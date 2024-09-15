Тур: 5. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаФалл Мамаду
0:1
22' ГолСен-Максимен Аллан
38' Желтая карточкаОпоку Николас
0:2
39' ПенальтиТадич Душан
45' Желтая карточкаВинк Клаудио
49' Желтая карточкаОстерволде Джейден
90'+6
Ход матча
8'
22'
38'
39'
0:2
45'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
58
Озчан
Ясин
26
Садику
Лорет
16
Мюлдюр
Мерт
13
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
-
26 Садику ЛоретЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
-
23 Тосун ДженкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
История личных встреч
Касымпаша
Фенербахче
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
133.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед
29 матчей
6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 27 побед
Первый тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 19 побед
32 матча
9.4%
6.3%
84.3%
3 победы 2 ничьи 27 побед
Первый тайм
6.3%
37.5%
56.2%
2 победы 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
18.8%
21.9%
59.3%
6 побед 7 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
0.87
1.06
Среднее время на гол
103
85
Всего голов
42
41
Голов в среднем за матч
2.47
2.73
Среднее время на гол
36
32
Всего голов
55
59
Голов в среднем за матч
1.72
1.84
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
52
48
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|3
|0.6
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0.2
|Винк Клаудио
|1
|0.2
|Хайрадинович Харис
|1
|0.2
|Кевин Родригес
|0
|0
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Фалл Мамаду
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|4 (1)
|0.8
|Тадич Душан
|3 (1)
|0.6
|Фред Сантос
|3
|0.6
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.2
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.2
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|3
|0
|Опоку Николас
|2
|0
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Кафу Карлуш
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Фалл Мамаду
|1
|0
|Гюл Гёкхан
|1
|0
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Жозе Моуринью
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Касымпаша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Фенербахче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3
Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1
Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0
Результаты матчей
Касымпаша
Фенербахче
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|4.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|12.
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Фенербахче
|Тадич Душан
|3 (2)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|3
|Эюпспор
|Melih Kabasakal
|3