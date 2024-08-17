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  4. Суперкубок 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Soares Dias A.
Аль-Наср Эр-Рияд
1:0
Перерыв
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Ход матча

12'
 
Аль-Тамбакти Хассан
26'
Гариб Абдуррахман
Яхья Айман
 
28'
 
Малком Филипе
34'
Отавио Эдмилсон
 
44'
Роналду Криштиану
(Гариб Абдуррахман)
1:0
Прогнозы 122
Аль-Наср Эр-Рияд 57.4% (70)
X 20.5% (25)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 22.1% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Бенто
78
Ладжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
13
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
2
Аль-Ганам
Султан
17
Аль-Хайбари
Абдулла
23
Яхья
Айман
10
Мане
Садио
94
Талиска
Андерсон
7
Роналду
Криштиану
21
Аль-Бухари
Амин
36
Алаа
Наджар
Рахид
16
Маран
Мохаммад
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
12
Бушаль
Наваф
14
Аль-Наджи
Сами
8
Аль-Сулейхим
Абдулмаджид
30
Аль-Немер
Мешари
29
Гариб
Абдуррахман
37
Боно
87
Аль-Тамбакти
Хассан
3
Кулибали
Калиду
6
Лоди
Ренан
29
Аль-Давсари
Халифа
66
Абдулхамид
Сауд
22
Милинкович-Савич
Сергей
8
Невеш
Рубен
77
Малком
Филипе
96
Майкл
9
Митрович
Александар
21
Аль-Овайс
Мохаммед
12
Аль-Шахрани
Яссер
88
Аль-Ями
Хамад
16
Аль-Давсари
Нассер
99
Аль-Хамдан
Абдулла
18
Аль-Джувайр
Мусаб
Фахад
15
Аль-Кахтани
Мохаммед
28
Канно
Мохамед
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

