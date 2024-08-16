История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
24 матча
25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.86
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|1
|1
|Яхья Айман
|1
|1
|Аль-Ганам Султан
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|1
|1
|Аль-Давсари Халифа
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|0
|1
|Ладжами Али
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Араби 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Винер Нойштадт 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|1 (1)
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Яхья Айман
|1
|Аль-Ахли Джидда
|Марез Рияд
|0 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|1
|Аль-Таавун Бурайда
|Педро Жоао
|1
|Аль-Ахли Джидда
|Кесси Франк
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Ладжами Али
|1
|Аль-Таавун Бурайда
|Бин Джумайя Фахад
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!