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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Трабзонспор
1:1
Конец матча
Бешикташ
0'
13' Красная карточка
Вишча Эдин
15' Желтая карточка
Масуаку Артур
1:0
17' Гол
Йокушлу Окай
1:1
39' Гол
Фернандеш Жедсон
45' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
45' Желтая карточка
Барди Энис
77' Желтая карточка
Гюнок Мерт
84' Желтая карточка
Чакыр Угурджан
90'+9

Ход матча

13'
Вишча Эдин
 
15'
 
Масуаку Артур
17'
Йокушлу Окай
(Барди Энис)
1:0
39'
1:1
Фернандеш Жедсон
(Свенссон Юнас)
45'
 
Али Мохамед Альмоатасембеллах
45'
Барди Энис
 
46'
Cihan Canak
Оршич Мислав
 
46'
Дрэгуш Денис
Барди Энис
 
67'
 
Мучи Эрнест
Али Мохамед Альмоатасембеллах
67'
 
Киличсой Семих
Рашица Милот
77'
 
Гюнок Мерт
79'
 
Хекимоглу Эрхан
Иммобиле Чиро
79'
 
Булут Онур
Свенссон Юнас
80'
Чам Мухаммед
Банза Симон
 
84'
Чакыр Угурджан
 
88'
 
Учан Салих
Фернандеш Жедсон
90'
Туфан Озан
Cihan Canak
 
90'
Ландстрем Джон
Дрэгуш Денис
 
90'
Бослук Ариф
Элмалы Эврен Эрен
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 13
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
15
Савич
Стефан
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
35
Йокушлу
Окай
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
99
Оршич
Мислав
17
Банза
Симон
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
26
Масуаку
Артур
83
Фернандеш
Жедсон
6
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
7
Рашица
Милот
17
Иммобиле
Чиро
Трабзонспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Бешикташ

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
87.5%
10 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед

40 матчей

27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
57.5%
17.5%
10 побед 23 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
10 побед 10 ничьих 20 побед

История матчей

К
3:2
С
2:0
С
3:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
2:2
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
3:4
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
1:2
К
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:1
К
1:2
С
0:0
С
3:0
С
2:3

Голы

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.05
1.25

Среднее время на гол

85
72

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.65
1.3

Среднее время на гол

54
69

Всего голов

54
51

Голов в среднем за матч

1.35
1.28

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокушлу Окай 1 0.33
Барди Энис 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 3 (1) 0.75
Силва Рафа 2 0.5
Фернандеш Жедсон 2 0.5
Габриэль Паулиста 1 0.25
Мучи Эрнест 1 0.25
Рашица Милот 0 0
Киличсой Семих 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вишча Эдин 0 1
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 3 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Иммобиле Чиро 1 0
Гюнок Мерт 1 0
Колли Омар 1 0
Рашица Милот 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Киличсой Семих 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бешикташ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0
Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2
Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2
Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Бешикташ

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
16.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
Бешикташ Али Мохамед Альмоатасембеллах 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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