Тур: 2. Стадион: Селхерст Парк.
1:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
34
Риад
Чади
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
18
Камада
Даити
10
Эзе
Эберечи
12
Лонг
Джордж
35
Фишер
Келлен
33
Кордоба
Хосе
17
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
18 Камада ДаитиПолузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Джонстон СэмВратарь
-
26 Ричардс КрисЗащитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Основной состав
-
12 Лонг ДжорджВратарь
-
35 Фишер КелленЗащитник
- Защитник
-
33 Кордоба ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
37 Майр АрчиВратарь
-
40 Хиллс БрэдЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
История личных встреч
Кристал Пэлас
Норвич
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.44
Среднее время на гол
90
202
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.2
0.87
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
75
103
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|1
|1
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Онел
|2
|1
|Камара Абу
|1
|0.5
|Сайнс Борха
|1
|0.5
|Стэйси Джек
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Джордж
|1
|0
|Gabriel Forsyth
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Кристал Пэлас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1
Норвич
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Норвич - Шеффилд Юнайтед 1:1 Норвич - Блэкберн 2:2 Норвич - Стивенэйдж 4:3 Оксфорд Юнайтед - Норвич 2:0
Норвич - Санкт-Паули 1:3 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Норвич - Магдебург 0:1 Стандард - Норвич 1:1 Брюгге - Норвич 3:0 Нортгемптон - Норвич 0:3 Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Бирмингем - Норвич 1:0 Норвич - Суонси 2:2 Норвич - Бристоль Сити 1:1 Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 Норвич - Ипсвич 1:0 Лестер - Норвич 3:1 Норвич - Плимут 2:1
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Норвич
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Норвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1