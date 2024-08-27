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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 10739
Барнсли
1:0
Конец матча
Шеффилд Юнайтед
0'
27' Желтая карточка
Де Жевинье Маэль Дюран
39' Желтая карточка
Марш Луи
1:0
52' Гол
Уоттерс Макс
90'+10

Ход матча

27'
Де Жевинье Маэль Дюран
 
39'
 
Марш Луи
52'
Уоттерс Макс
(Филлипс Адам)
1:0
62'
 
Трасти Остон
Норрингтон-Дэвис Рис
62'
 
Кэмпбелл Тайрес
Рак-Сакьи Джесуран
62'
 
Брукс Эндри
Хэмпсон Оуэн
71'
О'Киффи Кори
Коттер Барри
 
73'
Расселл Джонатан
Vimal Yoganathan
 
73'
 
Хамер Густаво
Брюстер Риан
73'
 
Берроуз Харрисон
Маккаллум Сэм
79'
Лофтхаус Киран
Aiden Marsh
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
24
Слонина
Гэбриел
6
Де
Жевинье
Маэль
Дюран
5
Пинс
Донован
4
Робертс
Марк
32
Эрл
Джош
2
Коттер
Барри
8
Филлипс
Адам
48
Коннелл
Лука
45
Vimal
Yoganathan
19
Aiden
Marsh
36
Уоттерс
Макс
17
Дэвис
Адам
45
Сачдев
Сай
15
Ахмедходжич
Анел
33
Норрингтон-Дэвис
Рис
3
Маккаллум
Сэм
11
Рак-Сакьи
Джесуран
42
Пек
Сиди
29
Исмаила
Кулибали
44
Хэмпсон
Оуэн
34
Марш
Луи
7
Брюстер
Риан
Барнсли
4-4-2
Шеффилд Юнайтед
4-4-1-1

История личных встреч

Барнсли
Шеффилд Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
2:1
Ч
2:0
Ч
2:3
ТМК
1:4
Ч
3:2
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
Ч
2:2
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
1:0

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.3
0.5

Среднее время на гол

69
180

Всего голов

8
18

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.17
1.22

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

77
73

Бомбардиры внутри турнира

Барнсли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинс Донован 1 0.5
Уоттерс Макс 1 0.5
Филлипс Адам 0 0
Georgie Gent 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трасти Остон 1 0.5
Слимане Анис 1 0.5
Марш Луи 1 0.5
Пек Сиди 0 0

Карточки

Барнсли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коттер Барри 1 0
Де Жевинье Маэль Дюран 1 0
Vimal Yoganathan 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пек Сиди 1 0
Марш Луи 1 0

Результаты матчей

Барнсли
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Барнсли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Барнсли
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Барнсли
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Барнсли - Нортгемптон 2:2 Барнсли - Манчестер Юнайтед Академия 2:3 Линкольн Сити - Барнсли 1:2 Уиган - Барнсли 1:1
Барнсли - Мансфилд Таун 1:2 Барнсли - Рома 0:4 Барнсли - Дерби 4:3 Барнсли - Мальорка 0:1 Аккрингтон - Барнсли 0:3 Альфретон - Барнсли 1:3 Болтон - Барнсли 2:3 Барнсли - Болтон 1:3 Барнсли - Нортгемптон 1:1 Блэкпул - Барнсли 3:2 Портсмут - Барнсли 3:2 Барнсли - Рединг 2:2 Стивенэйдж - Барнсли 2:1 Чарльтон - Барнсли 2:1 Бёртон - Барнсли 1:3 Барнсли - Кембридж Юнайтед 0:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Норвич - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - КПР 2:2 Шеффилд Юнайтед - Рексхэм 4:2 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2 Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:3 Йорк Сити - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Барнсли
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Барнсли
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Марш Луи получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Де Жевинье Маэль Дюран получил желтую карточку от судьи
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