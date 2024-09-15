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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Брага
0:0
Первый тайм: 43'
Витория Гимарайнш
0'
17' Желтая карточка
Сантуш Нуну
37' Желтая карточка
Саласар Родриго

Ход матча

17'
 
Сантуш Нуну
37'
Саласар Родриго
 
Прогнозы 111
Брага 85.6% (95)
X 9% (10)
Витория Гимарайнш 5.4% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
Ничья
Витория Гимарайнш
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
26
Аррей-Мби
Брайт
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
6
Карвалью
Витор
10
Орта
Андре
16
Саласар
Родриго
21
Орта
Рикарду
77
Мартинес
Габриэль
9
Эль
Уаззани
Амин
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
24
Боревкович
Тони
3
Вильянуэва
Микель
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
7
Оливейра
Нелсон
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
Брага
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
4-3-3

История личных встреч

Брага
Витория Гимарайнш

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

38 матчей

55.3%
23.7%
21%
21 победа 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.2%
47.4%
18.4%
13 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.7%
44.7%
10.6%
17 побед 17 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
КЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

2
1.21

Среднее время на гол

45
74

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

0.84
0.89

Среднее время на гол

106
100

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.42
1.05

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

63
85

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 2 0.4
Мартинес Габриэль 1 0.2
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.2
Эль Уаззани Амин 1 0.2
Марин Адриан 0 0
Орта Андре 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 0.2
Jesus Ramirez 1 0.2
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.2
Хэндель Томаш 1 0.2
Силва Тьягу 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Саласар Родриго 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 3 0
Силва Тьягу 2 0
Боревкович Тони 2 0
Сантуш Нуну III 2 0
Gustavo Silva 2 0
Гашпар Бруну 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Витория Гимарайнш
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1
Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0

Результаты матчей

Брага
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брага
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 5 3 1 1 4 - 2 10
6.
Санта-Клара
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Брага
 0:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Риу Аве
 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Эшторил
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
14.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8.
Брага
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Брага
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
5.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Рефери не любит споров - именно за это Саласар Родриго сейчас получил желтую
  • 17'
    Сантуш Нуну III тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 52.3% пользователей.
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Прогнозы 111
Брага 85.6% (95)
X 9% (10)
Витория Гимарайнш 5.4% (6)
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Где смотреть матч Брага 0:0 Витория Гимарайнш онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Брага
85.6% (95)
Ничья
9% (10)
Витория Гимарайнш
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.81% (64)
Меньше
40.19% (43)
Обе команды забьют
Да
67.29% (72)
Нет
32.71% (35)
Популярный счёт
2:1 Брага
52.3% (58)
1:0 Брага
19.8% (22)
1:1 Ничья
9% (10)
2:0 Брага
7.2% (8)
1:2 Витория Гимарайнш
2.7% (3)
0:1 Витория Гимарайнш
2.7% (3)
3:0 Брага
1.8% (2)
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Брага
Витория Гимарайнш
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