Тур: 2. Стадион: Оуквелл.
0:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
32
Эрл
Джош
48
Коннелл
Лука
19
Aiden
Marsh
36
Уоттерс
Макс
17
Дэвис
Адам
45
Сачдев
Сай
42
Пек
Сиди
44
Хэмпсон
Оуэн
34
Марш
Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрл ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Коннелл ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Aiden MarshНападающий
-
36 Уоттерс МаксНападающий
- Запасные игроки
-
23 Киллип БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенсон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Georgie Gent
-
Главный тренер: Кларк Даррелл
- Основной состав
-
17 Дэвис АдамВратарь
-
45 Сачдев СайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Пек СидиПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Хэмпсон ОуэнПолузащитник
-
34 Марш ЛуиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
39 Оне РайанПолузащитник
- Нападающий
-
31 Luke Faxon
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
История личных встреч
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.3
0.5
Среднее время на гол
69
180
Всего голов
8
18
Голов в среднем за матч
1
1.8
Среднее время на гол
90
50
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.17
1.22
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
77
73
Бомбардиры внутри турнира
Барнсли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинс Донован
|1
|0.5
|Georgie Gent
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трасти Остон
|1
|0.5
|Слимане Анис
|1
|0.5
|Марш Луи
|1
|0.5
|Пек Сиди
|0
|0
Карточки
Барнсли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коттер Барри
|1
|0
|Vimal Yoganathan
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пек Сиди
|1
|0
Результаты матчей
Барнсли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Барнсли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Барнсли
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Барнсли - Нортгемптон 2:2 Барнсли - Манчестер Юнайтед Академия 2:3 Линкольн Сити - Барнсли 1:2 Уиган - Барнсли 1:1
Барнсли - Мансфилд Таун 1:2 Барнсли - Рома 0:4 Барнсли - Дерби 4:3 Барнсли - Мальорка 0:1 Аккрингтон - Барнсли 0:3 Альфретон - Барнсли 1:3 Болтон - Барнсли 2:3 Барнсли - Болтон 1:3 Барнсли - Нортгемптон 1:1 Блэкпул - Барнсли 3:2 Портсмут - Барнсли 3:2 Барнсли - Рединг 2:2 Стивенэйдж - Барнсли 2:1 Чарльтон - Барнсли 2:1 Бёртон - Барнсли 1:3 Барнсли - Кембридж Юнайтед 0:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Норвич - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - КПР 2:2 Шеффилд Юнайтед - Рексхэм 4:2 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2 Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:3 Йорк Сити - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1