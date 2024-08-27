Тур: 2. Стадион: St Andrew's Knighthead Park.
Ход матча
9'
0:1
15'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.64 Победа «Фулхэма»
-
-
21
Оллсоп
Райан
20
Кокран
Алекс
13
Пайк
Сын
Хо
12
Леонард
Марк
23
Бенда
Стивен
15
Куэнка
Хорхе
16
Берге
Сандер
10
Кэрни
Том
- Основной состав
-
21 Оллсоп РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кокран АлексЗащитник
-
13 Пайк Сын ХоПолузащитник
-
12 Леонард МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дэвис БенЗащитник
-
27 Хела БрэндонЗащитник
- Полузащитник
-
35 Халл ДжорджПолузащитник
-
11 Миёши КоджиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Chris Davies
- Основной состав
-
23 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Лукич СашаПолузащитник
-
24 Кинг ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
История личных встреч
Бирмингем
Фулхэм
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.91
1.22
Среднее время на гол
99
73
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.78
1.36
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.3
1.3
Тотал матчей
2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Бирмингем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хела Брэндон
|1
|0.5
|Андерсон Кеши
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стэнсфилд Джей
|1
|1
|Хименес Рауль
|1 (1)
|1
|Андерсен Йоаким
|0
|0
Карточки
Бирмингем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндерсон Дион
|1
|1
|Андерсон Кеши
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бирмингем
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лейтон Ориент - Бирмингем 1:2 Уиком - Бирмингем 2:3 Чарльтон - Бирмингем 0:1 Бирмингем - Рединг 1:1
Бирмингем - Вест Бромвич 4:1 Олдершот Таун - Бирмингем 3:1 Уолсолл - Бирмингем 0:1 Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Шрусбери Таун - Бирмингем 0:2 Солихалл - Бирмингем 0:3 Бирмингем - Падерборн 0:5 Бирмингем - Норвич 1:0 Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 1:1 Ротерхэм - Бирмингем 0:0 Бирмингем - Ковентри 3:0 Бирмингем - Кардифф Сити 0:1 Лестер - Бирмингем 2:1 Бирмингем - Престон Норт Энд 1:0 КПР - Бирмингем 2:1 Бирмингем - Уотфорд 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2
Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1
Результаты матчей
Бирмингем
Фулхэм
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бирмингем
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.64 Победа «Фулхэма»
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