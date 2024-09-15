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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Трабзонспор
1:0
Первый тайм: 37'
Бешикташ
0'
13' Красная карточка
Вишча Эдин
15' Желтая карточка
Масуаку Артур
1:0
17' Гол
Йокушлу Окай
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
15
Савич
Стефан
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
35
Йокушлу
Окай
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
99
Оршич
Мислав
17
Банза
Симон
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
26
Масуаку
Артур
83
Фернандеш
Жедсон
6
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
7
Рашица
Милот
17
Иммобиле
Чиро
Трабзонспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Бешикташ

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
87.5%
10 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед

40 матчей

27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
57.5%
17.5%
10 побед 23 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
10 побед 10 ничьих 20 побед

История матчей

К
3:2
С
2:0
С
3:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
2:2
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
3:4
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
1:2
К
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:1
К
1:2
С
0:0
С
3:0
С
2:3

Голы

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.05
1.25

Среднее время на гол

85
72

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.65
1.3

Среднее время на гол

54
69

Всего голов

54
51

Голов в среднем за матч

1.35
1.28

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокушлу Окай 1 0.33
Барди Энис 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 3 (1) 0.75
Силва Рафа 2 0.5
Габриэль Паулиста 1 0.25
Фернандеш Жедсон 1 0.25
Мучи Эрнест 1 0.25
Рашица Милот 0 0
Киличсой Семих 0 0
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вишча Эдин 0 1
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 3 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Иммобиле Чиро 1 0
Колли Омар 1 0
Рашица Милот 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Киличсой Семих 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бешикташ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0
Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2
Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2
Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Бешикташ

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
16.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Хатайспор
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хатайспор
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бешикташ
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Барди Энис сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Йокушлу Окай бьет в цель!
  • 15'
    Масуаку Артур получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    УДАЛЕНИЕ! - Вишча Эдин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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Трабзонспор
Ничья
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