Тур: 2. Стадион: Ивуд Парк.
Ход матча
20'
20'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
39
Leo
Duru
15
Батт
Дэнни
21
Бакли
Джон
29
Jack
Vale
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Leo DuruЗащитник
- Защитник
-
15 Батт ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бакли ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Jack ValeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хилтон ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трэвис ЛьюисПолузащитник
-
19 Хеджс РайанПолузащитник
-
37 Блоксхэм ТомПолузащитник
-
10 Долан ТайрисПолузащитник
- Нападающий
-
23 Охаси ЮкиНападающий
-
Главный тренер: Юстес Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Кейси ОливерЗащитник
-
25 Аптер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эшворт ЗакПолузащитник
-
18 Бисли ДжейкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
7 Эванс ЛиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Флетчер ЭшлиНападающий
- Нападающий
-
-
34 Dan Sassi
-
Главный тренер: Ричард Киог
История личных встреч
Блэкберн
Блэкпул
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
18 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.8
Среднее время на гол
55
50
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.63
Среднее время на гол
75
144
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.39
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
70
Бомбардиры внутри турнира
Блэкберн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмодикс Сэмми
|2
|1
|Охаси Юки
|1
|0.5
|Вайманн Андреас
|1
|0.5
|Гейе Махтар
|1
|0.5
|Jack Vale
|1
|0.5
|Бакли Джон
|0
|0
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|Пикеринг Харри
|0
|0
Блэкпул
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннингтон Мэттью
|2
|1
|Эванс Ли II
|1
|0.5
|Финниган Райан
|1
|0.5
|Аптер Роберт
|0
|0
|Эшворт Зак
|0
|0
Карточки
Блэкберн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Блэкпул
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Блэкберн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Блэкпул
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкпул
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
0
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкпул
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
3
75%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Блэкберн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Блэкберн - Оксфорд Юнайтед 2:1 Норвич - Блэкберн 2:2 Стокпорт - Блэкберн 1:6 Блэкберн - Дерби 4:2
Стокпорт - Блэкберн 0:1 Уиган - Блэкберн 1:1 Моркам - Блэкберн 1:1 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Блэкберн - Транмир 5:3 Аккрингтон - Блэкберн 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Лидс - Блэкберн 0:1 Бристоль Сити - Блэкберн 5:0 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Сандерленд - Блэкберн 1:5 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Мидлсбро - Блэкберн 0:0
Блэкпул
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кембридж Юнайтед - Блэкпул 4:4 Блэкпул - Стокпорт 0:3 Бёртон - Блэкпул 0:4 Кроули Таун - Блэкпул 2:1
Крю Александра - Блэкпул 0:2 Транмир - Блэкпул 3:1 Блэкпул - Аккрингтон 1:3 Блэкпул - Сандерленд 0:1 Вест Бромвич - Блэкпул 1:2 Кадис - Блэкпул 0:0 Филд - Блэкпул 3:1 АФК Блэкпул - Блэкпул 1:0 Рединг - Блэкпул 3:2 Блэкпул - Барнсли 3:2 Карлайл - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Флит Таун 1:0 Блэкпул - Кембридж Юнайтед 1:0 Блэкпул - Уиком 0:0 Дерби - Блэкпул 1:0 Уиган - Блэкпул 1:0
Результаты матчей
Блэкберн
Блэкпул
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:6
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:6
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Блэкберн
Блэкпул
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1