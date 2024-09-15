Тур: 5. Стадион: Papara Park.
1:1
Конец матча
0'
13' Красная карточкаВишча Эдин
15' Желтая карточкаМасуаку Артур
1:0
17' ГолЙокушлу Окай
1:1
39' ГолФернандеш Жедсон
45' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
45' Желтая карточкаБарди Энис
77' Желтая карточкаГюнок Мерт
84' Желтая карточкаЧакыр Угурджан
90'+9
Ход матча
13'
15'
17'
1:0
39'
45'
77'
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 13
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
15
Савич
Стефан
35
Йокушлу
Окай
99
Оршич
Мислав
17
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
17 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Защитник
-
29 Сатчи СердарЗащитник
-
11 Туфан ОзанЗащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Дрэгуш ДенисНападающий
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
История личных встреч
Трабзонспор
Бешикташ
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
87.5%
10 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед
40 матчей
27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
57.5%
17.5%
10 побед 23 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
10 побед 10 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.05
1.25
Среднее время на гол
85
72
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.65
1.3
Среднее время на гол
54
69
Всего голов
54
51
Голов в среднем за матч
1.35
1.28
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокушлу Окай
|1
|0.33
|Барди Энис
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|3 (1)
|0.75
|Силва Рафа
|2
|0.5
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.5
|Габриэль Паулиста
|1
|0.25
|Мучи Эрнест
|1
|0.25
|Рашица Милот
|0
|0
|Киличсой Семих
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Масуаку Артур
|0
|0
|Н'Дур Шер
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вишча Эдин
|0
|1
|Барди Энис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|3
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Гюнок Мерт
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Киличсой Семих
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бешикташ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0
Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2
Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2
Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Бешикташ
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Фенербахче
|Тадич Душан
|3 (2)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|3
|Бешикташ
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3