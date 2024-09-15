Тур: 5. Стадион: Брага Мунисипал. Зрители: 21215 Главный судья: Годиньо Луис
0:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаСантуш Нуну
37' Желтая карточкаСаласар Родриго
0:1
52' ГолМендеш Жоао Педро Морейра
56' Красная карточкаАррей-Мби Брайт
57' Желтая карточкаОливейра Нелсон
0:2
59' ГолРибейро Томас
71' Желтая карточкаНьякате Сику
74' Желтая карточкаМендеш Жоау
79' Желтая карточкаФеррейра Жоау
90'+8
Ход матча
17'
37'
52'
56'
57'
59'
0:2
71'
74'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Марин
Адриан
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рибейру ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Alberto Baio
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брага
Витория Гимарайнш
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
38 матчей
55.3%
23.7%
21%
21 победа 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.2%
47.4%
18.4%
13 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.7%
44.7%
10.6%
17 побед 17 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
2
1.21
Среднее время на гол
45
74
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
0.84
0.89
Среднее время на гол
106
100
Всего голов
54
40
Голов в среднем за матч
1.42
1.05
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
63
85
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саласар Родриго
|2
|0.4
|Мартинес Габриэль
|1
|0.2
|Роберто Фернандес Альварельос
|1
|0.2
|Эль Уаззани Амин
|1
|0.2
|Марин Адриан
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|1
|0.2
|Jesus Ramirez
|1
|0.2
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0.2
|Рибейро Томас
|1
|0.2
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0.2
|Хэндель Томаш
|1
|0.2
|Силва Тьягу
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саласар Родриго
|2
|0
|Аррей-Мби Брайт
|0
|1
|Феррейра Жоау
|1
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
|Маркеш Жоао
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильянуэва Микель
|3
|0
|Силва Тьягу
|2
|0
|Боревкович Тони
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|Gustavo Silva
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Мендеш Жоау
|1
|0
|Гашпар Бруну
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
Результаты матчей
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1
Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0
Результаты матчей
Брага
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брага
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 0:2 Витория Гимарайнш
Исход игры
Брага
85.6% (95)
Ничья
9% (10)
Витория Гимарайнш
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.81% (64)
Меньше
40.19% (43)
Обе команды забьют
Да
67.29% (72)
Нет
32.71% (35)
Популярный счёт
2:1 Брага
52.3% (58)
1:0 Брага
19.8% (22)
1:1 Ничья
9% (10)
2:0 Брага
7.2% (8)
1:2 Витория Гимарайнш
2.7% (3)
0:1 Витория Гимарайнш
2.7% (3)
3:0 Брага
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!