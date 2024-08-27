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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 12503
Кристал Пэлас
4:0
Конец матча
Норвич
0'
1:0
2' Гол
Камада Даити
2:0
57' Гол
Матета Жан-Филипп
3:0
68' Гол
Матета Жан-Филипп
76' Желтая карточка
Муньос Даниэль
4:0
84' Гол
Эзе Эберечи
88' Желтая карточка
Лерма Хефферсон
90'+4

Ход матча

2'
Камада Даити
(Матета Жан-Филипп)
1:0
10'
Ричардс Крис
Риад Чади
 
13'
 
Маклин Кенни
Форсон Аманква
57'
Матета Жан-Филипп
(Камада Даити)
2:0
58'
 
Дойл Каллум
Кризен Бенджамин
58'
 
Oscar Schwartau
Gabriel Forsyth
68'
Матета Жан-Филипп
(Эзе Эберечи)
3:0
70'
Уортон Адам
Хьюз Уилл
 
70'
Лерма Хефферсон
Дукуре Шейк
 
70'
Сарр Исмаила
Камада Даити
 
76'
Муньос Даниэль
 
79'
Уорд Джоэл
Муньос Даниэль
 
83'
 
Сайнс Борха
Црнац Анте
83'
 
Стэйси Джек
Нуньес Марселино
84'
Эзе Эберечи
(Уортон Адам)
4:0
88'
Лерма Хефферсон
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 6 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
3
Митчелл
Тайрик
6
Гехи
Марк
34
Риад
Чади
12
Муньос
Даниэль
17
Клайн
Натаниэль
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
18
Камада
Даити
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
12
Лонг
Джордж
35
Фишер
Келлен
5
Хэнли
Грант
33
Кордоба
Хосе
14
Кризен
Бенджамин
26
Нуньес
Марселино
8
Гиббс
Лиам
41
Gabriel
Forsyth
18
Форсон
Аманква
25
Эрнандес
Онел
17
Црнац
Анте
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Норвич
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Норвич

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМС
1:0
Ч
0:0
Ч
1:2
ТМС
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.44

Среднее время на гол

90
202

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.2
0.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

75
103

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 2 2
Камада Даити 1 1
Эзе Эберечи 1 1
Уортон Адам 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Онел 2 1
Камара Абу 1 0.5
Сайнс Борха 1 0.5
Стэйси Джек 0 0
Форсон Аманква 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерма Хефферсон 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Джордж 1 0
Gabriel Forsyth 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Норвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кристал Пэлас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Норвич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1
Норвич
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Норвич - Шеффилд Юнайтед 1:1 Норвич - Блэкберн 2:2 Норвич - Стивенэйдж 4:3 Оксфорд Юнайтед - Норвич 2:0
Норвич - Санкт-Паули 1:3 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Норвич - Магдебург 0:1 Стандард - Норвич 1:1 Брюгге - Норвич 3:0 Нортгемптон - Норвич 0:3 Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Бирмингем - Норвич 1:0 Норвич - Суонси 2:2 Норвич - Бристоль Сити 1:1 Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 Норвич - Ипсвич 1:0 Лестер - Норвич 3:1 Норвич - Плимут 2:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Норвич

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Норвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
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    • 57'
      Г О О О О Л - Матета Жан-Филипп бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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