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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Кайсериспор
2:2
Конец матча
Эюпспор
0'
9' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон
0:1
21' Гол
Тиам Маме
0:2
36' Гол
Сайс Самуэль
39' Желтая карточка
Жанвье Жульян
57' Желтая карточка
Эркин Джанер
1:2
64' Гол
Кочаман Ариф
2:2
69' Гол
Назон Даккенс
72' Желтая карточка
Калдырым Хасан Али
81' Желтая карточка
Саздаджи Гекхан
90' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
90'+5

Ход матча

9'
Боа Морте Аилтон
 
21'
0:1
Тиам Маме
(Мидтше Фредрик)
36'
0:2
Сайс Самуэль
(Кутуджу Ахмед)
39'
Жанвье Жульян
 
41'
Калдырым Хасан Али
Дживелек Рамазан
 
41'
Карими Али
Бурабия Мехди
 
41'
Назон Даккенс
Боа Морте Аилтон
 
57'
 
Эркин Джанер
60'
 
Акбунар Халиль
Акбаба Эмре
60'
 
Дюбуа Лео
Эркин Джанер
64'
Сариарслан Тальха
Озбек Мехмет
 
64'
Кочаман Ариф
(Сариарслан Тальха)
1:2
69'
Назон Даккенс
(Калдырым Хасан Али)
2:2
72'
Калдырым Хасан Али
 
73'
 
Шелви Джонджо
Кутуджу Ахмед
73'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Сайс Самуэль
81'
Саздаджи Гекхан
 
88'
 
Бруно Джанни
Тиам Маме
90'
Аттама Джозеф
Кочаман Ариф
 
90'
 
Мидтше Фредрик

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
17
Жанвье
Жульян
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
16
Озбек
Мехмет
8
Йылмаз
Картал
28
Дживелек
Рамазан
7
Кардозу
Мигел
10
Бурабия
Мехди
70
Боа
Морте
Аилтон
1
Озер
Берке
57
Melih
Kabasakal
4
Luccas
Claro
88
Эркин
Джанер
77
Мераш
Умут
6
Ялчин
Робин
18
Мидтше
Фредрик
10
Сайс
Самуэль
8
Акбаба
Эмре
9
Тиам
Маме
23
Кутуджу
Ахмед
Кайсериспор
4-2-3-1
Эюпспор
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Эюпспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:2
К
3:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 1 0.33
Назон Даккенс 1 0.33
Кочаман Ариф 1 0.33
Бурабия Мехди 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 3 0.6
Тиам Маме 2 0.4
Кутуджу Ахмед 1 0.2
Бруно Джанни 1 0.2
Акбунар Халиль 1 0.2
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозу Мигел 2 0
Калдырым Хасан Али 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Саздаджи Гекхан 1 0
Боа Морте Аилтон 1 0
Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Melih Kabasakal 3 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Эркин Джанер 1 0
Ялчин Робин 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Озер Берке 1 0
Сешлар Свит 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эюпспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эюпспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эюпспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1
Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0
Эюпспор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1
Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0 Эюпспор - Тузласпор 4:0 Коджаелиспор - Эюпспор 2:1

Результаты матчей

Кайсериспор
Эюпспор

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Эюпспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
16.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Хатайспор
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хатайспор
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бешикташ
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кайсериспор 2:2 Эюпспор онлайн

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