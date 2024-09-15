Тур: 5. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Bruno Vieira
1:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаАлвару Педру
1:0
19' ГолКарвалью Жоау
52' Желтая карточкаКоста Мишел
65' Красная карточкаUlisses Rocha
69' Желтая карточкаVitor Ze
90'+7
Ход матча
5'
19'
1:0
52'
65'
69'
76'
27
Роблес
Жоэль
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
24
Амарал
Педру
7
Виниций
88
Шека
11
Кошта
Элдер
14
Беграуи
Янис
37
Lucas
Franca
38
Vitor
Ze
10
Luis
Esteves
88
Matheus
Dias
17
Daniel
Penha
70
Аппиа
Арвин
72
Tiago
Reis
- Основной состав
-
27 Роблес ЖоэльВратарь
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
44 Бома КевинЗащитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
-
88 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЭлдерНападающий
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пина ВагнерЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ian Cathro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
37 Lucas FrancaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Vitor ZeЗащитник
- Защитник
-
10 Luis EstevesПолузащитник
-
88 Matheus DiasПолузащитник
-
17 Daniel PenhaПолузащитник
-
70 Аппиа АрвинНападающий
-
72 Tiago ReisНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Баэса МигельПолузащитник
-
18 Соуза АндреПолузащитник
-
89 Соуза ДиегоНападающий
-
-
23 Isaac Aguiar
-
-
-
Главный тренер: Tiago Margarido
История личных встреч
Эшторил
Насьонал Мадейра
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
0.88
Среднее время на гол
48
102
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.67
0.93
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
96
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карвалью Жоау
|1
|0.2
|Маркес Алехандро
|1
|0.2
|Беграуи Янис
|0
|0
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|1
|0.2
|Томас Найджел
|1
|0.2
|Баэса Мигель
|1
|0.2
|Isaac Aguiar
|1
|0.2
|Буцке Адриан
|0
|0
|Luis Esteves
|0
|0
|Matheus Dias
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Алвару Педру
|3
|0
|Коста Мишел
|2
|0
|Карвалью Жоау
|2
|0
|Виниций
|2
|0
|Роблес Жоэль
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Беграуи Янис
|1
|0
|Орельяна Алехандро
|1
|0
|Лакксимикант Андре
|1
|0
|Пина Вагнер
|1
|0
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ulisses Rocha
|2
|1
|Буцке Адриан
|2
|0
|Luis Esteves
|2
|0
|Vitor Ze
|2
|0
|Tiago Reis
|1
|0
|Gustavo Garcia
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Isaac Aguiar
|1
|0
|Tiago Margarido
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Насьонал Мадейра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
0
2
Эшторил
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Насьонал Мадейра
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Боавишта - Эшторил 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4
Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1
Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 1:1
Результаты матчей
Эшторил
Насьонал Мадейра
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:6
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Насьонал Мадейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Насьонал Мадейра
Исход игры
Эшторил
56.1% (60)
Ничья
34.6% (37)
Насьонал Мадейра
9.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
19.05% (20)
Меньше
80.95% (85)
Обе команды забьют
Да
50.48% (53)
Нет
49.52% (52)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
35.5% (38)
1:1 Ничья
30.8% (33)
2:1 Эшторил
15% (16)
2:0 Эшторил
4.7% (5)
0:1 Насьонал Мадейра
3.7% (4)
1:2 Насьонал Мадейра
3.7% (4)
0:0 Ничья
3.7% (4)
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