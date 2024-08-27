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Тур: 2. Стадион: .
Кристал Пэлас
1:0
Первый тайм: 21'
Норвич
0'
1:0
2' Гол
Камада Даити

Ход матча

2'
Камада Даити
(Матета Жан-Филипп)
1:0
10'
Ричардс Крис
Риад Чади
 
13'
 
Маклин Кенни
Форсон Аманква

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Норвич
1.44
7.90
7.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
3
Митчелл
Тайрик
6
Гехи
Марк
34
Риад
Чади
12
Муньос
Даниэль
17
Клайн
Натаниэль
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
18
Камада
Даити
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
12
Лонг
Джордж
35
Фишер
Келлен
5
Хэнли
Грант
33
Кордоба
Хосе
14
Кризен
Бенджамин
26
Нуньес
Марселино
8
Гиббс
Лиам
41
Gabriel
Forsyth
18
Форсон
Аманква
25
Эрнандес
Онел
17
Црнац
Анте
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Норвич
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Норвич

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМС
1:0
Ч
0:0
Ч
1:2
ТМС
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.44

Среднее время на гол

90
202

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.2
0.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

75
103

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 1 1
Матета Жан-Филипп 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Онел 2 1
Камара Абу 1 0.5
Сайнс Борха 1 0.5
Стэйси Джек 0 0
Форсон Аманква 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Джордж 1 0
Gabriel Forsyth 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Кристал Пэлас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1
Норвич
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Норвич - Шеффилд Юнайтед 1:1 Норвич - Блэкберн 2:2 Норвич - Стивенэйдж 4:3 Оксфорд Юнайтед - Норвич 2:0
Норвич - Санкт-Паули 1:3 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Норвич - Магдебург 0:1 Стандард - Норвич 1:1 Брюгге - Норвич 3:0 Нортгемптон - Норвич 0:3 Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Бирмингем - Норвич 1:0 Норвич - Суонси 2:2 Норвич - Бристоль Сити 1:1 Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 Норвич - Ипсвич 1:0 Лестер - Норвич 3:1 Норвич - Плимут 2:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Норвич

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Норвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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Кристал Пэлас
Ничья
Норвич
1.44
7.90
7.40
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Норвич
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