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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Аланьяспор
0:0
Конец матча
Хатайспор
0'
20' Желтая карточка
Балковец Юре
28' Желтая карточка
Макута Гайус
38' Желтая карточка
Лима Нуно
75' Желтая карточка
Массанга Шандрель
90'+5

Ход матча

20'
Балковец Юре
 
28'
Макута Гайус
 
38'
Лима Нуно
 
59'
 
Абубакар Венсан
Страндберг Карлос
61'
Дурсун Сердар
Караджа Эфеджан
 
61'
Кордова Серхио
Уи-Чжо Хван
 
71'
Juan Christian
Аугусто Лойде
 
75'
 
Массанга Шандрель
77'
 
Бутубба Биляль
Фернандеш Желсон II
79'
Жанвье Николя
Макута Гайус
 
79'
Лопеш Рони
Оздемир Юсуф
 
87'
 
Бамгбойе Фуншо
Ривас Ригоберто
87'
 
Демир Дженгиз
Сертель Джемали

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
42
Макута
Гайус
27
Аугусто
Лойде
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
16
Уи-Чжо
Хван
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
88
Сертель
Джемали
8
Массанга
Шандрель
99
Ривас
Ригоберто
17
Дьяк
Ламин
5
Саглам
Геркем
77
Фернандеш
Желсон
II
10
Страндберг
Карлос
Аланьяспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Аланьяспор
Хатайспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
6:0
С
5:0
ТМК
2:2
С
0:0
С
6:0
Л
0:0

Голы

Всего голов

17
1

Голов в среднем за матч

3.4
0.2

Среднее время на гол

26
450

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Среднее время на гол

64
225

Всего голов

24
3

Голов в среднем за матч

2.4
0.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

37
300

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 2 0.4
Оздемир Юсуф 1 0.2
Балковец Юре 1 (1) 0.2
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.4
Страндберг Карлос 2 (1) 0.4
Педру Руй III 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Макута Гайус 2 0
Лима Нуно 2 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Алити Фидан 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Йылмаз Реджеп 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Бамгбойе Фуншо 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Аланьяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
1
Аланьяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хатайспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1
Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1
Хатайспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1
Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1

Результаты матчей

Аланьяспор
Хатайспор

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Касымпаша
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
16.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Касымпаша
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Касымпаша Винк Клаудио 3
Бешикташ Али Мохамед Альмоатасембеллах 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Лима Нуно получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Макута Гайус получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Балковец Юре получил желтую карточку от судьи
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