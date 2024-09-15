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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Кайсериспор
0:1
Первый тайм: 35'
Эюпспор
0'
9' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон
0:1
21' Гол
Тиам Маме

Ход матча

9'
Боа Морте Аилтон
 
21'
0:1
Тиам Маме

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Эюпспор
6.20
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4.10
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3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
17
Жанвье
Жульян
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
16
Озбек
Мехмет
8
Йылмаз
Картал
28
Дживелек
Рамазан
7
Кардозу
Мигел
10
Бурабия
Мехди
70
Боа
Морте
Аилтон
1
Озер
Берке
57
Melih
Kabasakal
4
Luccas
Claro
88
Эркин
Джанер
77
Мераш
Умут
6
Ялчин
Робин
18
Мидтше
Фредрик
10
Сайс
Самуэль
8
Акбаба
Эмре
9
Тиам
Маме
23
Кутуджу
Ахмед
Кайсериспор
4-2-3-1
Эюпспор
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Эюпспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:2
К
3:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 1 0.33
Бурабия Мехди 0 0
Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 2 0.4
Кутуджу Ахмед 1 0.2
Бруно Джанни 1 0.2
Акбунар Халиль 1 0.2
Тиам Маме 1 0.2
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозу Мигел 2 0
Боа Морте Аилтон 1 0
Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Melih Kabasakal 3 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Ялчин Робин 1 0
Озер Берке 1 0
Сешлар Свит 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эюпспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эюпспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эюпспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1
Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0
Эюпспор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1
Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0 Эюпспор - Тузласпор 4:0 Коджаелиспор - Эюпспор 2:1

Результаты матчей

Кайсериспор
Эюпспор

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Эюпспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Эюпспор
 1:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
5.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Касымпаша
 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
15.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Кайсериспор
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Фенербахче
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Эюпспор
 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Касымпаша
 0:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Эюпспор
 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Касымпаша
 0:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кайсериспор
 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Коньяспор Педринью Роша 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Эюпспор
6.20
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4.10
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