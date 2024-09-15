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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 21215 Главный судья: Годиньо Луис
Брага
0:2
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
17' Желтая карточка
Сантуш Нуну
37' Желтая карточка
Саласар Родриго
0:1
52' Гол
Мендеш Жоао Педро Морейра
56' Красная карточка
Аррей-Мби Брайт
57' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
0:2
59' Гол
Рибейро Томас
71' Желтая карточка
Ньякате Сику
74' Желтая карточка
Мендеш Жоау
79' Желтая карточка
Феррейра Жоау
90'+8

Ход матча

17'
 
Сантуш Нуну
37'
Саласар Родриго
 
46'
 
Рибейро Томас
Вильянуэва Микель
52'
0:1
Мендеш Жоао Педро Морейра
(Оливейра Нелсон)
56'
Аррей-Мби Брайт
 
57'
 
Оливейра Нелсон
59'
0:2
Рибейро Томас
(Силва Тьягу)
59'
Роберто Фернандес Альварельос
Эль Уаззани Амин
 
60'
Брума Арминду
Мартинес Габриэль
 
60'
Феррейра Жоау
Орта Андре
 
66'
 
Jesus Ramirez
Оливейра Нелсон
66'
 
Гарсия Самуэль
Сантуш Нуну
71'
Ньякате Сику
 
73'
Рибейру Юри
Марин Адриан
 
74'
 
Мендеш Жоау
78'
 
Gustavo Silva
Cesar Andrade Lima Kaio
78'
Фернандеш Рожер
Саласар Родриго
 
79'
Феррейра Жоау
 
90'
 
Феррейра Зе
Хэндель Томаш
Прогнозы 111
Брага 85.6% (95)
X 9% (10)
Витория Гимарайнш 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
26
Аррей-Мби
Брайт
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
6
Карвалью
Витор
10
Орта
Андре
16
Саласар
Родриго
21
Орта
Рикарду
77
Мартинес
Габриэль
9
Эль
Уаззани
Амин
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
24
Боревкович
Тони
3
Вильянуэва
Микель
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
7
Оливейра
Нелсон
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
Брага
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
4-3-3

История личных встреч

Брага
Витория Гимарайнш

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

38 матчей

55.3%
23.7%
21%
21 победа 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.2%
47.4%
18.4%
13 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.7%
44.7%
10.6%
17 побед 17 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
КЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

2
1.21

Среднее время на гол

45
74

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

0.84
0.89

Среднее время на гол

106
100

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.42
1.05

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

63
85

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 2 0.4
Мартинес Габриэль 1 0.2
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.2
Эль Уаззани Амин 1 0.2
Марин Адриан 0 0
Орта Андре 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 0.2
Jesus Ramirez 1 0.2
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.2
Рибейро Томас 1 0.2
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.2
Хэндель Томаш 1 0.2
Силва Тьягу 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саласар Родриго 2 0
Аррей-Мби Брайт 0 1
Феррейра Жоау 1 0
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Ньякате Сику 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 3 0
Силва Тьягу 2 0
Боревкович Тони 2 0
Сантуш Нуну III 2 0
Gustavo Silva 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Мендеш Жоау 1 0
Гашпар Бруну 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0

Результаты матчей

Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1
Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0

Результаты матчей

Брага
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брага
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
4.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Санта-Клара
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Брага
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Риу Аве
 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Эшторил
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
14.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Рефери не любит споров - именно за это Саласар Родриго сейчас получил желтую
    • 17'
      Сантуш Нуну III тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Брага 85.6% (95)
    X 9% (10)
    Витория Гимарайнш 5.4% (6)
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    Где смотреть матч Брага 0:2 Витория Гимарайнш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 0:2 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Брага
    85.6% (95)
    Ничья
    9% (10)
    Витория Гимарайнш
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.81% (64)
    Меньше
    40.19% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    67.29% (72)
    Нет
    32.71% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    52.3% (58)
    1:0 Брага
    19.8% (22)
    1:1 Ничья
    9% (10)
    2:0 Брага
    7.2% (8)
    1:2 Витория Гимарайнш
    2.7% (3)
    0:1 Витория Гимарайнш
    2.7% (3)
    3:0 Брага
    1.8% (2)
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