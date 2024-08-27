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Тур: 2. Стадион: .
Блэкберн
1:0
Первый тайм: 36'
Блэкпул
0'
20' Желтая карточка
Кейси Оливер
1:0
20' Пенальти
Гейе Махтар

Ход матча

20'
 
Кейси Оливер
20'
Гейе Махтар
1:0
26'
 
Хасбенд Джеймс
Кейси Оливер
26'
 
Эванс Ли
Финниган Райан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Блэкберн
Ничья
Блэкпул
4.00
5.90
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4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Перс
Эйнсли
39
Leo
Duru
17
Картер
Хейден
15
Батт
Дэнни
3
Пикеринг
Харри
11
Ранкин-Костелло
Джо
21
Бакли
Джон
14
Вайманн
Андреас
29
Jack
Vale
7
Сигурдссон
Арнор
9
Гейе
Махтар
1
О'Доннелл
Ричард
4
Лоуренс-Гэбриэл
Джордан
5
Пеннингтон
Мэттью
20
Кейси
Оливер
25
Аптер
Роберт
28
Финниган
Райан
6
Норберн
Оливер
14
Эмблтон
Эллиот
26
Эшворт
Зак
18
Бисли
Джейк
9
Джозеф
Кайл
Блэкберн
4-2-3-1
Блэкпул
3-5-2

История личных встреч

Блэкберн
Блэкпул

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

18 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
2:1
ТМС
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
К
2:0
ТМК
1:1
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.8

Среднее время на гол

55
50

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.63

Среднее время на гол

75
144

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.39
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
70

Бомбардиры внутри турнира

Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмодикс Сэмми 2 1
Охаси Юки 1 0.5
Вайманн Андреас 1 0.5
Гейе Махтар 1 0.5
Jack Vale 1 0.5
Бакли Джон 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Пикеринг Харри 0 0
Блэкпул
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннингтон Мэттью 2 1
Эванс Ли II 1 0.5
Финниган Райан 1 0.5
Аптер Роберт 0 0
Эшворт Зак 0 0

Карточки

Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкпул
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Блэкберн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Блэкпул
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкпул
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
0
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкпул
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
3
75%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Блэкберн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Блэкберн - Оксфорд Юнайтед 2:1 Норвич - Блэкберн 2:2 Стокпорт - Блэкберн 1:6 Блэкберн - Дерби 4:2
Стокпорт - Блэкберн 0:1 Уиган - Блэкберн 1:1 Моркам - Блэкберн 1:1 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Блэкберн - Транмир 5:3 Аккрингтон - Блэкберн 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Лидс - Блэкберн 0:1 Бристоль Сити - Блэкберн 5:0 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Сандерленд - Блэкберн 1:5 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Мидлсбро - Блэкберн 0:0
Блэкпул
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кембридж Юнайтед - Блэкпул 4:4 Блэкпул - Стокпорт 0:3 Бёртон - Блэкпул 0:4 Кроули Таун - Блэкпул 2:1
Крю Александра - Блэкпул 0:2 Транмир - Блэкпул 3:1 Блэкпул - Аккрингтон 1:3 Блэкпул - Сандерленд 0:1 Вест Бромвич - Блэкпул 1:2 Кадис - Блэкпул 0:0 Филд - Блэкпул 3:1 АФК Блэкпул - Блэкпул 1:0 Рединг - Блэкпул 3:2 Блэкпул - Барнсли 3:2 Карлайл - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Флит Таун 1:0 Блэкпул - Кембридж Юнайтед 1:0 Блэкпул - Уиком 0:0 Дерби - Блэкпул 1:0 Уиган - Блэкпул 1:0

Результаты матчей

Блэкберн
Блэкпул

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:6
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Блэкберн
Блэкпул

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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Блэкберн
Ничья
Блэкпул
4.00
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