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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Аланьяспор
0:0
Первый тайм: 37'
Хатайспор
0'
20' Желтая карточка
Балковец Юре
28' Желтая карточка
Макута Гайус

Ход матча

20'
Балковец Юре
 
28'
Макута Гайус
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Хатайспор
1.81
4.80
5.60
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Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
42
Макута
Гайус
27
Аугусто
Лойде
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
16
Уи-Чжо
Хван
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
88
Сертель
Джемали
8
Массанга
Шандрель
99
Ривас
Ригоберто
17
Дьяк
Ламин
5
Саглам
Геркем
77
Фернандеш
Желсон
II
10
Страндберг
Карлос
Аланьяспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Аланьяспор
Хатайспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
6:0
С
5:0
ТМК
2:2
С
0:0
С
6:0
Л
0:0

Голы

Всего голов

17
1

Голов в среднем за матч

3.4
0.2

Среднее время на гол

26
450

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Среднее время на гол

64
225

Всего голов

24
3

Голов в среднем за матч

2.4
0.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

37
300

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 2 0.4
Оздемир Юсуф 1 0.2
Балковец Юре 1 (1) 0.2
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.4
Страндберг Карлос 2 (1) 0.4
Педру Руй III 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Макута Гайус 2 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Алити Фидан 1 0
Лима Нуно 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Йылмаз Реджеп 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Бамгбойе Фуншо 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Аланьяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
1
Аланьяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хатайспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1
Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1
Хатайспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1
Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1

Результаты матчей

Аланьяспор
Хатайспор

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
16.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Хатайспор
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хатайспор
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бешикташ
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Макута Гайус получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Балковец Юре получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Хатайспор
1.81
4.80
5.60
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Где смотреть матч Аланьяспор 0:0 Хатайспор онлайн

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