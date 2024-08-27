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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 9418
Блэкберн
1:2
Конец матча
Блэкпул
0'
20' Желтая карточка
Кейси Оливер
1:0
21' Пенальти
Гейе Махтар
40' Желтая карточка
Jack Vale
1:1
72' Гол
Бисли Джейк
75' Желтая карточка
Аптер Роберт
1:2
77' Гол
Коулсон Хейден
90'+9

Ход матча

20'
 
Кейси Оливер
21'
Гейе Махтар
1:0
26'
 
Хасбенд Джеймс
Кейси Оливер
26'
 
Эванс Ли
Финниган Райан
40'
Jack Vale
 
65'
Охаси Юки
Гейе Махтар
 
65'
Долан Тайрис
Jack Vale
 
66'
Хайем Доминик
Батт Дэнни
 
66'
Макфадзин Кайл
Пикеринг Харри
 
66'
Хеджс Райан
Вайманн Андреас
 
68'
 
Флетчер Эшли
Джозеф Кайл
69'
 
Коулсон Хейден
Лоуренс-Гэбриэл Джордан
69'
 
Доминик Баллар
Норберн Оливер
72'
1:1
Бисли Джейк
(Аптер Роберт)
75'
 
Аптер Роберт
77'
1:2
Коулсон Хейден

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Перс
Эйнсли
39
Leo
Duru
17
Картер
Хейден
15
Батт
Дэнни
3
Пикеринг
Харри
11
Ранкин-Костелло
Джо
21
Бакли
Джон
14
Вайманн
Андреас
29
Jack
Vale
7
Сигурдссон
Арнор
9
Гейе
Махтар
1
О'Доннелл
Ричард
4
Лоуренс-Гэбриэл
Джордан
5
Пеннингтон
Мэттью
20
Кейси
Оливер
25
Аптер
Роберт
28
Финниган
Райан
6
Норберн
Оливер
14
Эмблтон
Эллиот
26
Эшворт
Зак
18
Бисли
Джейк
9
Джозеф
Кайл
Блэкберн
4-2-3-1
Блэкпул
3-5-2

История личных встреч

Блэкберн
Блэкпул

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

18 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
2:1
ТМС
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
К
2:0
ТМК
1:1
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.8

Среднее время на гол

55
50

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.63

Среднее время на гол

75
144

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.39
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
70

Бомбардиры внутри турнира

Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмодикс Сэмми 2 1
Гейе Махтар 2 (1) 1
Охаси Юки 1 0.5
Вайманн Андреас 1 0.5
Jack Vale 1 0.5
Бакли Джон 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Пикеринг Харри 0 0
Блэкпул
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннингтон Мэттью 2 1
Бисли Джейк 1 0.5
Эванс Ли II 1 0.5
Коулсон Хейден 1 0.5
Финниган Райан 1 0.5
Аптер Роберт 0 0
Эшворт Зак 0 0

Карточки

Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jack Vale 1 0
Блэкпул
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейси Оливер 1 0
Аптер Роберт 1 0

Результаты матчей

Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкпул
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкпул
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
0
Блэкберн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Блэкпул
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
0

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
4
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Блэкберн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Блэкберн - Оксфорд Юнайтед 2:1 Норвич - Блэкберн 2:2 Стокпорт - Блэкберн 1:6 Блэкберн - Дерби 4:2
Стокпорт - Блэкберн 0:1 Уиган - Блэкберн 1:1 Моркам - Блэкберн 1:1 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Блэкберн - Транмир 5:3 Аккрингтон - Блэкберн 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Лидс - Блэкберн 0:1 Бристоль Сити - Блэкберн 5:0 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Сандерленд - Блэкберн 1:5 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Мидлсбро - Блэкберн 0:0
Блэкпул
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кембридж Юнайтед - Блэкпул 4:4 Блэкпул - Стокпорт 0:3 Бёртон - Блэкпул 0:4 Кроули Таун - Блэкпул 2:1
Крю Александра - Блэкпул 0:2 Транмир - Блэкпул 3:1 Блэкпул - Аккрингтон 1:3 Блэкпул - Сандерленд 0:1 Вест Бромвич - Блэкпул 1:2 Кадис - Блэкпул 0:0 Филд - Блэкпул 3:1 АФК Блэкпул - Блэкпул 1:0 Рединг - Блэкпул 3:2 Блэкпул - Барнсли 3:2 Карлайл - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Флит Таун 1:0 Блэкпул - Кембридж Юнайтед 1:0 Блэкпул - Уиком 0:0 Дерби - Блэкпул 1:0 Уиган - Блэкпул 1:0

Результаты матчей

Блэкберн
Блэкпул

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Блэкберн
Блэкпул

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1
5.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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