К
1:0
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
1:3
С
2:2
С
1:4
С
4:2
С
0:0
С
1:5
С
3:1
С
0:1
С
2:0
С
0:3
С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
2:6
С
0:1
С
1:3
С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

0.87
1.06

Среднее время на гол

103
85

Всего голов

42
41

Голов в среднем за матч

2.47
2.73

Среднее время на гол

36
32

Всего голов

55
59

Голов в среднем за матч

1.72
1.84

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
48

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 3 0.6
Бен Уаннес Мортада 1 0.2
Винк Клаудио 1 0.2
Хайрадинович Харис 1 0.2
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0
Фалл Мамаду 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 (1) 0.8
Фред Сантос 3 0.6
Тадич Душан 2 0.4
Сен-Максимен Аллан 1 0.2
Эн-Несири Юссеф 1 0.2
Кавечи Ирфан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 2 0
Омеруо Кеннет 1 0
Кара Айтач 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Кафу Карлуш 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Фалл Мамаду 1 0
Гюл Гёкхан 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Опоку Николас 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 2 0
Джеко Эдин 1 0
Фред Сантос 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Жозе Моуринью 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фенербахче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3
Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1
Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0

Результаты матчей

Касымпаша
Фенербахче

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Эюпспор
 1:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
5.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Касымпаша
 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
15.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Кайсериспор
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Фенербахче
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Эюпспор
 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Касымпаша
 0:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Эюпспор
 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Касымпаша
 0:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кайсериспор
 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Коньяспор Педринью Роша 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Касымпаша
Ничья
Фенербахче
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Касымпаша
Фенербахче
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