  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Барнсли
0:0
Первый тайм: 36'
Шеффилд Юнайтед
0'
27' Желтая карточка
Де Жевинье Маэль Дюран

Ход матча

27'
Де Жевинье Маэль Дюран
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Барнсли
Ничья
Шеффилд Юнайтед
3.90
3.90
Реклама, ligastavok.ru
3.75
Все Коэффициенты
24
Слонина
Гэбриел
6
Де
Жевинье
Маэль
Дюран
5
Пинс
Донован
4
Робертс
Марк
32
Эрл
Джош
2
Коттер
Барри
8
Филлипс
Адам
48
Коннелл
Лука
45
Vimal
Yoganathan
19
Aiden
Marsh
36
Уоттерс
Макс
17
Дэвис
Адам
45
Сачдев
Сай
15
Ахмедходжич
Анел
33
Норрингтон-Дэвис
Рис
3
Маккаллум
Сэм
11
Рак-Сакьи
Джесуран
42
Пек
Сиди
29
Исмаила
Кулибали
44
Хэмпсон
Оуэн
34
Марш
Луи
7
Брюстер
Риан
Барнсли
4-4-2
Шеффилд Юнайтед
4-4-1-1

История личных встреч

Барнсли
Шеффилд Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
2:1
Ч
2:0
Ч
2:3
ТМК
1:4
Ч
3:2
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
Ч
2:2
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
1:0

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.3
0.5

Среднее время на гол

69
180

Всего голов

8
18

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.17
1.22

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

77
73

Бомбардиры внутри турнира

Барнсли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинс Донован 1 0.5
Georgie Gent 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трасти Остон 1 0.5
Слимане Анис 1 0.5
Марш Луи 1 0.5
Пек Сиди 0 0

Карточки

Барнсли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коттер Барри 1 0
Vimal Yoganathan 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пек Сиди 1 0

Результаты матчей

Барнсли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Барнсли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Барнсли
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Барнсли - Нортгемптон 2:2 Барнсли - Манчестер Юнайтед Академия 2:3 Линкольн Сити - Барнсли 1:2 Уиган - Барнсли 1:1
Барнсли - Мансфилд Таун 1:2 Барнсли - Рома 0:4 Барнсли - Дерби 4:3 Барнсли - Мальорка 0:1 Аккрингтон - Барнсли 0:3 Альфретон - Барнсли 1:3 Болтон - Барнсли 2:3 Барнсли - Болтон 1:3 Барнсли - Нортгемптон 1:1 Блэкпул - Барнсли 3:2 Портсмут - Барнсли 3:2 Барнсли - Рединг 2:2 Стивенэйдж - Барнсли 2:1 Чарльтон - Барнсли 2:1 Бёртон - Барнсли 1:3 Барнсли - Кембридж Юнайтед 0:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Норвич - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - КПР 2:2 Шеффилд Юнайтед - Рексхэм 4:2 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2 Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:3 Йорк Сити - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Барнсли
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Барнсли
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oakwell Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Барнсли
Ничья
Шеффилд Юнайтед
3.90
3.90
Реклама, ligastavok.ru
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Барнсли 0:0 Шеффилд Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный