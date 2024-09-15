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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Эшторил
1:0
Первый тайм: 35'
Насьонал Мадейра
0'
5' Желтая карточка
Алвару Педру
1:0
19' Гол
Карвалью Жоау

Ход матча

5'
Алвару Педру
 
19'
Карвалью Жоау
1:0
Прогнозы 107
Эшторил 56.1% (60)
X 34.6% (37)
Насьонал Мадейра 9.3% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Насьонал Мадейра
3.25
3.95
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Все Коэффициенты
27
Роблес
Жоэль
22
Pedro
Carvalho
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
24
Амарал
Педру
7
Виниций
88
Шека
8
Коста
Мишел
11
Кошта
Элдер
14
Беграуи
Янис
12
Карвалью
Жоау
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
4
Ulisses
Rocha
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
10
Luis
Esteves
88
Matheus
Dias
17
Daniel
Penha
70
Аппиа
Арвин
72
Tiago
Reis
7
Маседу
Рубен
Эшторил
4-3-3
Насьонал Мадейра
4-3-3

История личных встреч

Эшторил
Насьонал Мадейра

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

КЛ
1:2
ПВЛ
1:2
ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
0.88

Среднее время на гол

48
102

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
96

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карвалью Жоау 1 0.2
Маркес Алехандро 1 0.2
Беграуи Янис 0 0
Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 1 0.2
Томас Найджел 1 0.2
Баэса Мигель 1 0.2
Isaac Aguiar 1 0.2
Буцке Адриан 0 0
Luis Esteves 0 0
Matheus Dias 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 3 0
Алвару Педру 3 0
Карвалью Жоау 2 0
Виниций 2 0
Коста Мишел 1 0
Роблес Жоэль 1 0
Шека 1 0
Беграуи Янис 1 0
Орельяна Алехандро 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0
Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 2 0
Буцке Адриан 2 0
Luis Esteves 2 0
Tiago Reis 1 0
Gustavo Garcia 1 0
Matheus Dias 1 0
Vitor Ze 1 0
Isaac Aguiar 1 0
Tiago Margarido 1 0

Результаты матчей

Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Насьонал Мадейра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

0
2
Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Насьонал Мадейра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Боавишта - Эшторил 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4
Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1
Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 1:1

Результаты матчей

Эшторил
Насьонал Мадейра

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Насьонал Мадейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
6.
Санта-Клара
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Брага
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Риу Аве
 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Эшторил
 1:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
14.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
15.
Насьонал Мадейра
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Эшторил
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Насьонал Мадейра
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Эшторил
 1:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Карвалью Жоау из команды Эшторил. Классный гол!
  • 5'
    Алвару Педру тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 107
Эшторил 56.1% (60)
X 34.6% (37)
Насьонал Мадейра 9.3% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Насьонал Мадейра
3.25
3.95
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Где смотреть матч Эшторил 1:0 Насьонал Мадейра онлайн

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Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Насьонал Мадейра

Исход игры
Эшторил
56.1% (60)
Ничья
34.6% (37)
Насьонал Мадейра
9.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
19.05% (20)
Меньше
80.95% (85)
Обе команды забьют
Да
50.48% (53)
Нет
49.52% (52)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
35.5% (38)
1:1 Ничья
30.8% (33)
2:1 Эшторил
15% (16)
2:0 Эшторил
4.7% (5)
0:1 Насьонал Мадейра
3.7% (4)
1:2 Насьонал Мадейра
3.7% (4)
0:0 Ничья
3.7% (4)
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