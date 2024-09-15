Тур: 5. Стадион: GAIN Park Stadyumu.
0:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
20'
28'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
29
Балковец
Юре
42
Макута
Гайус
88
Оздемир
Юсуф
16
Уи-Чжо
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Bera Ceken
-
-
23 Mert Bayram
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Аланьяспор
Хатайспор
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
1
Голов в среднем за матч
3.4
0.2
Среднее время на гол
26
450
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
24
3
Голов в среднем за матч
2.4
0.3
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
37
300
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|2
|0.4
|Оздемир Юсуф
|1
|0.2
|Балковец Юре
|1 (1)
|0.2
|Аугусто Лойде
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.4
|Страндберг Карлос
|2 (1)
|0.4
|Педру Руй III
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балковец Юре
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Йылмаз Реджеп
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Пармак Абдулкадир
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Аланьяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
1
Аланьяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хатайспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1
Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1
Хатайспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1
Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1
Результаты матчей
Аланьяспор
Хатайспор
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|4.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|12.
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Фенербахче
|Тадич Душан
|3 (2)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|3
|Эюпспор
|Melih Kabasakal
|3