24 матча

25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

КК
2:1
ПЛ
1:1
С
2:1
ТМК
2:0
ПЛ
3:0
ККАЧ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ЛЧА
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 1
Яхья Айман 1 0.5
Аль-Ганам Султан 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 1 0.5
Аль-Давсари Халифа 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 0 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Ладжами Али 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малком Филипе 1 0
Аль-Тамбакти Хассан 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Араби 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Винер Нойштадт 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
5 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2 Аль-Ахли Джидда
0 Аль-Таавун Бурайда
2 Аль-Наср Эр-Рияд
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 2 (1)
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 1
Аль-Наср Эр-Рияд Яхья Айман 1
Аль-Ахли Джидда Марез Рияд 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 1
Аль-Наср Эр-Рияд Отавио Эдмилсон 1
Аль-Таавун Бурайда Педро Жоао 1
Аль-Ахли Джидда Кесси Франк 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Аль-Наср" - "Аль-Хиляль" - 1:0.
  • 45'
    Талиска слишком сильно исполнил заброс налево вперёд на ход Роналду.
  • 45'
    Прострел Майкла справа к воротам заблокировал Отавио.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Соареш Диаш в первом тайме.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    РОНАЛДУ!!! Гариб слева прорвался к воротам и в борьбе с соперниками протолкнул мяч к центру на Роналду. Португалец с линии вратарской площади  направил сферу в правый угол ворот.
  • 44'
    Майкл не понял партнёра и не сделал рывок справа в штрафную площадь под передачу Милинкович-Савича.
  • Травма, повреждение
    43'
    Аль-Хайбари после неудачного стыка с Абдулхамидом потребовалась помощь медиков.
  • 41'
    Прострел Майкла справа к воротам прервал Лапорт, а на подборе у штрафной площади сыграл Гариб. "Аль-Хилялю" никак не удаётся довести свою атаку до удара по воротам.
  • Угловой
    40'
    Невеш от углового флага навесил к ближней штанге, где соперники не позволили Митровичу добраться до мяча головой.
  • 39'
    Майкл справа в штрафной площади сыграл на подборе, но сам не стал бить по воротам, а его навес в центр перехватил Лапорт.
  • 38'
    Талиска по центру сделал заброс к воротам на Роналду, но Лоди в акробатическом прыжке су3мел прервать опасную передачу.
  • Офсайд
    37'
    Митрович из офсайда головой пробил в правую штангу.
  • Желтая карточка
    36'
    Отавио в центре поля сбил Абдулхамида и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    35'
    Теллес от углового флага навесил в центр штрафной площади, где соперники мяч выбили.
  • 34'
    Подачу Гариба слева к воротам заблокировал Аль-Тамбакти.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Невеш заброс налево на Малкома исполнил высоко. Бразилец в прыжке не смог дотянуться до мяча.
    • Судья
      32'
      Теллес на фланге отмахнулся от Майкла, угодив тому рукой в лицо. Арбитр этот эпизод пропустил.
    • Желтая карточка
      31'
      Малком на чужой половине поля грубо сыграл против Талиски и получил жёлтую карточку.
    • 30'
      Подачу Аль-Давсари слева к воротам заблокировал Аль-Ганам.
    • 28'
      У Роналду слева не прошёл заброс к линии штрафной площади на Талиску. лоди сыграл на перехвате и отправил мяч вперёд.
    • Замена
      27'
      Замена в составе "Аль-Насра": вместо Аймана Яхья на поле вышел Абдуррахман Гариб.
    • Травма, повреждение
      26'
      Ладжами получил удар по голове. Снова медики вышли на поле.
    • 25'
      Аль-Давсари слева совершил рывок вперёд, но увлёкся обводкой соперников и с мячом убежал за пределы поля.
    • 24'
      Теллес по левому флангу заброс на ход Мане исполнил слишком сильно. Садио мяч догнать не смог.
    • Травма, повреждение
      22'
      Яхья присел на газон. Проблемы с левым бедром у игрока "Аль-Насра". Медики вышли на поле.
    • 21'
      Лапорт в центральном круге сыграл на перехвате и сразу п о центру сделал пас вперёд на Талиску, который не ожидал такой прыти от партнёра.
    • Офсайд
      20'
      Роналду оказался в офсайде.
    • Угловой
      19'
      Теллес от углового флага навесил к ближней штанге, где Роналду не смог выиграть борьбу вверху у соперников.
    • 18'
      Талиска по центру подошёл к штрафной площади, где его удар с двадцати пяти метров заблокировал Кулибали.
    • Фол, нарушение
      17'
      Аль-Давсари перед чужой штрафной площадью ударил по ногам Ладжами.
    • Желтая карточка
      16'
      Аль-Тамбакти получил жёлтую карточку.
    • 15'
      В эпизоде со скидкой Яхья Роналду оказался на газоне и долго просил назначения пенальти жестами. Арбитр выдержал паузу, но коллеги из комнаты ВАР также не нашли фола в штрафной площади.
    • 14'
      Отавио справа навесил на Яхья, который сделал скидку к дальней штанге. Боно сыграл на перехвате и с мячом дошёл почти до центрального круга.
    • 12'
      Первые минуты матча команды проводят осторожно, не позволяя соперникам приближаться к воротам. Борьба проходит в центре поля, где есть серия мелких фолов.
    • Фол, нарушение
      11'
      Лоди у центрального круга толкнул в спину Яхья.
    • 10'
      Мане попытался слева вывести к воротам Теллеса, но пас сделал немного сильно. Мяч укатился за пределы поля.
    • Травма, повреждение
      9'
      Талиске медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      8'
      Кулибали у центрального круга ударил по ноге Талиску.
    • Угловой
      7'
      Невеш от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Лапорт выбил мяч на противоположный фланг.
    • Фол, нарушение
      6'
      Мане на фланге заблокировал проход Абдулхамида вперёд с нарушением правил.
    • Угловой
      5'
      Бенто забрал мяч в руки после подачи Майкла от углового флага.
    • 4'
      Майкл справа прострелил вдоль ворот. У дальней штанги Ладжами выбил мяч за пределы поля. Будет угловой удар.
    • 3'
      Роналду откликнулся на заброс Отавио вперёд, но выиграть забег у Аль-Тамбакти не с умел.
    • 2'
      "Аль-Наср" играет в синей форме, "Аль-Хиляль" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе имени Принца Султана бин Абдул Азиза!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию финального матча суперкубка Саудовской Аравии, в котором сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.5% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Аль-Наср Эр-Рияд 57.4% (70)
    X 20.5% (25)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 22.1% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    57.4% (70)
    Ничья
    20.5% (25)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    22.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.97% (66)
    Меньше
    29.03% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    90.32% (84)
    Нет
    9.68% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    29.5% (36)
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    15.6% (19)
    1:1 Ничья
    14.8% (18)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.3% (4)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.3% (4)
    2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    2.5% (3)
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