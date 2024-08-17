Стадион: Стадион принца Султана бен Абдель Азиза. Главный судья: Soares Dias A.
1:0
Перерыв
Ход матча
28'
34'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Бенто
78
Ладжами
Али
13
Теллес
Алекс
23
Яхья
Айман
10
Мане
Садио
12
Бушаль
Наваф
37
Боно
96
Майкл
- Основной состав
-
24 БентоВратарь
-
78 Ладжами АлиЗащитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бушаль НавафЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каштру Луиш
- Основной состав
-
37 БоноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
24 матча
25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.86
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|1
|Яхья Айман
|1
|0.5
|Аль-Ганам Султан
|0
|0
|Гариб Абдуррахман
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|1
|0.5
|Аль-Давсари Халифа
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|0
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Ладжами Али
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малком Филипе
|1
|0
|Аль-Тамбакти Хассан
|1
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Араби 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Винер Нойштадт 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|2 (1)
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Яхья Айман
|1
|Аль-Ахли Джидда
|Марез Рияд
|0 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Отавио Эдмилсон
|1
|Аль-Таавун Бурайда
|Педро Жоао
|1
|Аль-Ахли Джидда
|Кесси Франк
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
57.4% (70)
Ничья
20.5% (25)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
22.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
70.97% (66)
Меньше
29.03% (27)
Обе команды забьют
Да
90.32% (84)
Нет
9.68% (9)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
29.5% (36)
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
15.6% (19)
1:1 Ничья
14.8% (18)
2:2 Ничья
4.1% (5)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
3.3% (4)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
3.3% (4)
2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.5% (3)
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