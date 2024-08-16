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Аль-Наср Эр-Рияд
 
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Аль-Хиляль Эр-Рияд
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.33
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3.90
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2.75
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История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

24 матча

25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

КК
2:1
ПЛ
1:1
С
2:1
ТМК
2:0
ПЛ
3:0
ККАЧ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ЛЧА
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 1 1
Яхья Айман 1 1
Аль-Ганам Султан 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 1 1
Аль-Давсари Халифа 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 0 1
Ладжами Али 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хамдан Абдулла 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Араби 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Винер Нойштадт 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
5 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2 Аль-Ахли Джидда
0 Аль-Таавун Бурайда
2 Аль-Наср Эр-Рияд
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 1 (1)
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 1
Аль-Наср Эр-Рияд Яхья Айман 1
Аль-Ахли Джидда Марез Рияд 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 1
Аль-Таавун Бурайда Педро Жоао 1
Аль-Ахли Джидда Кесси Франк 1
Аль-Наср Эр-Рияд Ладжами Али 1
Аль-Таавун Бурайда Бин Джумайя Фахад 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2024, осталось 1 день 2 часа 41 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    2.33
    Реклама, betcity.ru
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    2.75
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