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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Касымпаша
0:2
Конец матча
Фенербахче
0'
8' Желтая карточка
Фалл Мамаду
0:1
22' Гол
Сен-Максимен Аллан
38' Желтая карточка
Опоку Николас
0:2
39' Пенальти
Тадич Душан
45' Желтая карточка
Винк Клаудио
49' Желтая карточка
Остерволде Джейден
90'+6

Ход матча

8'
Фалл Мамаду
 
22'
0:1
Сен-Максимен Аллан
(Тадич Душан)
38'
Опоку Николас
 
39'
0:2
Тадич Душан
45'
Винк Клаудио
 
46'
Кара Айтач
Садику Лорет
 
49'
 
Остерволде Джейден
63'
 
Кавечи Ирфан
Сен-Максимен Аллан
63'
 
Джеко Эдин
Эн-Несири Юссеф
66'
Барак Антонин
Хайрадинович Харис
 
80'
Кафу Карлуш
Гюл Гёкхан
 
80'
Эспиноса Джон
Винк Клаудио
 
81'
 
Акчичек Юсуф
Мюлдюр Мерт
81'
 
Амрабат Софьян
Тадич Душан
87'
 
Яндаш Мерт Хакан
Фред Сантос

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янниотис
Андреас
58
Озчан
Ясин
20
Опоку
Николас
26
Садику
Лорет
2
Винк
Клаудио
12
Бен
Уаннес
Мортада
7
Фалл
Мамаду
6
Гюл
Гёкхан
10
Хайрадинович
Харис
9
Брекало
Йосип
18
Да
Кошта
Нуну
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
50
Бекао
Родриго
4
Сёюнджю
Чаглар
24
Остерволде
Джейден
13
Фред
Сантос
5
Юксек
Исмаил
10
Тадич
Душан
53
Шиманьски
Себастьян
97
Сен-Максимен
Аллан
19
Эн-Несири
Юссеф
Касымпаша
5-3-2
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Фенербахче

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
133.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

29 матчей

6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 19 побед

32 матча

9.4%
6.3%
84.3%
3 победы 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

6.3%
37.5%
56.2%
2 победы 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.8%
21.9%
59.3%
6 побед 7 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
5:1
С
0:6
С
1:2
С
2:1
ТМК
4:1
С
3:2
К
1:0
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
1:3
С
2:2
С
1:4
С
4:2
С
0:0
С
1:5
С
3:1
С
0:1
С
2:0
С
0:3
С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
2:6
С
0:1
С
1:3
С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

0.87
1.06

Среднее время на гол

103
85

Всего голов

42
41

Голов в среднем за матч

2.47
2.73

Среднее время на гол

36
32

Всего голов

55
59

Голов в среднем за матч

1.72
1.84

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
48

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 3 0.6
Бен Уаннес Мортада 1 0.2
Винк Клаудио 1 0.2
Хайрадинович Харис 1 0.2
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0
Фалл Мамаду 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 (1) 0.8
Тадич Душан 3 (1) 0.6
Фред Сантос 3 0.6
Сен-Максимен Аллан 1 0.2
Эн-Несири Юссеф 1 0.2
Кавечи Ирфан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 3 0
Опоку Николас 2 0
Омеруо Кеннет 1 0
Кара Айтач 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Кафу Карлуш 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Фалл Мамаду 1 0
Гюл Гёкхан 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 3 0
Джеко Эдин 1 0
Фред Сантос 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Жозе Моуринью 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Касымпаша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Фенербахче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3
Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1
Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0

Результаты матчей

Касымпаша
Фенербахче

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
16.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Хатайспор
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хатайспор
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бешикташ
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Винк Клаудио получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Фенербахче забивает с точки!
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