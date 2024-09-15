Тур: 5. Стадион: Кадир Хас.
0:1
Первый тайм: 35'
Ход матча
21'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
16
Озбек
Мехмет
88
Эркин
Джанер
77
Мераш
Умут
10
Сайс
Самуэль
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурак Йылмаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бруно ДжанниПолузащитник
-
71 Birkan Tetik
-
Главный тренер: Арда Туран
История личных встреч
Кайсериспор
Эюпспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардозу Мигел
|1
|0.33
|Бурабия Мехди
|0
|0
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|2
|0.4
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.2
|Бруно Джанни
|1
|0.2
|Акбунар Халиль
|1
|0.2
|Тиам Маме
|1
|0.2
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардозу Мигел
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Melih Kabasakal
|3
|0
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эюпспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эюпспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эюпспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1
Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0
Эюпспор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1
Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0 Эюпспор - Тузласпор 4:0 Коджаелиспор - Эюпспор 2:1
Результаты матчей
Кайсериспор
Эюпспор
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Эюпспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|10.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|3.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Коньяспор
|Педринью Роша
|3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Эюпспор
|Melih Kabasakal
|3
|Гёзтепе
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1