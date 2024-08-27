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Тур: 2. Стадион: .
Бирмингем
0:2
Первый тайм: 22'
Фулхэм
0'
0:1
9' Пенальти
Хименес Рауль
0:2
15' Гол
Стэнсфилд Джей

Ход матча

9'
0:1
Хименес Рауль
15'
0:2
Стэнсфилд Джей
(Андерсен Йоаким)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бирмингем
Ничья
Фулхэм
5.20
9.00
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4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Оллсоп
Райан
2
Лейрд
Итан
4
Кларер
Кристоф
6
Белик
Крыстян
20
Кокран
Алекс
13
Пайк
Сын
Хо
12
Леонард
Марк
14
Андерсон
Кеши
18
Виллюмссон
Виллюм
7
Ханссон
Эмиль
9
Мэй
Альфи
23
Бенда
Стивен
21
Кастань
Тимоти
15
Куэнка
Хорхе
5
Андерсен
Йоаким
30
Сессеньон
Райан
16
Берге
Сандер
6
Рид
Харрисон
8
Уилсон
Гарри
10
Кэрни
Том
28
Стэнсфилд
Джей
7
Хименес
Рауль
Бирмингем
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Бирмингем
Фулхэм

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Ч
6:2
Ч
1:4
КЛ
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
2:5
Ч
1:1
Ч
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.91
1.22

Среднее время на гол

99
73

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.3
1.3

Тотал матчей

2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Бирмингем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хела Брэндон 1 0.5
Андерсон Кеши 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стэнсфилд Джей 1 1
Хименес Рауль 1 (1) 1
Андерсен Йоаким 0 0

Карточки

Бирмингем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндерсон Дион 1 1
Андерсон Кеши 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бирмингем
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лейтон Ориент - Бирмингем 1:2 Уиком - Бирмингем 2:3 Чарльтон - Бирмингем 0:1 Бирмингем - Рединг 1:1
Бирмингем - Вест Бромвич 4:1 Олдершот Таун - Бирмингем 3:1 Уолсолл - Бирмингем 0:1 Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Шрусбери Таун - Бирмингем 0:2 Солихалл - Бирмингем 0:3 Бирмингем - Падерборн 0:5 Бирмингем - Норвич 1:0 Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 1:1 Ротерхэм - Бирмингем 0:0 Бирмингем - Ковентри 3:0 Бирмингем - Кардифф Сити 0:1 Лестер - Бирмингем 2:1 Бирмингем - Престон Норт Энд 1:0 КПР - Бирмингем 2:1 Бирмингем - Уотфорд 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2
Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1

Результаты матчей

Бирмингем
Фулхэм

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бирмингем
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St Andrew's Knighthead Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бирмингем
Ничья
Фулхэм
5.20
9.00
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4.10
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