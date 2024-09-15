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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Эшторил
1:0
Конец матча
Насьонал Мадейра
0'
5' Желтая карточка
Алвару Педру
1:0
19' Гол
Карвалью Жоау
52' Желтая карточка
Коста Мишел
65' Красная карточка
Ulisses Rocha
69' Желтая карточка
Vitor Ze
90'+7

Ход матча

5'
Алвару Педру
 
19'
Карвалью Жоау
1:0
48'
Маркес Алехандро
Кошта Элдер
 
52'
Коста Мишел
 
54'
 
Кошта Бруну
Маседу Рубен
54'
 
Isaac Aguiar
Аппиа Арвин
62'
Пина Вагнер
Коста Мишел
 
62'
Орельяна Алехандро
Pedro Carvalho
 
63'
 
Соуза Диего
Tiago Reis
65'
 
Ulisses Rocha
69'
 
Vitor Ze
70'
 
Leonardo Rodrigues V
Matheus Dias
70'
 
Gabriel Santos
Daniel Penha
76'
Гарсия Фабрисиу
Беграуи Янис
 
76'
Мангала Эльяким
Шека
 
Прогнозы 107
Эшторил 56.1% (60)
X 34.6% (37)
Насьонал Мадейра 9.3% (10)
Все прогнозы
27
Роблес
Жоэль
22
Pedro
Carvalho
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
24
Амарал
Педру
7
Виниций
88
Шека
8
Коста
Мишел
11
Кошта
Элдер
14
Беграуи
Янис
12
Карвалью
Жоау
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
4
Ulisses
Rocha
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
10
Luis
Esteves
88
Matheus
Dias
17
Daniel
Penha
70
Аппиа
Арвин
72
Tiago
Reis
7
Маседу
Рубен
Эшторил
4-3-3
Насьонал Мадейра
4-3-3

История личных встреч

Эшторил
Насьонал Мадейра

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

КЛ
1:2
ПВЛ
1:2
ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
0.88

Среднее время на гол

48
102

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
96

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карвалью Жоау 1 0.2
Маркес Алехандро 1 0.2
Беграуи Янис 0 0
Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 1 0.2
Томас Найджел 1 0.2
Баэса Мигель 1 0.2
Isaac Aguiar 1 0.2
Буцке Адриан 0 0
Luis Esteves 0 0
Matheus Dias 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 3 0
Алвару Педру 3 0
Коста Мишел 2 0
Карвалью Жоау 2 0
Виниций 2 0
Роблес Жоэль 1 0
Шека 1 0
Беграуи Янис 1 0
Орельяна Алехандро 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0
Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 2 1
Буцке Адриан 2 0
Luis Esteves 2 0
Vitor Ze 2 0
Tiago Reis 1 0
Gustavo Garcia 1 0
Matheus Dias 1 0
Isaac Aguiar 1 0
Tiago Margarido 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Насьонал Мадейра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

0
2
Эшторил
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Насьонал Мадейра
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Боавишта - Эшторил 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4
Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1
Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 1:1

Результаты матчей

Эшторил
Насьонал Мадейра

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:6
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Насьонал Мадейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 5 3 1 1 4 - 2 10
6.
Санта-Клара
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Брага
 0:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Риу Аве
 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Эшторил
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
14.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8.
Брага
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Брага
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
5.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Карвалью Жоау из команды Эшторил. Классный гол!
    • 5'
      Алвару Педру тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 107
    Эшторил 56.1% (60)
    X 34.6% (37)
    Насьонал Мадейра 9.3% (10)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эшторил 1:0 Насьонал Мадейра онлайн

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    Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Насьонал Мадейра

    Исход игры
    Эшторил
    56.1% (60)
    Ничья
    34.6% (37)
    Насьонал Мадейра
    9.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.05% (20)
    Меньше
    80.95% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    50.48% (53)
    Нет
    49.52% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    35.5% (38)
    1:1 Ничья
    30.8% (33)
    2:1 Эшторил
    15% (16)
    2:0 Эшторил
    4.7% (5)
    0:1 Насьонал Мадейра
    3.7% (4)
    1:2 Насьонал Мадейра
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
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