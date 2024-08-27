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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 11949
Бирмингем
0:2
Конец матча
Фулхэм
0'
0:1
10' Пенальти
Хименес Рауль
0:2
14' Гол
Стэнсфилд Джей
49' Желтая карточка
Рид Харрисон
56' Желтая карточка
Мэй Альфи
90' Желтая карточка
Траоре Адама
90'+8

Ход матча

10'
0:1
Хименес Рауль
14'
0:2
Стэнсфилд Джей
(Андерсен Йоаким)
49'
 
Рид Харрисон
56'
Мэй Альфи
 
61'
Робертс Тайлер
Мэй Альфи
 
62'
Миёши Коджи
Ханссон Эмиль
 
62'
Ayumu Yokoyama
Андерсон Кеши
 
65'
 
Кинг Джошуа
Берге Сандер
73'
Сампстед Альфонс
Лейрд Итан
 
78'
 
Лукич Саша
Кэрни Том
78'
 
Айуоби Алекс
Стэнсфилд Джей
82'
Юткевич Лукаш
Пайк Сын Хо
 
87'
 
Траоре Адама
Уилсон Гарри
87'
 
Смит-Роу Эмиль
Рид Харрисон
90'
 
Траоре Адама

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Оллсоп
Райан
2
Лейрд
Итан
4
Кларер
Кристоф
6
Белик
Крыстян
20
Кокран
Алекс
13
Пайк
Сын
Хо
12
Леонард
Марк
14
Андерсон
Кеши
18
Виллюмссон
Виллюм
7
Ханссон
Эмиль
9
Мэй
Альфи
23
Бенда
Стивен
21
Кастань
Тимоти
15
Куэнка
Хорхе
5
Андерсен
Йоаким
30
Сессеньон
Райан
16
Берге
Сандер
6
Рид
Харрисон
8
Уилсон
Гарри
10
Кэрни
Том
28
Стэнсфилд
Джей
7
Хименес
Рауль
Бирмингем
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Бирмингем
Фулхэм

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Ч
6:2
Ч
1:4
КЛ
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
2:5
Ч
1:1
Ч
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.91
1.22

Среднее время на гол

99
73

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.3
1.3

Тотал матчей

2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Бирмингем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хела Брэндон 1 0.5
Андерсон Кеши 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стэнсфилд Джей 1 1
Хименес Рауль 1 (1) 1
Андерсен Йоаким 0 0

Карточки

Бирмингем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндерсон Дион 1 1
Андерсон Кеши 1 0
Мэй Альфи 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама 1 0
Рид Харрисон 1 0

Результаты матчей

Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Бирмингем
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бирмингем
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лейтон Ориент - Бирмингем 1:2 Уиком - Бирмингем 2:3 Чарльтон - Бирмингем 0:1 Бирмингем - Рединг 1:1
Бирмингем - Вест Бромвич 4:1 Олдершот Таун - Бирмингем 3:1 Уолсолл - Бирмингем 0:1 Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Шрусбери Таун - Бирмингем 0:2 Солихалл - Бирмингем 0:3 Бирмингем - Падерборн 0:5 Бирмингем - Норвич 1:0 Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 1:1 Ротерхэм - Бирмингем 0:0 Бирмингем - Ковентри 3:0 Бирмингем - Кардифф Сити 0:1 Лестер - Бирмингем 2:1 Бирмингем - Престон Норт Энд 1:0 КПР - Бирмингем 2:1 Бирмингем - Уотфорд 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2
Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1

Результаты матчей

Бирмингем
Фулхэм

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бирмингем
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
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