Аль-Хайбари после неудачного стыка с Абдулхамидом потребовалась помощь медиков.

Майкл не понял партнёра и не сделал рывок справа в штрафную площадь под передачу Милинкович-Савича.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! РОНАЛДУ!!! Гариб слева прорвался к воротам и в борьбе с соперниками протолкнул мяч к центру на Роналду. Португалец с линии вратарской площади направил сферу в правый угол ворот.

Талиска слишком сильно исполнил заброс налево вперёд на ход Роналду.

Теллес от углового флага навесил в центр штрафной площади, где соперники мяч выбили.

Отавио в центре поля сбил Абдулхамида и получил жёлтую карточку.

Митрович из офсайда головой пробил в правую штангу.

Талиска по центру сделал заброс к воротам на Роналду, но Лоди в акробатическом прыжке су3мел прервать опасную передачу.

Майкл справа в штрафной площади сыграл на подборе, но сам не стал бить по воротам, а его навес в центр перехватил Лапорт.

Невеш от углового флага навесил к ближней штанге, где соперники не позволили Митровичу добраться до мяча головой.

Прострел Майкла справа к воротам прервал Лапорт, а на подборе у штрафной площади сыграл Гариб. "Аль-Хилялю" никак не удаётся довести свою атаку до удара по воротам.

33' Невеш заброс налево на Малкома исполнил высоко. Бразилец в прыжке не смог дотянуться до мяча.

32' Теллес на фланге отмахнулся от Майкла, угодив тому рукой в лицо. Арбитр этот эпизод пропустил.

31' Малком на чужой половине поля грубо сыграл против Талиски и получил жёлтую карточку.

30' Подачу Аль-Давсари слева к воротам заблокировал Аль-Ганам.

28' У Роналду слева не прошёл заброс к линии штрафной площади на Талиску. лоди сыграл на перехвате и отправил мяч вперёд.

27' Замена в составе "Аль-Насра": вместо Аймана Яхья на поле вышел Абдуррахман Гариб.

26' Ладжами получил удар по голове. Снова медики вышли на поле.

25' Аль-Давсари слева совершил рывок вперёд, но увлёкся обводкой соперников и с мячом убежал за пределы поля.

24' Теллес по левому флангу заброс на ход Мане исполнил слишком сильно. Садио мяч догнать не смог.